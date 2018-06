Alfred Dorfer © Peter Rigaud

Er wurde geholt, und es geschah nicht ohne Widerstände. Er sollte die Geschicke eines brüchigen Kahns steuern. Gegenkandidaten gab es zwar, doch er setzte sich in souveräner Manier durch. Anfangs traute man ihm eine erfolgreiche Tätigkeit nicht wirklich zu. Die Zweifel wurden vor allem von der unüberhörbaren Tatsache genährt, dass er aus einer ganz anderen Gegend kam und ihm der heimatliche Stallgeruch fehlte. Er war ja gänzlich ungeübt in den Ränkespielen seines neuen Jobs, da konnte er nur scheitern. Doch dann stellte sich zu aller Erstaunen Erfolg ein, nicht sofort, aber nach und nach. Die Kritiker verstummten. Es war allerdings nur ein Schweigen auf Zeit, wie sich nun herausstellt. In der Folge kam es, zunächst unbeachtet, zu taktischen Fehlern. So begann der Glorienschein ein wenig zu verblassen, derweil die Konkurrenz nicht schlief. Die Mühlen der Mitbewerber setzten sich langsam in Bewegung, und der Kahn begann wieder zu schlingern. Dann lagen die Nerven blank. Unruhe entstand hinter seinem Rücken, die Nörgler rotteten sich zusammen. Disziplinlosigkeit setzte ein. Auch seine Amtsvorgänger meldeten sich zunehmend häufig zu Wort. Nicht ohne Häme, wie es schien. Sie, die eigentlich das Boot hatten verrotten lassen, oder jene, die nie das Steuerruder in Händen gehalten hatten, dilettierten als Experten. Man besann sich einer alten österreichische Weisheit: Wenn schon nicht man selbst, dann soll auch kein anderer an der Reihe sein. Neid ist eine heimtückische Sache, zumal wenn er aus den eigenen Reihen kommt. Die Messer wurden gezückt, der Königsmord war nur eine Frage der Zeit. Wann, das sollte die erstbeste Gelegenheit ergeben. Sie ergab sich. Und er ergab sich seinem Schicksal. Jetzt krochen sie aus ihren Löchern, die Freunde, die Vernachlässigten, die Wichtigtuer, die Querulanten und die Unfähigen. Man hatte es immer schon gewusst, und zwar besser. Indiskretion war die Folge, Selbstzerfleischung, aber niemand wollte damit begonnen haben. Schließlich war es so weit. Er wurde abgesetzt, sang- und klanglos, ohne dass die Nachfolge geklärt war. Für die Zukunft liegt kein Konzept vor, nur Ratlosigkeit allenthalben. Man wird ja sehen, wie es weitergeht – mit dem ÖFB.