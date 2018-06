Ifö Center

Noch mehr Kunst gefällig? Das Ifö Center bildet einen schönen Kontrast zum beschaulichen Skulpturenpark beim Hotel. Die Firma Ifö versorgt eigentlich halb Schweden mit Toilettenschüsseln. Gefertigt werden die in einer riesigen Fabrik in der Kleinstadt Bromölla. Im aufgegebenen Teil des Werks aber hat die Künstlerin Teresa Holmberg eine 4.000 Quadratmeter große Werkstatt eingerichtet. Der Ort ist work in progress, undurchschaubar verquickt mit dem Tagesbetrieb der Fabrik. Es finden verschiedenste Ausstellungen und Workshops statt. Fast noch interessanter sind die sehr urbanen Charaktere, die im originalbelassenen Industrieflair arbeiten und womöglich auch wohnen. Wer hereinschaut (besser vorher anrufen), sieht eigenwillige Werke wie den Wasserspender von Holmbergs Partner Jonathan Haner: einen Kopf mit laufender Nase. Auf den Außenmauern des Ifö-Werks haben Street-Art-Künstler aus aller Welt imposante Gemälde hinterlassen. Dem Ifö Center angeschlossen ist eine weitere Ausstellungsfläche: Auch die Turnhalle neben der Fabrik wird als Galerie genutzt. Holmberg will ein Publikum erreichen, das zum normalen Kulturbetrieb keine Verbindung hat. Übrigens kann man sich von ihr auch auf Deutsch herumführen lassen: Vor ihrer Zeit in Schonen lebte sie als Hausbesetzerin in Berlin.

Fågel Fenix väg 12, Bromölla, Tel. 0046-708/74 05 62, ifocenter.com