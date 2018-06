Hanna Jacobs, 29, ist Vikarin im niedersächsischen Selsingen. Im Wechsel mit der katholischen Theologin Alina Oehler schreibt sie, wie sie als junge Geistliche ihre Kirche verändern will. © Hannes Leitlein

Man hat so seine Säulenheiligen, für die man bei Kirchentagen extralange ansteht, um sie live zu hören. Bei manchen sind es die Wise Guys oder aber ist es der wise guy schlechthin, Anselm Grün. Bei mir ist es Nadia Bolz-Weber, eine lutherische Pastorin aus den USA, ehemalige Stand-up-Comedian. "Die mit den Tattoos", wie sie von denen genannt wird, für die Farbe unter der Haut noch immer etwas Aufsehenerregendes ist.

Was ich an Interviews mit ihr besonders wohltuend finde, ist, dass sie nicht diese chronische Vergnügtheit an den Tag legt, die weite Teile des Protestantismus inzwischen ergriffen hat. In ihren Büchern und Predigten geht es nicht nur um die Gemeinde, die sie gegründet hat, sondern auch um Erlösung, selbstverständlich, sola gratia. Wenn ich mich in der heimischen Kirchenlandschaft so umsehe, dann sieht vergnügt, erlöst, befreit leider oft mehr nach pfiffigen Big-Ben-Motivkrawatten aus und klingt nach dem Mitklatschen zu friedensbewegter Kirchenmusik aus den Siebzigern. Gut drauf, aber harmlos.

Da wundert es nicht, dass ein erstauntes "Sie sehen ja gar nicht aus wie jemand von der Kirche!" das größte Kompliment ist, das man kirchlichen Mitarbeitern machen kann. Das hat wohl weniger mit einer kritischen Distanz zum eigenen Arbeitgeber zu tun als mit dem Wissen darum, wie Kirche öffentlich wahrgenommen wird. Als uncool – dieses Eingeständnis fiel mir kürzlich bei der Lektüre der Evangelischen Zeitung ins Auge. Daran lässt sich aktiv kaum etwas ändern, denn ähnlich wie politische Parteien bewirkt Kirche oft genau das Gegenteil, wenn sie sich bemüht cool gibt. Am Image zu arbeiten heißt lediglich, das Symptom zu behandeln.

Denn problematisch sind weniger die beinah schon sprichwörtlichen Jack-Wolfskin-Jacken vieler Kirchenmitglieder, sondern die Tatsache, dass man sowohl im Tweedkostüm als auch in Cowboystiefeln auffällt. Kaum jemand hat auf Dauer Lust, immer der schräge Vogel zu sein. Deswegen gibt es davon in kirchlichen Kontexten so wenige. Und um sich schräg zu fühlen, reicht es bisweilen aus, alleinerziehend zu sein: Alleinerziehende Eltern entscheiden sich deutlich seltener dazu, ihre Kinder taufen zu lassen. Wir erleben eine kirchliche Monokultur, und wer sich darin nicht heimisch fühlt … tja, was ist eigentlich mit dem?

Ich saß also im Publikum, Nadia Bolz-Weber auf dem Podium. Wir würden oft behaupten, erzählt sie, die anderen, die, die noch nicht dazugehören, bräuchten uns als Kirche. Das sei doch Unsinn, die kämen auch gut ohne uns zurecht. Wir bräuchten sie! Ihre Fragen, ihre Perspektiven auf unsere blinden Flecken. Vergnüglich ist diese Erkenntnis nicht, sich anfragen zu lassen ist anstrengend. Aber es befreit uns von dem Druck, cool sein zu müssen. Einladend und offen reicht.