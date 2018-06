Wandbild am Bundesfinanzministerium in Berlin, Max Lingner, 1953

Die DDR hat besonders gerne und viel Geld dafür ausgegeben, öffentliche Gebäude mit Kunstwerken auszustatten, die ins Stadtbild hineinstrahlen. Und die, natürlich, klare Botschaften des sozialistischen Realismus ans Volk senden. Wie Max Lingners Wandbild am Detlev-Rohwedder-Haus, dem heutigen Sitz des Bundesfinanzministeriums in Berlin. Das Gebäude, zur NS-Zeit als Reichsluftfahrtministerium errichtet, nutzte der SED-Staat als Sitz verschiedener Ministerien weiter. Dort, wo in der sogenannten Pfeilervorhalle ein Steinrelief marschierender Wehrmachtssoldaten hing, ließ man den Maler Max Lingner ein neues, gigantisches Relief aus Meissener Porzellan gestalten, der Titel: Aufbau der Republik. Das Bild zeigt genau das: Tatkräftige Menschen erschaffen den einzig wahren Sozialismus. Lingners französisch angehauchte, leichte Formensprache soll den Funktionären jedoch ein Graus gewesen sein.

Deckengemälde im Leipziger Gewandhaus, Sighard Gille, 1981

Dieses Werk hängt nicht draußen, aber wenn nachts das Gewandhaus erleuchtet ist, kann man es über den ganzen Augustusplatz hinweg sehen: Das Bild Gesang vom Leben, das Sighard Gille 1980 und 1981 schuf, ist mit 714 Quadratmetern das größte Deckengemälde Europas. Gille, einst Meisterschüler Bernhard Heisigs, gehört zu den bedeutenden Vertretern der Leipziger Schule und steht prototypisch für die Zerrissenheit der DDR-Maler: Einerseits stand er, natürlich, im Dienst der Staatskunst, wurde sogar mit dem Nationalpreis der DDR ausgezeichnet. Andererseits anerkennt ihn die Kunstszene als Großmeister der figürlichen Malerei. Was er von seinem Über-Kopf-Auftrag fürs Gewandhaus, neben viel Ruhm, mitgenommen hat, gab er Jahre später einmal zum Besten: anhaltende Probleme im Nacken, die ihn seit der Arbeit am Gesang vom Leben plagten.

Wandbild am Dresdner Kulturpalast, Gerhard Bondzin, 1968

Kaum ein DDR-Kunstwerk wurde nach 1990 so emotional diskutiert wie das Wandbild Der Weg der Roten Fahne an der Seitenwand des Dresdner Kulturpalasts: ein Relikt des Sozialismus, mitten in der immer barocker ausschauenden Altstadt! Bondzin, einst Rektor der Hochschule für Bildende Künste und Mitglied der SED-Bezirksleitung Dresden, hatte 1968 tatsächlich ein monumentales Propagandawerk geschaffen. Es soll die Geschichte der Arbeiterbewegung von 1848 bis zur vermeintlichen Erfüllung aller Träume in der DDR darstellen – viele Dresdner hätten es nach der friedlichen Revolution deshalb am liebsten abgehängt. Letztlich setzten sich diejenigen durch, die es als Mahnmal und wichtiges Zeugnis einer vergangenen Epoche betrachten: Seit 2001 steht die Arbeit unter Denkmalschutz, im Zuge der Sanierung des Kulturpalasts in den vergangenen Jahren wurde auch Bondzins Wandbild restauriert.

Mosaike am ehemaligen Bildungszentrum Halle-Neustadt, Josep Renau, 1974

Dort, wo die DDR sich architektonisch verwirklichte – in den neu hochgezogenen Plattenbauvierteln –, finden sich heute einige der mächtigsten Zeugnisse sozialistischer Kunst am Bau. Mit fast 150 Kunstwerken gilt etwa Halle-Neustadt als eine Art DDR-Galerie im Freien. Besonders bekannt: die drei Wandmosaike, die der in die DDR übergesiedelte Spanier Josep Renau Anfang der Siebziger schuf; zwei davon zieren die Fassade des "Bildungszentrums", in dem heute Teile der Stadtverwaltung untergebracht sind. Hoch wie der Zwölfgeschosser stehen die Mosaike in den Himmel: Einheit der Arbeiterklasse und Gründung der DDR und Die von Menschen beherrschten Kräfte von Natur und Technik. Heute ist die Kunst wohl mehr wert als das Haus, an dem sie hängt: Es ist geplant, sie zum stolzen Preis von 200.000 Euro zu restaurieren.