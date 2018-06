Reno G. wird eine grausame Tat vorgeworfen. Der 51-Jährige soll seine Freundin mit einem Messerstich ins Herz getötet, sie zwei Tage auf einem Küchenstuhl sitzen gelassen und den Leichnam schließlich in einem Koffer verstaut haben. G. bestreitet das, das Hamburger Landgericht allerdings sah die Tat als erwiesen an und verurteilte den Angeklagten zu acht Jahren Haft. Eine angemessene Strafe, würden viele sagen. Nur: G. hat sie bislang nicht angetreten. Stattdessen wurde er nun aus der Untersuchungshaft entlassen. Ein mutmaßlicher Totschläger auf freiem Fuß: Da ist Empörung gerechtfertigt.

Es stellen sich zwei Fragen: Warum konnte G. freikommen? Und wer ist schuld?

Zu den Gründen. Kurz gesagt: Der Prozess gegen Reno G. dauerte schlicht zu lange. G. wurde am 8. Mai 2016 festgenommen, am 12. Mai wurde Anklage erhoben, am 26. Oktober begann die Hauptverhandlung. So weit lief alles nach Plan. Die Probleme fingen nach den zu Beginn festgesetzten Prozessterminen an. Wie so oft stellte sich heraus, dass es länger dauern würde, die Schuldfrage zu klären, und dass es neue Termine brauchte. Nur, die zu finden erwies sich als schwierig. Die Kammer war überlastet, der Verteidiger zwischenzeitlich im Urlaub. Man konnte nicht so oft verhandeln wie gewünscht.

Dennoch wurde G. Mitte Juni dieses Jahres schließlich verurteilt. Er und die Nebenkläger legten Rechtsmittel ein, das Urteil wurde also nicht rechtskräftig. Und wessen Verurteilung noch nicht rechtskräftig ist, der gilt als unschuldig. G. konnte also seine Untersuchungshaft beanstanden, denn ein Angeklagter darf nicht länger in U-Haft gehalten werden als nötig. G. legte Beschwerde ein, und das Oberlandesgericht (OLG) gab ihm recht. Die Kammer des Landgerichts hatte das Mindestmaß von einer Verhandlung pro Woche nicht eingehalten.

Also zur zweiten Frage: Wer ist schuld? Die Richter des Landgerichts?

Sicher nicht. Sie waren überlastet: Außer dem Prozess gegen G. hatte die Kammer zeitweise fünf weitere Hauptverhandlungen gleichzeitig zu bearbeiten, insgesamt 130 weitere Termine. In den ersten acht Monaten der Verhandlung gegen G. sind das, zählt man dessen 25 hinzu, insgesamt 155 Verhandlungstage – ein kaum zu bewältigendes Pensum. Am Engagement und guten Willen der Kammer scheiterte der Prozess gegen G. kaum: Die Richter gaben ihr Bestes und nahmen offenbar einige Urlaubstage nicht – dennoch kamen sie nicht hinterher.

Pech kam insofern hinzu, als die Kollegen vom OLG wirklich streng mit der Kammer des Landgerichts umgingen. Man hätte auch anders über die Beschwerde von Reno G. urteilen können. Die Maßstäbe sind vage, es handelt sich stets um Abwägungsentscheidungen. Mit gutem Willen hätte das OLG auch gegen G. entscheiden können.

Es liegt deshalb die Frage nahe: War das Urteil ein politisches Signal, ein Hilferuf, der auf die Überlastung der Gerichte hinweisen soll?

Zumindest war diese Botschaft wohl nicht intendiert. Die betreffende Kammer gilt als unpolitisch, es handele sich um "juristische Puristen", heißt es aus dem OLG. Womöglich haben die Unpolitischen aber dennoch Politik gemacht.

Mit ihrer Entscheidung haben sie der Opposition in die Hände gespielt, die von jeher die Unterbesetzung der Justiz anprangert und sich sicher ist, wer daran schuld ist: Justizsenator Till Steffen, von der Opposition gern als "Pannensenator" betitelt. Der Fall G. reihe sich "nahtlos" ein in eine Serie aus "Entlassungen verurteilter Gewalttäter wegen Überlastung der Justiz", heißt es von der CDU.

Nur: An Steffen allein liegt es nicht. Der ist zwar nicht der Star des Senats, eher stolpert er von Unfall zu Unfall. Gegen die Überlastung der Justiz allerdings kämpft er nach Kräften an, das Landgericht hat erst kürzlich acht neue Richterstellen bekommen. Zu spät für Reno G., aber durchaus eine Reaktion auf den Personalmangel, der da sichtbar wurde. Die Versäumnisse, in die sich der Fall von G. laut Opposition "einreiht", lagen allesamt vor Steffens Amtszeit.

Schuld an Reno G.s Freilassung sind deshalb eher Steffens Vorgänger, die es versäumten, rechtzeitig neue Richter einzustellen. Und der gesamte Senat mit seiner halbherzigen Personalpolitik: Wenn die Justiz stärker entlastet werden soll, muss ihr im Haushalt konsequenterweise auch mehr Geld zugestanden werden.