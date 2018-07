Martin Ahrends lebt als Schriftsteller in Werder an der Havel. © Christine Oppe

"Deine Kirche kann Not, aber nicht Wohlstand", sage ich zu Hans, meinem theologischen Nachbarn, "jedenfalls nicht diesen unvergleichlichen Wohlstand, der uns beschieden und auferlegt ist." – "Politik kann das auch nicht", sagt er, "schau dir die Parteien an, die nach einer Not suchen, um darauf zu reagieren. Denn nur das können sie. Eine Antwort auf diesen Wohlstand müssen sie schuldig bleiben. Die Frage, was mit den guten Zeiten sinnvoll anzufangen sei, ist allerdings eine der schwersten. Ganze Dynastien sind daran gescheitert und zugrunde gegangen, dass sie wohl auf Krieg und Pest und Hungersnot, nicht aber auf andauerndes Wohlleben zu antworten wussten." –

"Eigentlich leben wir in Zeiten großer Entwürfe. Merkst du was davon? Was wird von uns überliefert? Die perfekte Taktstraße, auf der das perfekte Automobil vollautomatisch gefertigt wird? Und der Mensch? An der Taktstraße ist er Handlanger, im kostbarsten aller Automobile ist er eine kümmerlich kauernde Gestalt. Dünkt sich stark und mächtig, wenn er einen Fußhebel bewegt: lächerlich vor dem Menschenbild der Renaissance." – "Leonardo wollte fliegen, wir können es." – "Aber was für ein trauriges Bild gibt so ein Fluggast ab? Für Stunden eingepfercht in einen Stahlkoloss: Ist es das, was sich Leonardo vorgestellt hat?" – "Die es an die Fleischtöpfe geschafft haben sind in allen Märchen dicklich und dümmlich …" – "Und wert, von denen abgelöst zu werden, die es noch nicht dahin geschafft haben. Nur: Was werden die besser machen? 'Und so lebten sie glücklich fort bis ans Ende ihrer Tage …' Auch die Märchen wissen keine Antwort auf die Frage, was mit einem Tischleindeckdich anderes anzufangen wäre, als es immer wieder leer zu essen." – "Man gewöhnt sich eben. Irgendwann ist es normal und selbstverständlich, dass einem jeden Tag die gebratenen Tauben in den Mund fliegen. Wie soll man verhindern, sich an Wohlstand zu gewöhnen, wenn es so viel leichter ist, als sich an Armut zu gewöhnen?" – "Und wie soll man sich daran erinnern, dass Wohlstand verpflichtet, wenn sich landläufige Verpflichtungen für den Reichen erübrigen?" –

"Meine Kirche kann nicht nur Not. Mit ihrem Reichtum hat sie dem Wohlstand Sinn gegeben, hat die Künste und Wissenschaften gefördert. Und das tägliche Tischgebet dankt und hält uns wach für unsere privilegierte Lage. Es nimmt den Wohlstand wahr. Not lehrt beten? Kirche lehrt beten ohne Not, um die Not nicht aus dem Blick zu verlieren, weder die eigene noch die der anderen. Und mich erinnert Beten noch an etwas anderes, an den großen Entwurf unserer selbst, an unsere mögliche Gottesähnlichkeit."