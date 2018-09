In der Kolumne "Zeitzeichen" schreibt der Reporter Ulrich Stock regelmäßig aus dem Redaktionsalltag von ZEIT und ZEIT ONLINE.

Keiner weiß, was nächste Woche in der Zeitung steht. Auch wir, die wir an ihr arbeiten, wissen es nicht. Das ist das Schöne am Zeitungmachen; zugleich ist es beunruhigend. Um nach und nach festzustellen, welche Texte und Bilder ins Blatt drängen, gibt es jede Menge Konferenzen. Jedes Ressort diskutiert unter sich, teilweise mehrmals in der Woche.

Übrigens beginnt die Woche für uns am Donnerstag. Dann ist die aktuelle Zeitung gedruckt, und man kann den Blick nach vorne richten. Am Donnerstagmittag tagen die Ressortleiter, umflort von allen Redakteuren, die Lust und Zeit haben teilzunehmen. Es geht um die eben erschienene Ausgabe – was war gut, was war schlecht – und dann um die Themen der nächsten Woche. Alle können sich zu Wort melden, sogar Praktikanten, die bei uns Hospitanten heißen. Aber nicht jeder sagt etwas. Viele hören nur zu, lassen die vorgebrachten Argumente einsinken in ihr eigenes Tun.

Am Montagvormittag um halb zwölf tagen die Ressortleiter ein weiteres Mal. Nun ist alles schon sehr zugespitzt. Am Wochenende wurde viel telefoniert. Welche Leitartikel sollen kommen, welche Stoßrichtung sollen sie haben? Was müssen wir nicht mehr bringen, weil die Konkurrenz nicht geschlafen hat?

Manche Kollegen lassen keine Konferenz aus, andere lassen sich nie blicken. Hier ist keiner wie der andere. Und das ist auch gut so.