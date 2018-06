Dass die Vergangenheit nicht einfach vergeht, dass sie in den Familien fortlebt, dass die Kinder die Schmerzen und das Schweigen ihrer Eltern weitertragen, all das wissen wir oder ahnen es zumindest. Was das aber heißt, was es mit den Menschen macht, das ist ein unerschöpfliches Thema, vor allem wenn man so darüber schreibt, wie Jana Hensel das in ihrem Debütroman Keinland getan hat, hellhörig und präzise, mit einer Neugier, die allzu schnelle Schlüsse scheut.

Hensel erzählt von Martin und Nadja, von einer Liebe, die keinen Ort findet, kein Land und keine Zukunft. Von einer Liebe, die vielleicht gar keine Liebe ist. Es gibt nur flüchtige Begegnungen zwischen Berlin, München und Tel Aviv, ein paar Tage, ein paar Nächte und die Erinnerungen an die Nächte. Anrufe und SMS, und Nadjas zusehends verzweifeltes Warten darauf. "Einen Sommer, einen Herbst, einen Winter und auch noch einen Frühling lang habe ich auf ihn gewartet, viele Tage, unendliche Stunden, bis heute, ein halbes Leben lang. Dass er auftauchte und nicht wieder verschwand. Dass er auftauchte und bleiben würde, wo er war, bei mir."

Martin ist Anfang fünfzig, Berater in deutsch-israelischen Wirtschaftsdingen, ständig unterwegs, ständig überarbeitet, schlaflos, "in seinem blauen Anzug und dem weißen Hemd sah er aus wie ein italienischer Architekt". Er ist ein Sohn Frankfurter Holocaust-Überlebender, der aus Deutschland nach Israel ausgewandert ist, um dort Zuflucht zu suchen vor der Vergangenheit. Ein Mann, der die Hölle, die seine Eltern erlebt haben, mit sich trägt wie ein Mal.

Nadja, geboren in der DDR, die sie nur "das falsche Land" nennt, eine Frau Mitte dreißig, "auf der Suche nach allem und nichts", recherchiert über Martin, fliegt nach Israel, überfällt ihn geradezu, schläft mit ihm und kreist fortan in Gedanken um ihn, ununterbrochen, überall, ob sie in seinem Bett liegt oder in ihrem, ob sie in der Redaktion hockt oder mit anderen Männern schläft. Zum ersten Mal in ihrem Leben beginnt sie sich für die deutsche Vergangenheit zu interessieren, doch auch dieses Interesse entzündet sich nur an Martin, "in Wahrheit wollte ich einen Punkt finden, der seine Geschichte mit meiner verband, einen Punkt, von dem aus ich eine Linie zwischen ihm und mir ziehen konnte".

Jana Hensel schreibt über Nadjas Sehnen und Suchen und fast trotziges Hoffen in einer Sprache, die einen eigentümlichen Sog entfaltet, dicht, aber nicht schwer, rhythmisch und assoziativ, ein Strom von Gedanken, Erinnerungspartikeln, Bildern, aus denen sich nach und nach die Geschichte von Nadja und Martin zusammenfügt, episodisch, voller Melancholie. Ein Klagelied. Eine Beschwörung. Ein Abschiednehmen. Dass die Sache nicht gut ausgeht, darf ruhig verraten werden.

Warum Nadja und Martin einander anziehen, ist offenkundig: Es ist der verzweifelte Wunsch nach einem Leben mit Wurzeln. Nach Halt. Schnell ist von einem Baby die Rede. Vor allem Martin spricht davon, nichts wünsche er sich so sehr wie ein Kind, und obwohl er es nur einmal sagt, gleich zu Anfang, und dann nie wieder, ist es dieses Wort, das Nadja an ihn bindet und sie nicht mehr loslässt, wider alle Vernunft.

Warum sie dennoch nicht zueinanderfinden, warum sie einander immerfort abstoßen, warum vor allem Martin sich entzieht, das ist viel schwerer zu sagen, und es ist eine der Stärken des Romans, dass Jana Hensel die Antwort auf diese Frage konsequent in der Schwebe hält. Natürlich liegt es nahe, anzunehmen, es sei Martins und Nadjas Vergangenheit, die deutsch-jüdische Geschichte also, die sie unüberwindlich voneinander trennt: "Ich komme aus dem Nichts, Nadja", sagt Martin einmal, "mich verstehen nur jene, deren Leute auch als Aschehaufen in den Wolken aufgegangen sind. Meine Leute, nicht deine."

Vielleicht ist das aber auch nur eine Pose, eine willkommene Abwehr. Ein Reflex des bindungsunwilligen Mannes, der sein Leben zwischen Agentur und vielen Frauen womöglich mehr genießt, als er zuzugeben bereit ist. Und womöglich gilt etwas Ähnliches auch für Nadja. Auch sie schleppt die Geschichte ihrer Familie mit sich herum, der Vater hat ihre Mutter nach der Wende verlassen, er ist Nadja verloren gegangen, fast so wie ihr Heimatland, und seither hat sie sich für wenig je wirklich interessiert, außer für sich selbst. Sie lebt eingesponnen in ihren Vorstellungen, und auch ihre Liebe zu Martin, oder was immer es ist, läuft am Ende auf nichts hinaus.

Keinland ist ein souveränes Buch, illusionslos und intelligent. Wie Jana Hensel den Nachhall der Geschichte in unserer Gegenwart einfängt, das ist ebenso klug wie traurig.



Jana Hensel: Keinland. Ein Liebesroman; Wallstein Verlag, Göttingen 2017; 196 S., 20,– €, als E-Book 15,99 €