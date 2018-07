Die Männer auf der Anklagebank im Sitzungssaal 237 haben eigentlich nichts getan. Da sind sich alle einig. Aber möglicherweise hätten sie etwas getan: Am 11. April 2017 nahmen bulgarische Grenzsoldaten die jungen Männer fest. Sie hatten falsche Papiere dabei. Und waren auf dem Weg nach Syrien.

Wollten sie sich dem "Islamischen Staat" anschließen? Hatten sie vor, einen Anschlag zu planen?

Vor dem Landgericht Hamburg hat in der vergangenen Woche eines der größten Verfahren um islamistisch motivierten Terror begonnen, das die Stadt in den letzten Jahren gesehen hat. Hinter der Trennscheibe im Zuschauerraum sitzen bärtige Männer und zwei Frauen, beide bis auf die Augen verschleiert. Die Angeklagten aber passen nicht ins Bild der typischen Islamisten. Sie tragen Kapuzenpullis und Sneaker, nur zwei von ihnen haben einen Bart. Sie sind wegen "Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat" angeklagt, also: wegen der Vorbereitung eines Terroranschlages. Ihnen drohen Gefängnisstrafen zwischen sechs Monaten und zehn Jahren.

Das Besondere an dem Verfahren: Was den Männern konkret zur Last gelegt wird, ist von einem Attentat weit entfernt. Sie sollen im April auf dem Weg nach Syrien gewesen sein, um sich dort in einem Ausbildungscamp des sogenannten "Islamischen Staates" auf den heiligen Krieg vorzubereiten. Bis Syrien haben sie es nicht geschafft, ein konkretes Anschlagsziel hatten sie auch noch nicht. Davon geht selbst der Staatsanwalt nicht aus, als er die Anklage verliest. Dennoch stehen sie hier als mutmaßliche Terroristen vor Gericht.

Wie kann das sein?

Normalerweise wird man in Deutschland für vollendete Verbrechen bestraft, manchmal schon für den Versuch, wenn der erste Schritt zur Tat bereits getan ist. Die reine Vorbereitung ist kein Delikt. Eigentlich.

Seit 2015 gibt es eine Ausnahme: Paragraf 89 a des Strafgesetzbuches, Absatz 2. Er besagt, dass wegen der Vorbereitung eines Terroranschlages schon verurteilt werden kann, wer aus Deutschland in einen anderen Staat reist, um sich dort für Gewalttaten ausbilden zu lassen. Bestraft wird ein mutmaßlicher Islamist also schon, ehe er das dortige Staatsgebiet betritt, ehe er eine Waffe in die Hand nimmt und ein konkretes Anschlagsziel auswählt.

Der Bundesgerichtshof hat im April erstmals die Verurteilung eines Täters nach der neuen Norm gebilligt. Die Ausreise sei oft die letzte Möglichkeit, potenzielle Gewalttäter noch zu erreichen, bevor sie sich weiter radikalisierten und in brutal vorgehende Organisationen verstrickten. Deshalb sei eine solche Vorfeldbestrafung ausnahmsweise legitim.

Nun wird der neue Paragraf erstmals in einem Verfahren in Hamburg angewendet. Die Staatsanwaltschaft setzt ihre Anklage wie ein Mosaik zusammen. Sie argumentiert mit der Vergangenheit der Männer, ihrem Outfit, ihrer Religiosität. Sie will nachweisen, dass sie wirklich mit der Absicht nach Syrien aufgebrochen sind, dort in ein IS-Ausbildungscamp zu gehen und den Umgang mit Waffen zu lernen. Dann hätten sie nach der Logik des Gesetzes schon durch ihre Gedankenspiele eine Straftat begangen.

Das Problem nur: In dem Ermittlungsverfahren haben die Angeklagten dazu nichts gesagt.