Wenn dir alle sagen, dass du zu dick bist, zu hässlich und zu blöd. Wenn sie dich Piggy nennen und Buzz, von Buzz Lightyear, dem Spielzeugastronauten, der zu naiv ist, um zu kapieren, dass er aus Plastik besteht und niemals zum Mond fliegen wird. Wenn sie neben dir herfahren, wenn du zur Arbeit gehst, langsam und großtuerisch in ihren tiefergelegten Karren, die Jungs, die glauben, New Jersey sei die große, weite Welt. Wenn diese Jungs die Fensterscheiben herunterlassen und dich anzischen, "Dumbo!", wie Dumbo, der Elefant aus dem gleichnamigen Disney-Film. Wenn dies alles passiert, immer wieder, jeden Tag in einer schäbigen Vorortwelt, die nur dazu da zu sein scheint, das von fern schimmernde Manhattan noch prächtiger aussehen zu lassen, dann ist es Zeit, dass du das Kind beim Namen nennst.

Das Kind, das du selber bist, ein Wunderkind mit der Gestalt eines Preisringers und dem Geist eines wahren Künstlers.

Aber ein Name wird nicht genügen zur Bezeichnung deines Könnens und Stilwillens, deines Wunsches nach Ausdruck. Es müssen schon ein paar mehr sein: "Verneigt euch, die Queen ist im Gebäude. Miss Patricia Dombrowski aka Patti Cakes aka Killaaaaa P!"

So betritt diese Frau die Bühne des Films Patti Cakes, Rapperin, der, obwohl ein Debüt, ein reifes, furioses Werk ist und seine Hauptfigur eine der traurigsten, leidenschaftlichsten Gestalten, die das amerikanische Kino seit Langem hervorgebracht hat. Anfang zwanzig, dick, Tochter einer alkoholkranken ehemaligen Rocksängerin, wohnhaft in New Jersey, das heißt im Sopranos -Land, in dem Kiez der kleinen Ganoven und großspurigen Spießer. Eine Heldin, tausendfach getauft im Namen der sexistischen Erniedrigung und gerade deshalb die perfekte Kandidatin für eine Wiedergeburt im Zeichen der Kunst.

Dass diese Kunst ausgerechnet Hip-Hop ist, dass der weiße Underdog das musikalische Idiom der Schwarzen nimmt und daraus eine mitreißende Erzählung macht, das kann man mit dem unschönen Begriff "kulturelle Aneignung" belegen. Dieser Film erklärt: Ja, es gibt kulturelle Aneignung, eine Ethnie leiht sich die künstlerische Form einer anderen und versucht derart, ihr Selbst im anderen zu finden, ein Eigenes zu schaffen mit den Mitteln des Fremden. Aber er erklärt auch: Diese Aneignung muss kein Übergriff sein; er kann sich als Bereicherung zeigen, als Übersetzung, ja – großes Wort – als Versöhnung. Was wird hier versöhnt? Die Generationen. Die Kulturen. Die Rassen.

Das ist die Agenda? Ja, und weil Regisseur Geremy Jasper sich dem Rhythmus des Genres, das er feiert, anvertraut, weil er Hip-Hop nicht nur als Gegenstand und kulturelle Idee, sondern als Stilmittel und ästhetische Signatur versteht, kommt die Utopie ganz lässig daher. Moralische und politische Haltungen müssen bewegend sein und beweglich. Sie brauchen Groove.