Manchmal frage ich mich, ob meine Großeltern abends beim Wein zusammensitzen und über mich und meine Freunde lachen. Darüber, wie wir uns aufgespielt haben als Jugendliche, wie wir alles anders machen wollten als die Generationen vor uns. Und wie wir heute doch vieles genauso machen. "Ich finde, für jeden besserwisserischen Spruch sollte er in die Familienkasse einzahlen", sagt meine Oma in meiner Vorstellung. Mein Opa erwidert: "Mir würd’s schon reichen, er gäbe mal die Wanderschuhe zurück!"

Ich bin jetzt Ende 20, und meine Freunde und ich verbringen unsere Freizeit erstaunlich oft wie unsere Eltern und Großeltern: Wir gehen wandern, treffen uns zum Kegeln, spielen Skat. Das neueste Ding: Wir sammeln Pilze. Fast alle von uns leben in Großstädten. Aber egal wie urban sich meine Freunde fühlen, seit diesem Herbst gehen sie in den Wald, Pfifferlinge sammeln. Ich frage mich, ob sie noch etwas anderes suchen außer den Pilzen, etwas Immaterielles, eine Idee oder ein Gefühl vielleicht. Und ich frage mich, was diejenigen dazu sagen, die zuerst da waren, meine Großeltern und Eltern. Sind sie sauer, dass ihnen jetzt die Hipster die Pilze wegschnappen?

Ein guter Ort, um das herauszufinden, ist das Hünengrab im Kleckerwald in der Nordheide, eine halbe Autostunde südlich von Hamburg. Und ein guter Mann für Antworten ist Lars Benecke, promovierter Biologe und Pilz-Experte.

Am Hünengrab tut sich für gewöhnlich ziemlich wenig. Die Anlage stammt aus der Jungsteinzeit und soll über 5.000 Jahre alt sein. 76 Steine liegen hier im Laub, oval angeordnet, moosbewachsen, eine historische Stätte von knapp 50 Meter Länge. Das letzte Mal, dass hier etwas passierte, ist 120 Jahre her. Da richtete ein Förster die marode Grabstätte wieder her.

Lars Benecke hat seinen Wagen hinter einem kleinen Hügel geparkt. Er kennt diesen Ort ganz genau, er kam schon als Kind hierher. Seit einiger Zeit, hat Benecke bemerkt, verändert sich etwas. Es kommt Bewegung in den Wald. Selbst hier am Hünengrab. Die Hipster sind da.

Benecke kennt sich auch mit Pilzen aus, deshalb kommen schon lange die älteren Ehepaare auf der Suche nach Steinpilzen zu ihm, Männer in Multifunktionswesten und mit Notizblöcken in der Hand, sogenannte Hobby-Mykologen. Sie wollen etwas lernen über die Pilze des Waldes.

Nun tauchen immer mehr modische Gestalten aus der Stadt auf. Junge Hamburger, Mitte, Ende 20, mit großen Brillen, Vollbart und zum Dutt gebundenem Haar. Menschen, die sonst eher in Cafés sitzen als auf dem Boden im Laub.

Wir stehen noch am Auto, da zieht Benecke, etwas verwundert, ein erstes Fazit: "Ja, Pilze sind jetzt wohl hip."

Benecke ist im Vorstand des Naturschutzbundes in Buchholz, seiner Heimatstadt. Seit etlichen Jahren bietet er Pilzführungen an, echte Lehrgänge sind das, mit ausführlichen Vorträgen und lange Zeit mit dem immer gleichen Publikum, vor allem Senioren und Familien. Und jetzt, sagt er, stünden da diese bunten Gestalten und sagen Sätze wie:

"Wow, stylisch, diese Formen und die Punkte auf dem Roten!"

"Können Sie das noch mal sagen, für Instagram?"

"Leg dich mal daneben, ich mach ein Video!"

Pilze sind das perfekte Hipster-Accessoire: Sie stehen draußen im Wald, wo das Licht mild ist und die Farben umso schöner leuchten. Pilze lassen sich wunderbar fotografieren, sogar ohne Filter. Die Pilzsuche ist eine Art Wissenschaft, ein Hype, in den man sich hineinsteigern kann wie ins Kaffeekochen oder in die Inneneinrichtung. Immer spielt beim Sammeln ein Nervenkitzel mit: Findet man Drogenpilze? Oder erwischt einer aus Versehen ein giftiges Exemplar? Im besten Fall kommt am Ende eine Pilzpfanne heraus oder ein frischer Salat – als weiteres Motiv für Instagram. Hashtag: foodporn.