Im Jahr 1516 schreibt Girolamo Aleandro, der im Auftrag des Papstes Deutschland und die Niederlande bereist, einen Brandbrief nach Rom: Hier braut sich ein Sturm kolossalen Ausmaßes zusammen! Die Deutschen – so der gelehrte Nuntius – fühlen sich von Rom nicht nur ausgebeutet, sondern auch verachtet. Ein gefährliches Gefühlsgemisch! Als typische Barbaren drohen sie, alles zu zerschlagen, das heißt: dem Papst die Gefolgschaft aufzukündigen und, dünkelhaft wie sie sind, eine eigene – bessere – Kirche aufzubauen.

Der Text, den es im Archiv des Vatikans wirklich gibt, mündet in eine visionäre Warnung: Wehe uns, wenn einer kommt, der den religiösen Volkstribun spielt, die Deutschen werden ihm in hellen Scharen folgen. Der Ruf verhallt ungehört. Schon im Herbst 1517 gibt die Geschichte Aleandro recht: Luther veröffentlicht seine 95 Thesen, die nicht nur die Ablassgeschäfte stören, sondern die Macht des Papstes zurückstutzen, mit nationalen Anklagetönen. Die Kampfansage aus Deutschland ist da.

Und der Papst nimmt sie an: Schon im Februar 1518 gibt er Anweisung, sofort Gegenmaßnahmen zu ergreifen, damit aus einer Flamme kein Flächenbrand werde. Trotzdem geschieht kaum etwas. Auch dies ist im Vatikanarchiv verbürgt. Der päpstliche Haustheologe Prierias verfasst eine eher gelangweilte Widerlegung der 95 Thesen: Wer die Macht des Papstes, sein Bibelauslegungsmonopol und sein Recht, das Fegefeuer per Ablass zu verkürzen, bestreitet, ist ein Ketzer. Damit heizt sich der Konflikt weiter auf: Luther veröffentlicht in rascher Abfolge immer kühnere Texte, bis er im Oktober 1518 in Augsburg von Kardinal Cajetan verhört wird.

Aus dessen Sicht verhält sich der Wittenberger Augustinermönch verstockt. Für diesen Fall ist vorgesehen, ihn nach Rom zu bringen, um ihm dort den Ketzerprozess zu machen. Dazu kommt es jedoch nicht, Luther bringt sich schleunigst in Sicherheit. Aber was wäre gewesen, wenn nicht? Lassen Sie uns an diesem Punkt den historischen Faktenstrom umleiten: Luther wird von seinem Landesherrn fallen gelassen, die öffentliche Meinung in Deutschland beruhigt sich schnell. Der unbequeme Kritiker wird in Rom vor Gericht gestellt, widerruft nicht und wird zu lebenslanger Klosterhaft in Kalabrien verurteilt. Dort lebt er noch dreißig Jahre, mundtot und vergessen. In Deutschland und den Niederlanden flackern Brandherde auf, schließlich haben Luthers Schriften ein breites Publikum erreicht. Doch Aleandro, wieder vor Ort, weiß Gegenmaßnahmen, und diesmal folgt ihm der Papst sofort: Feuer muss man mit Feuer bekämpfen. So enden die "ketzerischen" Schriften zusammen mit ihren Verfassern auf dem Scheiterhaufen.

Den deutschen Fürsten, die mit Luthers Aufmüpfigkeit liebäugelten, macht die Kurie attraktive Angebote: ein Kardinalsposten für den Zweitgeborenen, Einfluss bei der Ernennung von Bischöfen, höhere Anteile bei der kirchlichen Steuerabschöpfung, größere Zugriffsrechte auf ihre Landeskirche. Die patrizischen Führungsschichten der Reichsstädte erhalten ähnliche Zugeständnisse. Die Wirkung von Zuckerbrot und Peitsche bleibt nicht aus – nie war die Harmonie zwischen Deutschland und Rom inniger als in dieser historischen Fiktion.

Vereinzelte radikale Prediger, die Luthers Ideen weiterdenken, den Menschen allein durch den geschenkten Glauben vor Gott gerecht werden zu lassen, den geistlichen Stand abzuschaffen und die Gemeinschaft der Gläubigen zur Herrin der Kirche zu erklären, werden im Keim erstickt.

Doch mit so kurzfristigen Unterdrückungsstrategien hat es in Rom kein Bewenden. Um eine Wiederholung der bedrohlichen Ereignisse zu verhindern, arbeitet eine hochrangig besetzte Kommission unter Vorsitz Gian Pietro Carafas ein Reformkonzept aus. Als er nach dem Tod Leos X. im Dezember 1521 zum Papst gewählt wird, steht der Verwirklichung seiner Ideen nichts mehr im Wege; in seinem 34-jährigen Pontifikat gelangen sie zu Reife und Vollendung.

Es ist eine konservative Revolution. Im Zentrum der neuen Kirche steht die Inquisition, der umfassende Kompetenzen nach spanischem Vorbild übertragen werden. Sie überwacht mit eiserner Strenge, dass die Bibel nicht in eine Volkssprachen, erst recht nicht ins Deutsche übersetzt wird. Überhaupt wird die Kluft zwischen Klerikern und Laien weiter vertieft. Religiöse Aktivitäten von Personen, die nicht dem geistlichen Stand angehören, sind nur noch unter priesterlicher Leitung erlaubt.