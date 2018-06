Am Oberlauf des Rio Aiary, im Nordwesten des brasilianischen Amazonaswalds, steht eine auffällige Felsengruppe. In die Oberflächen der dunkelgrauen Steine sind Zeichen gemeißelt: Kringel und Punkte, Schlangenfiguren und Netze. Abbildungen, die wie Strichmännchen aussehen. Oder sollen das Landkarten sein? Formationen von Gestirnen? Ausdrücke einer fremdartigen Mathematik?

"Die Steine stehen dort seit Anbeginn der Welt", sagt Irineu Baniwa. "Sie waren schon da, als mein Volk geboren wurde. Der Schöpfer der Welt hat sie gemacht."

Der 44-jährige Mann trägt zu seinen Badeshorts ein Fußballtrikot von Adidas. Er ist der Sohn eines Dorfhäuptlings in der Region. Neben seiner Stammessprache – einer Variante des Arawakischen, einer indigenen südamerikanischen Sprache – beherrscht er Portugiesisch, also wird er für den Empfang fremder Gäste gerne vorgeschickt. In Brasilien zählen etwa 6.000 Menschen zu den Baniwa-Indianern. Sie leben verteilt über große Landstriche im Quellgebiet des Amazonas. Auf ihrem Stammesgebiet finden sich an vielen Orten Steine und Zeichnungen dieser rätselhaften Art: an Flussbiegungen, unter Wasserfällen, auf Hügeln, in Höhlen und sogar an geheimen Stellen unter dem Wasser.

Hinter der Geschichte Hinter der Geschichte Vor dem Besuch der Baniwa riet die brasilianische Gesundheitsbehörde unserem Autor: Wenn sie euch Essen anbieten, lehnt es ab! Auch reisende Anthropologen halten sich an diesen Rat. Denn die Baniwa sind als kundige Giftmischer bekannt. Sie sollen schon Missionare vergiftet haben – um zu sehen, ob sie wirklich heilige Männer sind und die Aktion überleben. Also kaufte Thomas Fischermann als Proviant in Aluminiumfolie verpackte Pizzaröllchen mit unklarer Geschmacksnote und von gummiartiger Konsistenz – und stellte am Ende fest: Bei den Baniwa zu essen wäre gesünder und ungefährlicher gewesen.

"Nur die Ältesten können noch sagen, was die Zeichen bedeuten", setzt Irineu hinzu, "aber einige davon sind sogar für sie ein Geheimnis geblieben." Tatsächlich schwindet das traditionelle Wissen des Baniwa-Volkes rasch. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde dieses christianisiert. Nur drei oder vier Schamanen leben noch – sie glauben an den alten Schöpfer der Welt und an seine Botschaften auf den Steinen, an Seelenwanderungen und an drogeninduzierte Reisen durch den Kosmos. Die Mehrheit will von den Steinen wenig wissen. "Ich bin wahrscheinlich besser darüber informiert als mein eigener Vater", scherzt Irineu, "weil ich in der letzten Zeit so viele Anthropologen hingeführt habe."

Anthropologen, Archäologen, Biologen und andere Forscher reisen in der jüngsten Zeit häufig zu den Baniwa. Dabei sind die Reisen sehr aufwendig. Der übliche Weg in die Stammesgebiete ist, dass man von der Amazonasmetropole Manaus aus drei Tage lang mit einem Passagierschiff stromaufwärts tuckert und dann, wo das Schiff nicht mehr weiterkommt, in eine Art schwimmende Bombe umsteigt: das sind schmale Boote mit Außenbordmotor und mehreren Hundert Litern leicht entflammbarem Benzin an Bord. Sie können über Flüsse wie den Aiary bis nach Kolumbien fahren. Doch von der schwierigen Route durch die Wildnis lassen sich die Forscher nicht abschrecken. Spitzeninstitute aus Brasilien, den USA, Großbritannien und Deutschland haben das Amazonasgebiet als wissenschaftlichen Gegenstand neu entdeckt – was unter anderem an den rätselhaften Steinen liegt.

Schon immer machten Entdecker am Amazonas schwer erklärbare Einzelfunde. Seit etwa zwanzig Jahren werden sie zu einem neuen Bild zusammengesetzt. Man zählt inzwischen Hunderte, vielleicht gar Tausende Steine mit geheimnisvollen Inschriften. Kilometerlange gerade Wege durch den Wald wurden entdeckt. Oder Erdwälle und Gräben, einige Formationen kreisrund, andere quadratisch, mit bis zu 300 Meter Durchmesser. Allein im Bundesstaat Acre stießen Archäologen auf 450 solcher Geoglyphen. Wozu sie dienten, ist nicht klar. Verteidigung? Rituale? Oder, wie viele Gelehrte vermuten, als Produktionsstätten für die Landwirtschaft oder die Frischfleisch-Produktion: Schildkröten aus Aquafarming etwa?

Ausgrabungen brachten fein gearbeitete Keramiken hervor, die älter sind als die bekannteren Funde aus den Anden. Oder Pfeilspitzen, Hämmer und Schmuck – teils 6.000 oder gar 10.000 Jahre alt. Spekulationsfreudige Forscher wollen sogar eine Art großstädtische Anlage unter dem Amazonasboden ausgemacht haben, andere untersuchen Gesteinsformationen, die Sternwarten à la Stonehenge darstellen könnten.