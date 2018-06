Keine gute Woche. Herbst-Sturm-Zeit. Männer! So viel ist in diesen Tagen von Männerbademänteln, Masturbation in Hotelzimmern, verrammelten Klotüren, Vergewaltigung auf kalten Fliesen und geschredderter Unterwäsche und zerfetztem weiblichem Selbstwertgefühl geredet und geschrieben worden, über Mr. Weinstein von Hollywood und Mr. Bill O’Reilly von Fox News und Mr. Kalanick von Uber und diesen und jenen Regisseur und diesen oder jenen Chef oder Kollegen, es ist für eine Kolumnistin zum Thema Männer eine Steilvorlage. Man will doch hier kein Männerbashing betreiben. Man ringt um einen verständnisvollen Blick auf das andere Geschlecht. Einmal nicht ins Gekreische über das eklige Patriarchat einstimmen! Warum nicht? Ehrlich gesagt, weil gerade jede Erzählung dieser bedauerlichen Vorkommnisse dazu zwingt, sich diese Spielarten der Gewalt vorzustellen. Nackte fette Schweine, schreiende kleine dünne Frauen. Seelenvermüllung. Aber wie entkommen?

Ich hatte erwogen, dem Mann mit antizyklischer Imagination zur Seite zu huschen. Etwa durch die Fokussierung auf ein schönes Oberflächenphänomen, den eleganten, jetzt so super angesagten Anzug-Typ. Schlank geschnitten, dunkel und teuer, so sieht sie aus, die neue Style-Achse zwischen Ottawa und Paris, sie verläuft von Justin Trudeau zu Emmanuel Macron, beide Hoffnungsträger einer aufgeklärten Welt. Geschenkt. Der Style-Blogger der New York Times hat darauf verwiesen, dass der smarte, so hoffnungsvolle Männer-Look leider von Mr. Kurz in Vienna imitiert wurde und ihn, marsch, marsch, zum Sieg der neuen Rechten führte, sozusagen als Prada-Post-Haider.

Ein Hinweis auf meinen jungen Nachbarn? Eher der Regenjackentyp. Gegen Mitternacht schiebt er oft einen brüllenden Babywagen durch die Siedlung. Und hat dazu noch seine aus der Tötungsstation gerettete Töle an der Leine! Ja, der Mann kann heute Multitasking, und damit ist jetzt nicht gemeint, eine Hand zerrt den Slip runter, und die andere stranguliert. So tolle Zahlen über die neuen Männer! 243.777 Väter sind in Elternzeit! Okay, für drei Monate.

Letzter Versuch: Man sehe sich diese Typen an, die mittags an den Kreuzungen ihre Mountainbikes um die Mädels zusammenschieben und nach der Schule mit den kleinen Dutt-Girlies scherzen. Oversweet! Man möchte, man will sich nicht vorstellen, dass die Zukunft auch für diese frischen Typen exakt so wird, wie es seit Generationen war, dass sich glattwangige Boys in grapschende Kerle verwandeln. Und darauf dann die allgegenwärtige La-Ola-Welle der Empörung. Abpfiff, neues Spiel.

Woody Allen hat davor gewarnt, dass die Ereignisse zu einer Hysterie führen könnten, dass die Typen ihren Mädels ja bald nicht mal mehr zuzwinkern könnten. Ohhh. Woody! An den seine Tochter einen öffentlichen Brief geschrieben hatte, in dem sie schildert, wie er sie zwang, ihre Spielzeugeisenbahn zu fokussieren, während er sich – man will es nicht wiederholen. Aber jetzt: Retter der Liebe!

Nun, mit einem Augenzwinkern: Zur Liebe gehören zwei, Mr. Regisseur, zur Ausübung sexueller Gewalt viele. Zu besetzen sind Täter und Opfer, also Opfer im Plural, auf einen Täter kommen stets jede Menge Opfer. Und immer, wirklich immer, sehr viele, die zugucken. Sexuelle Gewalt ist ein Massendelikt, kommt massenhaft vor und wird von massig vielen Leuten beobachtet, es ist so was wie eine Massenszene in einem Sandalenfilm. Wenn sich auch im wahren Leben selten ein Ben Hur findet, der den Mut hätte, in die Arena zu steigen und den Kampf mit dem Oberarschloch aufzunehmen. Zu feige, viele Männer, um auch nur die Klappe aufzumachen. Das gilt leider ebenso oft für Kolleginnen, Freundinnen, Schwestern, Mütter, also für Frauen.

