Vielleicht sollte man ihn einfach einen Erfinder nennen. Denn das war er, wenn auch "nur" mit Stift und Papier. Aber so ja eher minimalistisch ausgestattet, hat er im Lauf eines halben Jahrhunderts seinen ganz eigenen Kosmos entworfen und stetig erweitert, angelehnt an die reale Welt, gleichwohl bunt und fantasievoll. Und Millionen junge und auch ältere Leute liebten es, darin einzutauchen, liebten vor allem sein "Personal": Da gab es jenen Tüftler mit den futuristischen Ideen. Einen mobilen Haudegen, der gern mal tief ins Glas schaute, zwei Tollpatsche mit Hang zum Fettnapf. Und jene zwei sympathischen Helden, clever und mutig im Kampf gegen das Böse, wo immer es sich verbarg.



Kurios: Der Erfinder war fest verwurzelt in seiner zweisprachigen Heimat, verließ das vertraute Umfeld fast nie – seine Helden aber lotste er über die Meere und durch exotischste Gegenden.



Überhaupt gab es manchen Widerspruch in Werk und Vita. Was so en passant gemacht wirkte, musste er sich nach eigener Aussage wie ein "Benediktinermönch oder Uhrmacher" immer wieder neu erarbeiten. Auch politisch war er umstritten. Letztlich hat man sich darauf geeinigt, dass er eben Kind seiner Zeit war, erzkatholisch bis reaktionär geprägt, später zunehmend weltoffen. Ihm war daran gelegen, seinen Ruf von jedem Makel zu befreien, mehrfach überarbeitete er das Frühwerk.



Als er nach einem enorm fleißigen Arbeitsleben starb, gingen auch seine Helden in Rente, so verfügte es das Testament. Und doch blieben sie unsterblich. Wer war’s?

Lösung aus Nr. 43:

Der Dramatiker Ernst Toller (1893 bis 1939) kämpfte 1916 vor Verdun, trat 1919 der USPD bei und beteiligte sich an der Münchner Räterepublik. Während seiner Festungshaft entstanden u. a. die Werke "Die Wandlung" (1919) und "Der entfesselte Wotan" (1923). Er emigrierte 1933, in New York nahm er sich 1939 das Leben