Die Bosnier kommen

Der Mann aus Sursee. Nein, das ist nicht der große Theologe Hans Küng und auch nicht der verstorbene Unternehmer und Politiker Otto Ineichen. Nein, das ist Haris Seferović, Fußballprofi, der die Schweiz vor acht Jahren in Nigeria zum U-17-WM-Titel schoss und der heute für Benfica Lissabon spielt. Läuft Seferović im Nati-Dress auf, dann ist er: "der Mann aus Sursee". Denn dort ist er im Winter 1992 zur Welt gekommen, als Kind bosnischer Eltern aus Bosnien. Sie waren aus ihrer Heimat in die Schweiz geflüchtet.

Der blutigste aller Balkankriege, bei dem 100.000 Menschen starben, die jahrelange Belagerung von Sarajevo und die Berichte über systematische Vergewaltigungen von Frauen, ethnische Säuberungen, er bewegte die Menschen – auch in der Schweiz. Erst gab sich der Bundesrat kaltherzig, tat so, als gingen ihn die Gräuel im ehemaligen Jugoslawien nichts an. Dann aber, 1992, beschloss die Regierung ein Kontingent an Flüchtlingen aufzunehmen. Die meisten von ihnen Frauen und Kinder.

In den vier Kriegsjahren fanden schließlich rund 30.000 Menschen Zuflucht in der Schweiz – viele von ihnen sind bis heute geblieben. Dass sie Muslime waren, spielte keine Rolle. Es waren Opfer, die Schutz brauchten. So sah man das damals.

Wie groß die bosnische Gemeinde heute in der Schweiz ist, das weiß niemand genau. Klar ist: Viele von ihnen, vor allem die jüngere Generation, sind inzwischen gut ausgebildet und erfolgreich im Beruf. Etliche ließen sich denn auch zügig einbürgern. Unter ihnen auch: unser Mann aus Sursee.

Sarah Jäggi

Mundart übernimmt

Klar, zuerst war Polo, der Hofer aus Interlaken, der Mann, der gerne erzählte, wie er auf die Idee kam, seine Songs nicht mehr auf Englisch, sondern in seinem Oberländer Dialekt zu singen. Im Gefängnis sei er gesessen, als er seinen ersten Mundartsong schrieb. Das war in den seventies.

Selbst Polo musste sich aber immer wieder die Frage gefallen lassen: Wieso singst du nicht auf Englisch, wieso nicht auf Hochdeutsch? Der Markt, die Hörer, die wollen das doch.

Aber dann kommt diese Band, benannt nach einem Abfallkübel, anfangs der neunziger Jahre mit einem Album in die Hitparade: Patent Ochsner und ihre Schlachtplatte. Der Sänger, aufgewachsen in Bümpliz, auf den Vornamen Hanspeter getauft, aber auf den Namen Büne hört er. Ein Metallbauschlosser und Sozialpädagoge. Ein working class hero, der schließlich seinen Mut zusammennimmt und alles auf die Kunst setzt – ohne seine Herkunft zu verleugnen. Der Schweizer Pop erspielt sich in diesen Jahren seine musikalischen Wurzeln: Züri West besingen bereits 1989 die Senne, Stephan Eicher covert 1991 auf Engelberg das Lied Hemmige von Mani Matter, in Frankreich wird es zu einem Hit. Und Patent Ochsner? Auf der Schlachtplatte wird geschmachtet (Scharlachrot), von der Ferne geträumt und trotzdem zu Hause geblieben (Bälpmoos). Aber da trötet auch eine Blechkapelle den Tscharnimarsch, und Büne Huber singt seine eigene Version des Volksliedes Trueberbueb. Das Album wird 1992 zur meistverkauften CD eines Schweizer Musikers.

Mundart ist seither überall – und auch im Pop total normal.

Matthias Daum



Im Dienst, aber zivil

Der Schweizer Armeechef Philipp Rebord sorgt sich um seinen Nachwuchs. Zu viele junge und eigentlich kerngesunde Männer treten nicht mehr in die Rekrutenschule ein, oder sie verlassen diese bereits nach wenigen Wochen wieder. 2016 gelang es der Armee deshalb nur mit Müh und Not, 18.000 neue Soldaten einzuziehen; so viele braucht sie, damit ihre Bestände nicht schrumpfen. Schuld daran ist der Zivildienst.

Fast hundert Jahre lang hatten Pfarrer, Pazifisten und Politiker vergeblich dafür gekämpft, dass Dienstpflichtige, die aus Gewissensgründen keinen Dienst leisten wollen, nicht ins Gefängnis müssen. Im Mai 1992 fanden sie endlich eine Mehrheit – und was für eine! 82,5 Prozent der Schweizer Stimmbürger waren dafür, einen zivilen Ersatzdienst einzuführen.

Vier Jahre später pflegten die ersten Zivis bettlägrige Rentner in Altersheimen oder schnitten Schilf in zugewachsenen Naturschutzgebieten. Zugelassen wurde, wer glaubhaft machen konnte, dass er kein Drückeberger ist, sondern es mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann, in den Krieg zu ziehen.

Seit der Test 2009 abgeschafft wurde, entscheiden sich immer mehr junge Schweizer Männer dafür, 390 Tage in blau-braunen Outdoorjacken zu dienen, anstatt 260 Tage im Tenü-Grün. Dem Armeechefs passt das nicht, er will deshalb das Militär attraktiver machen. Seine Rekruten sollen künftig in den ersten RS-Wochen morgens etwas länger schlafen und anschließend etwas weniger weit marschieren. Und dies erst noch in Turnschuhen, anstatt in schweren Soldatenstiefeln.

Sarah Jäggi

Wir sind Tennis

Man hat sich längst an sie gewöhnt. An all die Siege, Pokale, Grand-Slam-Titel. An all die Wochen, Monate, Jahre, in denen Roger Federer, der Bub aus dem Baselbiet, die Nummer eins der Weltrangliste war. Und nun, mit 36, spielt Federer, der mit seiner Perfektion selbst im Land der Perfekten herausragt und irritiert, eines seiner erfolgreichsten Jahre auf der ATP-Tour.

Doch jeder King hat einen Stammbaum, und geht man jenen von Roger I. zurück, so landet man bei: Marc Rosset. Der Lulatsch aus Genf, der seine Aufschläge so schnell ins Feld seiner Gegner hämmerte wie kaum ein anderer, er war es, der die Schweiz zur Tennis-Nation machte. Im Jahr 1992.

Ja, da war auch noch Jakob Hlasek, sein Doppelpartner, der es ebenfalls in die Top Ten schaffte. Und da war in den siebziger, achtziger Jahren Heinz Günthardt. Der erste Schweizer Tennisstar, das aber war Rosset. Dabei hatte der 22-Jährige bis zu seinem Triumphjahr erst zwei Turniere im Einzel gewonnen; nach seinem ersten Sieg in Lyon, gegen den großen Mats Wilander, verlor er 19-mal in der ersten Runde. Dann aber kamen die Olympischen Spiele in Barcelona, und Rosset gewann die einzige Schweizer Medaille. Gold im Tennis. Und im Dezember, da kämpfte er sich zusammen mit Hlasek bis in den Final des Daviscups. In Fort Worth spielten sie gegen die USA mit den Superstars Agassi, Courier, Sampras, McEnroe.

Sie verloren. Das ärgert Rosset bis heute. Er war nie ein Mr Perfect, er war ein Melancholiker, der, wie er sagte, immer weiterspielte, um nicht zu sterben.

Matthias Daum