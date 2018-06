Martin Ahrends lebt als Schriftsteller in Werder an der Havel. © Christine Oppe

Das Mädchen, das nicht nach Hause gehen mochte, stand vor dem Obststand und stierte die Blaubeeren an. "Was guckst du?", fragte der Obsthändler. Das Mädchen hätte jetzt sagen können, dass es nicht nach Hause gehen wolle und dass es besser sei, in der Menschenmenge am S-Bahnhof vor einem Obststand zu stehen, als zum Beispiel allein auf einer Bank im Park zu sitzen.

Aber diese Erklärung schien ihm zu umständlich. "Warum sind Ihre Blaubeeren eigentlich nicht nach Größen sortiert?", fragte das Mädchen und lächelte den Obsthändler schelmisch an. Es glaubte, ein Gespräch mit ihm beginnen zu können, aber da hatte es sich getäuscht: "Geh doch zum Blaubeerensortierer", raunzte der Obsthändler. – "Und wo wohnt der?" – "Da und da!" Der Obsthändler verscheuchte es wie lästiges Ungeziefer.

Da und da? Wo mag das sein? Das Mädchen klingelte gleich beim nächstbesten Haus. Es dauerte. Dann öffnete ein alter Mann. "Sind Sie der Blaubeerensortierer?", sagte das Mädchen. – "Der was?", fragte der Alte. Da begann das Mädchen zu weinen und er nahm es mit in seine Küche, stellte ihm Obst und Kuchen hin und machte einen Kräutertee. "Nun erzähl mal", sagt der alte Mann. Aber das Mädchen konnte nicht erzählen, was ihm auf dem Herzen lag. Stattdessen aß und trank es, und mit vollem Mund soll man ja nicht reden. Der Alte sah ihm eine Weile zu. Dann holte er Brettchen aus Sperrholz, Holzbohrer verschiedener Größe und seine alte Handkurbelbohrmaschine. Er legte ein Sperrholz über den Kochtopf und begann zu bohren. Nun sah das Mädchen ihm zu. Schließlich kaute es runter und fragte: "Was machst du?" – "Ich baue dir einen Blaubeerensortierer. Den kannst du dann mit nach Hause nehmen." Das Mädchen versuchte zu lächeln. Als der Alte das sah, sagte er: "Du kannst ihn auch hierlassen, ich besorge Blaubeeren, und wenn du wiederkommst, kannst du sie sortieren." Nun lächelte das Mädchen, ohne sich anzustrengen. Es war jetzt nicht mehr so schlimm, nach Hause zu gehen.

"Schon zu Ende?", fragt der Enkel, dem ich die Geschichte erzählt hab. "Was fehlt denn noch?", frage ich. – "Na, dass es gut ausgeht, wie alle Märchen." – "Für mich ist es gut ausgegangen. In den Märchen geschieht Menschen das Allerschlimmste, aber sie kommen immer heil raus, wenn es gute Menschen sind. Dumm können sie sein, naiv, übermütig. Oder frech wie dieses Mädchen. Nur nicht böse, denn dann werden sie bestraft. Wenn man daran glaubt, was die Märchen erzählen, dann kann die ganze Welt davon besser werden. Nur von diesem Glauben an das Gute im Menschen." – "Allein gut sein reicht nicht", sagt der Enkel, "es muss auch ein guter Mensch in der Nähe sein."