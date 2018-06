DIE ZEIT: Frau Michel, Sie haben für Ihren Dokumentarfilm Montags in Dresden Pegida-Teilnehmer sehr persönlich porträtiert. Warum?

Sabine Michel: Bei Pegida habe ich mich von Anfang an gefragt: Worum geht es da wirklich? Ich bin gebürtige Dresdnerin, lebe aber schon seit 1990 nicht mehr in der Stadt. Ich wollte nicht die Nächste sein, die auf Pegida-Demonstranten guckt und sagt: Die haben doch den Schuss nicht gehört. Nein, ich wollte verstehen, was diese Menschen umtreibt.

ZEIT: Frau Ban, Herr Jahn, Sie sind zwei von drei Protagonisten des Films. Mussten Sie überredet werden mitzumachen?

Streifen zum Streiten Streifen zum Streiten Über keinen anderen Film wurde auf Leipzigs Dokfilm-Festival so diskutiert: Montags in Dresden von Grimme-Preisträgerin Sabine Michel feierte dort Premiere – und löste ein riesiges Echo aus. "Famoses Doku-Kino" (Sächsische Zeitung) oder "verharmlosend" (Welt)? In wenigen Monaten soll die Doku, die MDR und RBB mitfinanzierten, auch im Kino zu sehen sein.

Sabine Ban: Nein, gar nicht. Ich habe nichts zu verbergen. Als wir mit den Dreharbeiten für den Film begonnen haben, im Januar 2016, galt jeder von uns als doofer Nazi. Das bin ich nicht. Ich pöble nicht, habe sachliche Argumente, bin alleinerziehende Mutter, pflege meinen Sohn, bin mittlerweile wieder berufstätig als Büroassistentin. Ich sehe mich nicht als Abgehängte, sondern als ganz normalen Menschen aus der Mittelschicht. Das wollte ich auch zeigen.

René Jahn:Dresdens Image hat in den vergangenen Jahren extrem gelitten. Was ich mir erhoffte, war, dass sich das vielleicht bessern könnte, wenn man ein realistischeres Bild von uns zeichnet.

ZEIT: Frau Michel, wie haben Sie die Leute, die Sie zwei Jahre lang begleiten wollten, ausgewählt?

Michel: Ich habe in den ersten Monaten viele Menschen bei Pegida getroffen, insgesamt etwa 50 – bis ich mich für drei Protagonisten entschieden habe. Mich haben ihre Lebensläufe interessiert, ihre Lebensumstände, ihre Familiengeschichten. Ich wollte tief in ihre Leben eintauchen, auch mit zu ihren Eltern, Familien fahren. Ein guter Protagonist muss auch erzählen können und einen berühren. Aber ich wollte keinen von ihnen in der Diskussion bekehren. Das wird ja seit Jahren sehr aktiv versucht, das wollte ich nicht auch noch machen. Es braucht eine andere Art der Auseinandersetzung.

ZEIT: Der dritte Protagonist, von dem Sie sprechen, wollte bei diesem Interview, das wir hier führen, nicht dabei sein, weil er schlechte Erfahrungen mit der Presse gemacht habe.

Michel: Ja, das ist seine Entscheidung. Ich finde es wichtig, miteinander zu sprechen, sich dem Diskurs eben gerade nicht zu verschließen. Aber gut, so ist es nun.

ZEIT: Herr Jahn, Sie waren anfangs Teil des Pegida-Organisationsteams, ehe Sie sich dort verabschiedet haben, weil Ihnen Lutz Bachmann zu radikal war. In den ersten Monaten sprach keiner der Pegida-Gründer mit der Presse. Warum wollen Sie jetzt von sich erzählen?

Jahn: Wir haben uns damals geärgert, dass die ersten Medienberichte über Pegida so falsch, so einseitig waren. Wir wurden sofort als fremden- und islamfeindlich abgestempelt. Aber das war gar nicht die Intention von Pegida, deshalb haben wir zunächst entschieden zu schweigen.

ZEIT: Was war denn die Intention?



Ich bin kein Fremdenfeind – ich bin unter anderem mit Mosambikanern und mit Syrern befreundet, ich bin weltoffen. René Jahn

Jahn: Im Oktober 2014 gab es in Dresden eine Solidaritätskundgebung für die kurdische Arbeiterpartei PKK. Das hat uns gestört. Wir waren der Meinung, dass Zuwanderer-Gruppen ihre Probleme nicht bei uns austragen sollen, sondern zu Hause. Das war alles. Ich bin kein Fremdenfeind – ich bin unter anderem mit Mosambikanern und mit Syrern befreundet, ich bin weltoffen. Ich bin ein ganz normaler Mensch, arbeite als Hausmeister.

ZEIT: Wieso gehen Sie dann zu Pegida?

Jahn: Weil ich ein Zeichen setzen will gegen die etablierten Parteien, gegen die Politik im Land – und weil ich der Meinung bin, dass über bestimmte Leute und deren Meinung einfach hinweggegangen wird.

Ban: Ich bin über Facebook auf Pegida gestoßen, habe das erst einmal beobachtet, mir das Positionspapier angesehen, Stück für Stück. Und ich konnte jedem Punkt zustimmen: Gegen den Stellenabbau bei der Polizei. Für die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen, aber auch für eine Null-Toleranz-Politik gegenüber straffällig gewordenen Asylbewerbern. Ich fand das meiste vernünftig, und es war differenziert, zum Beispiel das hier: "Gegen eine frauenfeindliche, gewaltbetonte Ideologie, nicht gegen hier lebende, sich integrierende Muslime." Deswegen dachte ich: Da gehe ich mal hin.

ZEIT: Wie, Frau Michel, haben Sie Herrn Jahn und Frau Ban während der Dreharbeiten erlebt?

Michel: Ich habe ihnen anfangs gesagt, dass ich eher von der anderen Seite her komme, politisch woanders stehe. Aber dass ich mir ein eigenes Bild machen will. Von dem Moment an habe ich sie als offen erlebt. Sie haben mich mit zunehmendem Vertrauen in ihr Leben gelassen. Und bei den Pegida-Demonstrationen selber habe ich von Anfang an eine seltsame Mischung wahrgenommen: Da war eine große Härte und Aggressivität einerseits, ganz klar, aber auch etwas ganz Warmes, beinahe Familiäres zwischen den Leuten. Das darf man ja nicht vergessen, wie sehr diese Demonstranten sich zusammengeschweißt fühlen. Außerdem habe ich eine große Sehnsucht nach Gesehenwerden gespürt, nach Ernstgenommenwerden. Die Härte nach außen überdeckt das nur.

Ban: Ja, diese familiäre Atmosphäre gibt es. Ich merke das an meinem Sohn, den ich regelmäßig mit zu den Demos nehme, er hat schweren Autismus. Damit kann normalerweise nicht jeder umgehen. Aber bei Pegida war das noch nie ein Problem. Da muss ich sagen: So schwer ist das mit der Toleranz dort also nicht. Dennoch gehe ich nicht zu den Demos, um Freunde zu treffen, sondern weil ich mich mit den Forderungen identifizieren kann und das zum Ausdruck bringen möchte.