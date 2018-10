Ein letztes Mal gibt Margot Käßmann alles. 60 Minuten Kirchentagsstimmung kommen auf, als die Reformationsbotschafterin in Bonn der EKD-Synode ihren Bericht über das Lutherjahr präsentiert. Ein Video hat sie mitgebracht: das Jubiläum in Hochauflösung, die Sonne scheint, Kinder lachen, die Lutherstadt Wittenberg ist glücklich. Noch am Vormittag hatte es unter den Kirchendelegierten im kleinen Kreis gegrummelt: War das wirklich so viel Geld wert? Was haben wir erreicht?

Dann kommt Käßmann: Sie lobt, charmiert, all die Kritik schmilzt sie ein auf wenige Sätze. Ob es das wert war? Na klar! "Die Protestanten dürfen sich auch mal an dem freuen, was schön war", ruft sie den Synodalen ins schlechte Gewissen. Das ganze Kirchenparlament steht und klatscht, Kritiker sind nicht mehr zu vernehmen. Und dann verlässt Margot Käßmann die kirchenpolitische Bühne. Endgültig. Zum Abschied nach 26 Jahren Synode bekommt die Lutherbotschafterin ein Geschenk: eine Bibel. Eine besonders hochwertige, wie ein Kirchenfunktionär beteuert.

Mit ihren Kolumnen und Büchern hat die Theologin Millionen erreicht, vor allem Frauen. Kein anderer Vertreter der evangelischen Kirche hat so viel Aufmerksamkeit erzeugt. "Nichts ist gut in Afghanistan", hat sie gesagt – und mit diesen und anderen Sätzen polarisiert. Noch heute outen sich führende Protestanten unaufgefordert als Margot-Fan oder Käßmann-Skeptiker. Von ihrer Popularität haben sie alle profitiert. Weil Margot Käßmann strahlte, wurde eine heikle Frage nie ernsthaft gestellt: Warum sind noch immer so wenige Ämter in der evangelischen Kirche von Frauen besetzt?

Nachholbedarf bei der Frauenförderung hätte man eher bei den katholischen Kollegen oder in anderen weniger sensiblen Institutionen und Unternehmen vermutet. Die evangelische Kirche hält viel auf ihre gendergerechte Sprache, auf feministische Bibelarbeiten. Auch einige Bischöfinnen in den eigenen Reihen überdecken ganz gut, dass in der Kirche Gleichberechtigung häufiger gepredigt als gelebt wird. Im 500. Jahr der Reformation, acht Jahre nach der Wahl von Margot Käßmann zur Ratsvorsitzenden, sitzen an der Spitze der Landeskirchen hauptsächlich Männer. Selbst in unteren Führungspositionen auf Ebene der Kirchenkreise ist nur jeder fünfte Chefposten mit einer Frau besetzt.

Eine Studie, die das Zentrum für Genderfragen der EKD auf der Synode vorgestellt hat, kratzt jetzt mit Zahlen kräftig am Selbstbild der Protestanten. Gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut hat die Theologin Jantine Nierop untersucht, warum Frauen auf dem Weg nach oben noch immer scheitern. Predigt man in der Kirche nur über Gender, oder setzt man die Gleichberechtigung, die sich die Kirche schon seit einem Beschluss der Synode 1989 abverlangt, auch um?

In der Kirche, so das Fazit Dutzender ausgewerteter Interviews, sieht es bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht besser aus als in vielen Unternehmen: Ist bei der ersten Pfarrstelle noch ein Teilzeitjob möglich, endet diese Bereitschaft, sobald sich jemand an die Spitze eines Kirchenkreises wählen lassen will – eines der größten Hemmnisse für Frauen, die mit Familie in der Kirche Karriere machen wollen.

Die zweite Alltagshürde sehen die Forscher in der unprofessionellen Personalauswahl. Ausgerechnet in den Auswahlrunden der Landeskirchen betreibt man eher Frauenverhinderung: Da werde eine Kandidatin ganz selbstverständlich gefragt, wie sie eine Stelle als Superintendentin mit ihrer Familie vereinbaren wolle. "Das muss der männliche Bewerber nicht beantworten", sagt Nierop. Mehr noch: Eine Bewerberin erzählte den Wissenschaftlern, man habe ihr vorgehalten: "Sie wissen schon, wenn Sie sich für so ein Amt bewerben, machen Sie Ihre Kinder zu Waisen."