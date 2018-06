1. Drei Damen unterschiedlichen Alters sitzen in der Straßenbahn und unterhalten sich. Die erste sagt zur zweiten: "Dein Alter ist ja genau das Quadrat von meinem Alter." Daraufhin diese zur dritten: "In drei Jahren bin ich gerade mal halb so alt, wie du jetzt bist!" – "In drei Jahren", ruft die erste begeistert der dritten zu, "wird dein Alter genau das Quadrat von meinem Alter sein!"

Wie alt sind die drei?

2. Daneben sitzen drei Herren, die sich ebenfalls unterhalten. Der erste: "Wenn ich so alt bin, wie ihr beiden jetzt zusammen seid, wirst du", damit zeigt er auf den zweiten, "doppelt so alt sein, wie ich jetzt bin." Der daraufhin: "Und wenn ich so alt bin, wie ihr beiden zusammen jetzt seid, wirst du", er zeigt auf den dritten, "doppelt so alt sein, wie ich jetzt bin." – "Das ist ja lustig!", bemerkt da die Jüngste vom Nachbarsitz.

Warum?

Lösung aus Nr. 45:



König auf g2, Dame auf c1, Turm auf f7, Läufer auf e5 und Springer auf e4