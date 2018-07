Wenn Österreicher sagen wollen, dass etwas auf irgendeine Weise nett verpackt wird, ein Präsent oder eine Information zum Beispiel, dann benutzen sie das Wort "Mascherl". Ein Mascherl ist die Schleife um die Geschenkverpackung. "Egal was für ein Mascherl das hat", sagt also der Wiener Peter Stöger mittags in der Vereinszentrale des 1. FC Köln: Als Trainer müsse er alle Entscheidungen des Vereins akzeptieren.

Tief hängen die Wolken über dem Geißbockheim, der Heimstatt des in Not geratenen Bundesligaclubs. Die Liste der Verletzten ist länger geworden, die Mannschaft nach wie vor Letzter. Gerade haben sie das Vereinsidol Hans Schäfer zu Grabe getragen – da spielt der immer noch ziemlich gut gelaunte Trainer Stöger, 51, kurz die Varianten seines möglichen Sturzes durch. Mascherl eins und Mascherl zwei: Wenn irgendwann einmal die Spieler sein Gesicht in der Kabine nicht mehr sehen könnten; oder wenn die Vereinsführung zu der Überzeugung gelangte, er dirigiere den Club mit seiner Art Teamführung in den Abgrund. Dann hätte er eh keine Argumente. Mascherl drei wäre die Erklärung, mit der 70 Prozent der Trainerentlassungen verkauft werden, meint Stöger: dass nämlich die Clubspitze an der Arbeit des Trainers gar nichts auszusetzen hätte, angesichts fehlender Punkte aber einen neuen Reiz setzen wollte. So wie die Auswechslung eines Stürmers, von dem man eigentlich überzeugt ist, solch ein Reiz sein kann – wenn partout kein Tor fallen will. "Ein Impuls!", ruft Stöger auf einmal und lacht sich darüber kaputt.

Impuls ist in Köln jetzt ein geflügeltes Wort, für Stöger offenbar eine Art Reizwort. Es ist das Wort, das sein ehemaliger Weggefährte, der Manager Jörg Schmadtke, benutzt haben soll, als er das Präsidium um Clubchef Werner Spinner vor vier Wochen zum Gespräch bat. Nach sechs Stunden kam Schmadtke mit einem Aufhebungsvertrag wieder heraus, der ihm angeblich 3,3 Millionen Euro an Abfindung brachte. Schmadtke, so wird erzählt, sei von Trainer Stöger zuletzt nicht mehr restlos überzeugt gewesen.

Der Trainer wirkt etwas einsilbig, wenn der Name des ehemaligen Managers fällt. Sie haben seither nicht miteinander gesprochen. Nun hat Schmadtke auf dem Vereinsgelände seinen Dienstwagen abgegeben und sich von der Mannschaft verabschiedet, auch vom Trainerteam. Nur Stöger war gerade nicht da – ein Zufall, wahrscheinlich.

Wenn der Manager mit seiner Demission einen Impuls habe setzen wollen, dann müsse er das selbst erklären, sagt Stöger. Er spricht das Wort Impuls mit einem ironischen Unterton aus. "Sein Abgang hatte letztendlich keinen positiven Effekt." Einen negativen? "Er fehlt als sportlicher Faktor, als Meinungsbildner. Es ist aber auch nicht alles zusammengefallen."

Schmadtke hat klargestellt, dass er Stöger damals nicht habe entlassen wollen. Aber man hört, dass er sich gelegentlich beklagt haben soll über die erfolgreiche Eigenvermarktung des Trainers. Viele schöne Interviews habe der in der Krise gegeben, immer weiter an seiner Beliebtheit gearbeitet, aber nie "den Schulterschluss" mit dem kritisierten Manager gesucht. Schmadtke, der sich nicht mehr dazu äußern will, war für die ganze Misere in den Kölner Medien verantwortlich gemacht worden – eine unglückliche Transferpolitik warf man ihm nach dem Abgang von Torjäger Anthony Modeste vor. Der ging für 30 Millionen Euro Ablöse nach China.

Der Ex-Manager, so ist in Köln zu erfahren, hatte sich als "handlungsunfähig" bezeichnet – ohne Rückendeckung des Präsidiums und mit einem Chefcoach an der Seite, der ungehindert an seiner Popularität habe schrauben dürfen und mithin an seiner Immunität. Diese schützt vor Mascherl drei, dem Rauswurf wegen erhoffter neuer Impulse.

Sogar zu einem Auftritt in der "Lindenstraße" hat es der Trainer inzwischen gebracht

Stöger ist allgegenwärtig. In Kölner Kneipen liegen Bierdeckel, auf denen der Trainer des "Effzeh" abgebildet ist. "So heilig wie der FC ist den Kölnern nur ihr Kölsch", so wird Stöger auf dem Deckel zitiert. Inzwischen könnte man sagen: So heilig wie ihr Bier ist den Kölnern ihr Peter Stöger.

Zuletzt trat der Wiener sogar für ein paar Sekunden in einer Folge der ARD-Serie Lindenstraße auf. Er trug ein rotes Sakko und trat gegen einen Ball.