Die Prostituierte Gerda kann sich schnapsbedingt kaum noch auf dem Barhocker halten. Um nicht auf den kalten Straßen St. Paulis schlafen zu müssen, lässt sie sich von ihrer Kneipenbekanntschaft Fritz Honka in dessen Mansardenwohnung kommandieren, wo Pin-ups an den Wänden hängen, Fliegen an der Decke und bestialische Gerüche in der Luft. Als Gerda wenig später im Delirium zusammenbricht, greift Honka zur Knackwurst – und vergewaltigt sie.

Darf man, ja kann und möchte man überhaupt lachen bei solchen Theatermomenten nackter Gewalt und fast schon denunziatorischer Direktheit? Das fragt man sich unweigerlich bei dieser Revue-Parodie von Heinz Strunks Erfolgsroman Der Goldene Handschuh, die am Wochenende im Schauspielhaus uraufgeführt wurde, inszeniert von Strunks Humorkollektiv Studio Braun.

Schauplatz des Stücks ist die Penner-Pinte Zum Goldenen Handschuh im St. Pauli der siebziger Jahre. Von überallher strömen Tagediebe und Halunken, um sich von Wirt Herbert (gespielt von Heinz Strunk selbst) das Hirn in Doornkaat einlegen zu lassen. Alte Reeperbahn-Aufnahmen rauschen über die Leinwand, das Heilsarmee-Orchester spielt Jukebox-Schlager von Michael Holm.

Auch Fritz Honka (Charly Hübner) kehrt hier ein. Er trägt eine Biografie mit sich herum, deren Schrecken für eine ganzen Kompanie reichen würde: Vater im KZ, er als Kind im Heim, Flucht aus der DDR, gefoltert und vergewaltigt von Bauern, die ihn als Leibeigenen hielten. Im Handschuh lernt er Frauen wie Gerda (Bettina Stucky) kennen, die er in sein Dachgeschossloch schleppt, wo er sie mit seinen Bratpfannenhänden schlägt, versklavt, vergewaltigt, erwürgt und zersägt, um die Leichenteile anschließend in der Wohnung zu verstecken. Gegen den Verwesungsgestank kommt er allerdings selbst mit seinem Raumspray nicht an.

Die Geschichte des Stücks basiert auf der des echten Serienmörders Fritz Honka. Und man muss es den Regisseuren von Studio Braun zugute halten, dass sie sich weigern, ihre traurigen, bösartigen, menschlichen Charaktere dem Elendsvoyeurismus als Witzfiguren oder Dämonen auszuliefern.

Die zwielichtigen Gestalten des Stücks mögen mit ihren windschiefen Nasen und zerfurchten Biografien den Protagonisten der Dreigroschenoper ähneln, doch Studio Braun dirigiert sie nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und verzichtet auf Moral. Die man sich, und da sind die drei Männer von Studio Braun dann doch wieder bei Brecht, ja erst einmal leisten können muss. Stattdessen zeigt sich die Gesellschaft als Einheitsmilieu, in dem alle, ob sie einer Kommanditgesellschaft vorsitzen oder nur einem Tresen, am Lauf der Welt verzweifeln. Damit ist das Stück lehrreicher als so manche Soziologentagung und vor allem unterhaltsamer, auch wenn das Lachen spätestens in den Vergewaltigungsszenen der Beklemmung weicht.

Die überragende schauspielerische Leistung des Ensembles (allen voran Charly Hübner als Honka und Lina Beckmann als Putzfrau Helga und Bordsteinschwalbe Anni) und die literarische Qualität der Romanvorlage können allerdings nicht überdecken, dass es dem holzschnittartig-linear inszenierten Stück streckenweise an konzeptioneller Inspiration mangelt.

Der Nebenstrang über eine Blankeneser Reederfamilie wirkt lieblos verdichtet. Dabei soll er doch eigentlich wie im Roman verdeutlichen, dass auch in der Oberschicht die einzige Tiefe des Menschen oftmals der seelische Abgrund ist. Und spätestens wenn die Poledance-Stange in der Schlussszene zum Marterpfahl wird und die Heilsarmistin Gisela (Rosemary Hardy) bei treibender Musik und diabolischem Gelächter gefallene Sünder zu einem gigantischen Hexensüppchen zusammenrührt, fühlt man sich wie in einer Kiez-Nummernrevue für Reisebus-Touristen.

Das kann doch nicht im Sinne des genialen Humoristen Heinz Strunk sein, der als ausgewiesener Hasser berechenbar durchgetakteter Unterhaltungsformate vor ein paar Jahren noch gefordert hat, die Comedy- und Musicaldarsteller der Reeperbahn zum Spargelstechen zwangszurekrutieren! Vielleicht, denkt man beim Rausgehen, hätte er es besser beim Roman belassen sollen.