Neun große Spielfilme hat er bislang gedreht, mehr als die Hälfte von ihnen in Hamburg. Fatih Akin: Der Heimatdichter des deutschen Kinos sitzt in einem sehr schicken Zimmer in einem sehr schicken Hotel in seiner Heimatstadt, wobei man von sitzen nicht wirklich sprechen kann, so tief, wie er in den plüschigen Sessel hineinrutscht. Irgendwann hat er sich in einer absurden Pose fast hingelegt, die Augen müde und gerötet. Am Abend zuvor war er mit der Hauptdarstellerin seines neuen Films bei der Bambi-Verleihung in Berlin. Sonderpreis der Jury für ihn, das ehemalige Gangmitglied aus Altona. Auch das ein erstaunlicher Kontrast. Jetzt lungert er mit seinem schwarzen St.-Pauli-Hoodie in einem Plüschsessel und sagt: "Eigentlich war es für den Film egal, dass ich ihn in Hamburg gedreht habe."

Wie bitte? Fatih Akin, dem größten, weil energischsten und energiereichsten Filmkünstler dieser Stadt, ist es egal, wo er seine Geschichte erzählt? "Diesmal ja. Es war praktisch, weil viele von uns zu Hause schlafen konnten. Und es gibt in dieser Stadt einfach nicht so viel Konkurrenz wie in Berlin. Das macht es einfacher, eine Finanzierung auf die Beine zu stellen. Abgesehen von allem anderen, spricht das eigentlich immer für Hamburg."

Abgesehen von allem anderen.

Darüber wird noch zu sprechen sein mit dem Mann, der in dieses absurd große Zimmer mit den absurd plüschigen Möbeln gekommen ist, um über seinen neuen Film zu sprechen. Einen Thriller, der von einem Verbrechen in Hamburg handelt.

Schützenstraße in Bahrenfeld, 27. Juni 2001. Ein junger Mann verkauft im Laden seiner Familie Gemüse. Der Vater ist für eine Stunde weg; als er wiederkommt, liegt sein Sohn auf dem Boden, blutüberströmt. Der Notarzt kann ihn nicht retten. Die Obduktion ergibt: drei Kopfschüsse aus nächster Nähe. Erst später wird klar: Süleyman Tasköprü ist eines der Opfer des selbst ernannten Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU).

Fatih Akin, der nicht weit entfernt vom Tatort groß geworden ist, kannte Tasköprü nicht, aber er kannte die Gegend, und er hörte die Menschen, wie sie raunten, spekulierten, sich ängstigten. Es entsetzte ihn, als Anfang der neunziger Jahre in Mölln und Solingen Häuser brannten, Menschen mit türkischer Zuwanderungsgeschichte schwer verletzt wurden und starben. Es erschütterte ihn, als der Mord in seiner Gegend geschah. Es verstörte ihn, als zehn Jahre später herauskam, dass dieser Mord einer von vielen war, die eine rechtsextreme Bande begangen hatte. Akin ging mit seiner Ohnmacht um, wie er das seit seiner Jugend macht: Er formte aus den Tatsachen eine Geschichte und verfilmte sie.

Aus dem Nichts hat er seinen Thriller genannt, der für Deutschland ins Rennen um den Oscar geht. In seiner Erzählung sterben zwei Menschen, ein Vater mit türkischer Zuwanderungsgeschichte und sein kleiner Sohn. Keine Kopfschüsse, sondern eine Bombe. Der Film begleitet die Ehefrau und Mutter durch das, was vom Leben übrig bleibt: Schmerz, Wut, Stille, Erstarrung, Gerichtstermine, ein Selbstmordversuch, Rachegedanken.

Die Hollywood-Schauspielerin Diane Kruger spielt diese Ehefrau und Mutter mit einer Wucht, dass man sich beim Zusehen im Kinosessel zusammenkauert. Bei den Festspielen von Cannes wurde sie mit dem Preis für die beste Schauspielerin ausgezeichnet.

Fatih Akin hat die Figur im Film den Namen ihres Mannes annehmen lassen, sie heißt mit Vornamen Katja und mit Nachnamen Sekerci. Frau Sekerci mit blonden Haaren und blauen Augen. Fatih Akin wollte diese Frau mit dem typisch deutschen Aussehen und der für Deutsche eher untypischen Geschichte (Diane Kruger stammt aus Niedersachsen, zog mit 15 nach Paris und drehte mit Akin zum ersten Mal überhaupt in ihrer Muttersprache) unbedingt für die Rolle: um zu verdeutlichen, wie sich in einer Großstadt alles vermischt, dass es so etwas wie eine türkische Gemeinschaft gibt, die aber in viele Teile zerfasert und gleichzeitig in allen Bereichen des Lebens mit der deutschen Mehrheitsgesellschaft verwoben ist.

Das ist der erste Grund, warum der Regisseur Fatih Akin selten ohne seine Heimat auf der Leinwand auskommt – selbst wenn es im ersten Moment egal erscheint, wo die Handlung spielt: Von den bewegenden Themen erfährt er in seiner Heimatstadt, aus der er nie für längere Zeit weg war. In seinen Worten: "Viele meiner Geschichten spielen in der Metropole. Und keine kenne ich besser als Hamburg."

Akin sammelt seine Ideen dort, wo er lebt, wo er jeden Tag flaniert, wo er sich auch mal verläuft oder verfährt. Im Hochglanz-Hamburg bewegt er sich nur, wenn er sich mit Journalisten für Vor-Premieren-Interviews trifft. "Nicht brüchig genug", sagt er. Selbst sein Viertel, Ottensen, in dem er mit seiner Frau und seinen zwei Kindern seit Jahren lebt, ist für ihn, den Geschichtensucher, zu langweilig. "Du hast schöne Tempo-30-Zonen, Kindergärten, Spielplätze, das ist schon Lebensqualität. Aber wo willst du vernünftigen Erzählstoff finden, wenn alle sich nur über die 50 Gemüsesorten beim Biomarkt unterhalten? Das inspiriert mich nicht."

Was inspiriert ihn dann?