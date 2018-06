Acht Uhr morgens in der U-Bahn-Station Wandsbek Markt. Nicht unbedingt die Zeit, in der Fahrgäste in Plauderlaune sind. Doch der Mitarbeiter der Hochbahn, der mit seinem Tablet-Computer den Bahnsteig auf und ab wandert, lässt nicht locker. Immer wieder spricht er die Passagiere an. Er will wissen, ob sie ahnen, was diese LED-Leuchtbänder bedeuten, die über ihren Köpfen an der Bahnsteigkante angebracht sind. Sie leuchten abschnittweise in Grün, Gelb und Rot, zwischendurch auch mal durchgehend blau.

Blau zeigt die Länge des Zuges an. Grün heißt: In diesem Waggon sind noch viele Sitzplätze frei. Gelb bedeutet, dass es einigermaßen gefüllt ist. Und bei Rot ist der Waggon voll, "und es ist auch schon ein bisschen muggelig", wie es Hochbahn-Sprecherin Constanze Dinse formuliert.

Die LED-Leisten über dem Bahnsteig sind ein Experiment. Hier in der Station Wandsbek Markt testet die Hochbahn die sogenannte Platzampel – sie soll die Passagiere dazu bewegen, sich so auf dem Bahnsteig zu verteilen, dass möglichst viele einen Sitzplatz finden. Ob das funktioniert und sinnvoll ist? Das lasse sich noch nicht sagen, meint der Mitarbeiter mit dem Tablet. "Aber es ist schon so, dass viele Menschen das intuitiv kapieren."

Die Hochbahn hat den Test auf ihrer Internetseite und auf Facebook angekündigt – und wie so oft gab es gleich Protest: "Seit Anfang der 1970er Jahre bin ich überzeugter U- und S-Bahnfahrer und frage mich jetzt, wie wir die Zeit OHNE solchen Schnickschnack überstanden haben", kommentiert ein User. Ein anderer findet das "sinnlose Geldverschwendung". Doch in Wahrheit steckt kaum Aufwand in dem zweiwöchigen Platzampel-Experiment: An der Haltestelle davor, der Straßburger Straße, schauen Azubis in die Waggons und geben per Funk die Infos durch, wie voll die Waggons sind. Dann stellt der Mitarbeiter an der Station Wandsbek Markt die richtigen Farben ein. "Das ist ein Mock-up", sagt Pressesprecherin Dinse. Sie könnte auch einfach "Attrappe" sagen, aber "Mock-up" klingt innovativer. Darum geht es: dass die gute alte Hochbahn nach vorn denkt. Innovativ ist. Und sich einfach mal was traut.

Die Idee zur Platzampel stammt aus einem Führungskräfte-Workshop vom Mai des vergangenen Jahres. Zehn Teams sollten Ideen entwickeln, drei davon testet die Hochbahn jetzt in einer "Prototyping"-Phase aus. Soll heißen: nicht endlos mit großem Aufwand am Produkt feilen – sondern einfach mal mit einer günstigen Testversion ausprobieren, ob die Idee überhaupt Zukunft hat. Wenn die provisorische Platzampel gut ankommt, will man weiterüberlegen: Wie ließe sich das alles automatisieren? Mit Sensoren in den Sitzen? Mit Lichtschranken an den Türen?

Bei der Hochbahn halten sie jetzt "Design-Thinking-Workshops" ab

"Design-Thinking" heißt die aus den USA importierte Methode, mit der die Hochbahn seit gut zwei Jahren neue Ideen anschiebt. Dass man in Bussen jetzt mobilen Internetzugang hat, dass man sich per Twitter, WhatsApp oder Telegram Störungsmeldungen auf sein Smartphone schicken lassen kann: All das ist der Hochbahn auf ihren Design-Thinking-Workshops eingefallen. Der Ansatz ist so neu nicht, klingt aber für ein alteingesessenes Hamburger Verkehrsunternehmen immer noch einigermaßen crazy. "So ein Unternehmen ist ja traditionell eher ingenieursgetrieben", sagt Henrik Falk.

Falk war Finanzvorstand der Berliner Verkehrsbetriebe BVG. Anfang 2016 wurde der Rechtsanwalt dann Vorstandsvorsitzender der Hamburger Hochbahn AG. Seither gehen die Uhren ein bisschen anders bei dem Verkehrsriesen, der neben den U-Bahnen auch den Großteil der Busse betreibt, die in Hamburg im Verkehrsverbund HVV unterwegs sind.