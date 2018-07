Warum brauchen wir noch Romane, wenn es doch Fernsehserien gibt? Weil Romane uns eine Geschichte so erzählen können, als säßen wir tatsächlich im Kopf der ausgedachten Figur. Ein magischer Zug der Literatur, den im Laufe der Weltgeschichte keine andere Kunstform nachzubauen vermochte. Nicht einmal auf HBO!

Wir kommen darauf gleich zurück, denn zu den wichtigsten Fernsehmachern der Gegenwart zählt Matthew Weiner, Erfinder des Gesellschaftsdramas Mad Men. Er hat nun seinen ersten Roman geschrieben: Alles über Heather erzählt von Karen und Mark, einem New Yorker Ehepaar, das zur reichen Oberschicht der Upper East Side gehört, aber unter der eigenen Mittelmäßigkeit leidet. Mark ist ein fleißiger und kluger Mitarbeiter der Finanzindustrie, wird bei Beförderungen jedoch übergangen. Es fehlt ihm an Ausstrahlung; man lädt ihn nicht gern ein. Ähnlich ergeht es Karen, deren Karriere in der Pressearbeit kaum eine war. Andere Frauen", beklagt sie sich, "hätten sie nie als Maßstab genommen. Für beide kommt die Erlösung aus der Bedeutungslosigkeit, als ihre Tochter Heather geboren wird. Heather ist tatsächlich besonders: intelligent und anmutig, aber vor allem fast unmenschlich einfühlsam. Schon als Kind rührt ihre Großherzigkeit fremde New Yorker in der U-Bahn zu Tränen. Alle lieben Heather. Und in dieser Liebe sonnen sich nun genüsslich auch die Eltern, deren fahle Existenz nie aus sich heraus strahlte. Parallel dazu erzählt Weiner eine zweite Lebensgeschichte, die des mittellosen Bobby – eines von Gewalt und Größenwahn getriebenen Soziopathen, der seine drogenabhängige Rabenmutter tötet und durch Zufall Heather kennenlernt. Sein krankhaftes Begehren nach der inzwischen Vierzehnjährigen spiegelt das ihrer Eltern: Mark und Karen neiden einander jede Aufmerksamkeit der Tochter. Heather gerät ihnen, reduziert zur Quelle aller Sinnstiftung, genauso zum Objekt wie dem Triebtäter in seiner Mordlust.

Weiner schildert das packend, präzise und plausibel. Er weiß, wie man die dramaturgischen Schienen so verlegt, dass alles auf den lauten Zusammenprall zurast. Dennoch versagt Alles über Heather an entscheidender Stelle. Als Fernsehmacher mag Weiner berühmt dafür sein, jede Büroszene realistisch, vielsagend und detailgetreu mit Stehlampen- und Telefonkabeln ausstatten zu können. Wenn er Verkabelungen in den Köpfen seiner Figuren verlegen soll, misslingt ihm das. Wie auch immer es in der Seelenwelt eines mordlüsternen Hilfsarbeiters zugehen mag – hoffentlich nicht so groschenromanhaft wie in der von Bobby ("Er war so glücklich, so verblüfft und sein Penis hart wie nie"). Und dass sich Heather zu ihrem Stalker sogar hingezogen fühlt, hat Weiner sich beeindruckend perfide ausgedacht, aber dilettantisch umgesetzt. Heather sinniert darüber, wie sie von Bobbys "verstohlenen Blicken ein warmes Ziehen im Bauch bekam, das bis ganz nach unten wanderte". Als schäme sich der Erzähler hier seiner Lust an den sexuellen Fantasien einer Pubertierenden, bestraft er sie, sich und uns Leser mit der ungelenken Prüderie, das Ziehen bis "ganz nach unten" wandern zu lassen; aber was soll da bitte sein? Der große Zeh?

Bis zu jenem magischen Punkt der Literatur, an dem sie uns sogar in den Kopf eines Psychopathen oder eines lüsternen Teenagers zu versetzen vermag, reicht das Talent des Serienmachers nicht.

Matthew Weiner: Alles über Heather

A. d. Engl. v. Bernhard Robben; Rowohlt, Reinbek 2017; 144 S., 16,– €, als E-Book 14,99 €