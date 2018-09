DIE ZEIT: Herr Kretschmer, wie oft wachen Sie nachts noch auf und denken an den Abend der Bundestagswahl?

Michael Kretschmer: Die Frage, die mich immer noch einholt, ist: Warum habe ich es nicht kommen sehen? Was hätte ich anders machen können?

ZEIT: Sie haben Ihr Direktmandat in Görlitz an einen AfD-Kandidaten verloren, 1.500 Wähler fehlten Ihnen am Ende.

Kretschmer: Ja, und natürlich überlege ich, was ich hätte tun oder anders machen können, um diese Stimmen noch zu erkämpfen. Die Stimmung an den Infoständen war kritisch, aber freundlich. Mir war nicht klar, dass wir gleich mehrere Wahlkreise an die AfD verlieren würden. Das hätte, glaube ich, niemand erwartet.

ZEIT: Dass die AfD stark werden würde, kann Sie aber nicht überrascht haben.

Kretschmer: Natürlich haben wir vermutet, dass die AfD gut abschneiden wird. Aber so gut, dass sie sachsenweit als stärkste Kraft vor der CDU landet? Nein. Ich habe so viele Briefe bekommen von Leuten, die sagen: Sie hätten das für ausgeschlossen gehalten! Aber ich kann jetzt allmählich akzeptieren, dass es so gekommen ist. Ich kann in die Zukunft schauen.

ZEIT: Warum?

Kretschmer: Weil auch das zur Demokratie gehört. Ich habe die letzten Jahre der DDR erlebt, war 1989 als Jugendlicher bei den Friedensgebeten. Ich habe meine Aufgaben im Wahlkreis immer sehr ernst genommen und mein Direktmandat viermal gewonnen. Ich liebe meine Heimat und die Menschen dort. Trotzdem haben sie sich diesmal gegen mich entschieden. Das ärgert mich, aber ich bin mit meinem Gewissen im Reinen.

ZEIT: Im Nachgang der Wahlniederlage hat Stanislaw Tillich, Sachsens CDU-Ministerpräsident, seinen Rücktritt angekündigt – und Sie, seinen langjährigen Generalsekretär, als Nachfolger vorgeschlagen. Menschen, die es nicht so gut mit Ihnen meinen, sagten: Jetzt löst der eine Wahlverlierer also den anderen ab. Aber vielleicht ist es ja genau andersherum: Können Sie die AfD besonders gut schlagen, weil Sie jetzt wissen, wie es sich anfühlt, gegen sie zu verlieren?

Kretschmer: Ich hoffe, dass das so ist. Und ich will dafür sorgen, dass es so wird. Ich weiß jedenfalls, dass wir als Union einen Schuss vor den Bug bekommen haben. Ich spüre sehr deutlich, welche Verantwortung daraus erwächst. Wir wissen, dass die Stimmung sich verändert hat. Diese Situation ist eine Chance für uns.

ZEIT: Eine Chance wozu?

Kretschmer: Sich zu erneuern. Zu sagen: Jetzt machen wir es anders. Ich möchte das, was ich am 24. September erlebt habe, nicht noch einmal erleben.

Kretschmers Weg ins Amt Kretschmers Weg ins Amt Wenn am 13. Dezember der sächsische Landtag zusammentritt, soll das sein großer Tag werden: Dann will sich Michael Kretschmer zum Regierungschef wählen lassen, von einer Koalition aus CDU und SPD. Zuvor hat er zwei weitere Hürden zu nehmen: Beim Landesparteitag am 9. Dezember soll Kretschmer Chef der Sachsen-CDU werden. Zudem muss er die SPD gewinnen: Die will ihn nur mitwählen, wenn er eine offenere politische Kultur zusichert. Der gelernte Elektroniker und studierte Ingenieur Kretschmer, 1975 in Görlitz geboren, ist seit 2005 Generalsekretär der Sachsen-CDU. Aus Sicht der SPD muss er beweisen, dass er für einen Neuanfang steht.

ZEIT: Ist Ihnen ein bisschen mulmig, wenn Sie daran denken, wie Stanislaw Tillich seinen Rückzug organisiert hat? Nur 19 Prozent der Sachsen kennen Sie, aber Sie werden in wenigen Wochen Ministerpräsident des größten ostdeutschen Bundeslands sein. Und das nur, weil er gesagt hat: Dies, mein Sohn, wird bald dir gehören.

Kretschmer: So ist es ja nicht gewesen. Er hat für sich entschieden, aus dem Amt zu gehen. Diese Entscheidung müssen wir respektieren. Wir haben im Parteivorstand und in der Fraktion beraten, wer sein Nachfolger werden könnte. Es wurde – erst von Stanislaw Tillich, dann vom Parteivorstand und der Fraktion – der Vorschlag unterbreitet, dass ich das Amt übernehmen soll. Es ist doch klar, dass jeder andere, der möchte, auch kandidieren kann. Und weil Sie nach der Bekanntheit fragen: Die muss und werde ich mir erarbeiten.

ZEIT: Haben Sie überhaupt keine Angst vor den nächsten Monaten?

Kretschmer: Nein. Ich habe ja eine konkrete Vorstellung, was zu tun ist. Aber ich spüre auch die Verantwortung und die Erwartungen immer mehr. Die ersten Tage nach der Nominierung waren hart, turbulent, es war kaum Zeit durchzuatmen. Ich weiß, dass dieses Amt fordernd sein wird. Aber ich habe auch große Lust darauf. Ich bin hoch motiviert und habe viele Ideen.