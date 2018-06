Stradivari ist ein Name, der verführerisch klingt – auch wenn man kein musikalisches Gehör hat. Dahinter verbirgt sich eine Meistergeige. Aber scheinbar auch eine Geldanlage, die einen soliden Wertzuwachs verspricht. Schließlich sind in den vergangenen Jahren Instrumente von Stradivari wiederholt für mehrere Millionen Euro versteigert worden. Die bislang teuerste Stradivari, die "Lady Blunt", erzielte 2011 bei Tarisio, dem Online-Auktionator für wertvolle Streichinstrumente, umgerechnet 11,1 Millionen Euro. Zugunsten der Opfer des Tsunamis, was wahrscheinlich den Preis zusätzlich beflügelte. Auch der Aachener Auktionator Bongartz setzt bei der Versteigerung am 25. November in Köln den Preis für eine Stradivari bei zwei Millionen Euro an. Doch so ein gutes Geschäft, wie es scheint, sind die Geigen nicht.

Dass die Meistergeigen überhaupt so teuer sind, liegt – nicht anders als bei Gemälden von Leonardo, Cézanne oder Warhol – vor allem an ihrem Mythos. Sie gelten als die Geigen, die am besten klingen. Antonio Stradivari baute ab Mitte des 17. Jahrhunderts mehr als 1.200 Instrumente. Unter anderem auch Gitarren und eine Harfe. Davon sind rund 600 Violinen, zwölf Bratschen und 60 Celli erhalten geblieben. Sie gehören zu den begehrtesten der Welt. Und das liegt nicht zuletzt an ihrem besonderen Klang.

Zu den Käufern zählt heute allerdings kaum noch ein Berufsmusiker. Während der "Teufelsgeiger" Niccolò Paganini immerhin sieben Violinen, zwei Violen und zwei Celli von Stradivari besaß, werden die meisten Geigen heute von musikbegeisterten Privatleuten oder finanziell gut ausgestatteten Stiftungen erworben. Mit viel Glück kann sich ein Musiker von ihnen eine ausleihen. Eine eigene leisten können sich allerdings nur die wenigsten.

Das war nicht immer so. In der Vergangenheit unterlagen die Preise der Stradivari-Geigen Schwankungen. Noch 1964 wechselte die "ex-Nachez" für umgerechnet etwa 23.000 Euro den Besitzer. 2003 waren es dann jedoch bereits elf Millionen Euro, was immerhin einem Zinssatz von jährlich 12,4 Prozent entspricht. Doch obwohl diese Beispiele nach einer ordentlichen Preissteigerung klingen, lohnt es sich kaum, sein Geld in einer Meistergeige anzulegen.

Zwar behaupten einige Investmentgesellschaften, mit Musikinstrumenten zehn Prozent jährlich zu erzielen. Experten wie die Ökonomin Kathryn Graddy schätzen aber, dass die Verzinsung in der Regel kaum höher liegt als bei 3,3 Prozent. Außerdem würden bei vielen Berechnungen nur die geglückten Verkäufe bewertet, nicht jedoch die beträchtlichen Rückgänge. So fanden allein zwischen 1980 und 2013 bei 75 Versteigerungen 40 der Stradivari-Geigen keinen Käufer. Selbst die "Lady Blunt", die Rekordgeige, war 1984 noch als unverkäuflich zurückgegangen. Interessenten waren nicht bereit, die hohen Preise zu bezahlen.

Mit diesen Instrumenten ist es ähnlich wie mit besonderen Kunstwerken. Selten werden mehr als vier, fünf pro Jahr angeboten. Da muss eine Karriere beendet werden, ein Sponsor sterben – oder nach einem aufgeklärten Diebstahl die Versicherung ihr Geld zurückwollen. Und je mehr sie kosten, desto kleiner wird der Kreis der Käufer, die die Instrumente mäzenatisch an Solisten auf Zeit weitergeben. Prestigekäufer sind eher selten, weil man eine Stradivari nicht als Blickfang im Haus präsentieren kann.

Auch für Spekulanten bleiben die Geigen ein recht unsicheres Investment, da sie zwar leicht zu kaufen, aber nicht ebenso leicht teurer weiterzugeben sind. Denn jedes Instrument steht für sich allein. Es muss den Sammler oder das Museum finden, dem es gefällt, und möglichst auch einen Musiker, der seinen Ruhm mit dem des Instruments verbinden will.