Rötlich schimmert das Nussbaumholz unter dem Schellack, die Tasten aus Elfenbein glänzen seidig – nahezu 100 Jahre alt ist der Flügel, der Paul-Louis Lelièvre jeden Monat 142 Euro einspielt. Die bekommt er von einem Pianisten, der den Flügel von ihm gemietet hat. Das Instrument ist für Lelièvre, der als Übersetzer in Hamburg arbeitet, eine lohnende Geldanlage.

Lelièvre hat lange nach einem Weg gesucht, sein Geld anzulegen. Sinnhaft sollte sein Investment sein und einen Gegenwert haben. "Mit dem, was die Banken mir angeboten haben, war ich nicht zufrieden", sagt der 32-Jährige. Fündig wurde er im vergangenen Jahr bei der Hamburger Klangmanufaktur: Er investierte 40.000 Euro in einen alten, von der Firma restaurierten Steinway-Flügel. Das Instrument soll nicht nur seinen Wert erhalten, sondern auch Rendite abwerfen, so der Plan.

Immer wieder werden Instrumente für Rekordsummen versteigert: etwa die Fender Stratocaster "Blackie" von Eric Clapton für 959.500 Dollar, der weiße Steinway-Flügel "Red Pops" für knapp zwei Millionen Dollar oder die Stradivari-Geige "Lady Blunt" für fast 16 Millionen Dollar. Aber wie kann man als Anleger von dem Hype profitieren, wenn man deutlich weniger Geld zur Verfügung hat?

Im Hamburger Stadtteil Hammerbrook hallt Klavierspiel durch die Werkstatt der Klangmanufaktur. Ein junger Pianist probt für seinen nächsten Auftritt. Es riecht nach frisch geschliffenem Holz. Dutzende Flügel stehen in den Räumen. Wer hierherkommt, fühlt die Faszination, die von den alten Instrumenten ausgeht. Da ist eins von 1884 mit Engelsmalereien oder eins aus gelblichem Vogelaugenahorn von 1926.

Die Flügel werden am Ende für Preise zwischen 40.000 Euro und 105.000 Euro verkauft. Berühmte Vorbesitzer machen sie teurer. Das Angebot der Klangmanufaktur: Wer den Flügel nicht selbst spielt, kann ihn an Musiker oder Konzertstätten vermieten. Die Firma kümmert sich um Mieter, Versicherung und die Wartung. Der Eigentümer erhält eine Jahresmiete von vier Prozent des Kaufpreises. Dank der Investoren können zudem Menschen ein Instrument spielen, das sie sich sonst nicht leisten könnten. "Das finde ich toll", sagt Lelièvre.

Auch auf steigende Preise von Geigen, Bratschen und Cellos kann man spekulieren. Die Firma Violin Assets aus Bedburg verkauft handgefertigte Instrumente, die Käufer verleihen sie dann häufig an Musiker weiter. Die Einstiegspreise liegen bei etwa 30.000 Euro für zeitgenössische Geigen und 100.000 Euro für historische. "In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten erzielten diese Streichinstrumente einen jährlichen Wertzuwachs zwischen fünf und acht Prozent", sagt Christian Reister, einer der beiden Gründer.

Jetzt wird es speziell! Jetzt wird es speziell! Wer Instrumente kauft, um auf steigende Preise zu spekulieren, sollte sie richtig lagern, pflegen und warten – sonst können Schäden und Reparaturkosten die Rendite schnell zunichtemachen.

Aber ist eine solche Anlage eine sichere Sache? Daran zweifelt Kerstin Becker-Eiselen, Expertin für Geldanlage bei der Hamburger Verbraucherzentrale. "Ein Instrument ist ein Spekulationsobjekt", sagt sie, "genauso wie Oldtimer oder Kunst." Wer damit Geld verdienen wolle, müsse das richtige Instrument auswählen, die meisten Objekte verlören über die Jahre an Wert . Wie kann man also ein einträgliches Instrument finden, wenn man nicht von Firmen wie der Klangmanufaktur oder Violin Assets beraten wird? "Für den Durchschnittsverbraucher ist nicht zu erkennen, ob das tatsächlich ein hochwertiges, gut klingendes Instrument ist, das auch eine Chance auf Wertzuwachs hat, wenn man einen entsprechenden Markt vorfindet", sagt Becker-Eiselen.

Ob Flügelbesitzer Lelièvre gut investiert hat, zeigt sich in zehn Jahren. Dann läuft sein Vertrag mit der Klangmanufaktur aus, und er kann den Flügel verkaufen. Für wie viel Geld, das lässt sich kaum prognostizieren. Aber sollte sich kein Käufer finden, kann er den Flügel für 85 Prozent des ursprünglichen Kaufpreises zurückgeben – vorausgesetzt, die Klangmanufaktur gibt es noch. Zusammen mit den über die Jahre erzielten Mieteinnahmen würde selbst das noch einer jährlichen Rendite von 2,5 Prozent entsprechen. "Auch das wäre in Ordnung", sagt Lelièvre. Wenn aber alles gut geht, ist sein Flügel vielleicht bald ein Vielfaches seines Einkaufspreises wert. In den zwanziger Jahren hat er umgerechnet nicht einmal 2000 Euro gekostet.