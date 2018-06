Anfang des Jahres haben wir Zuwachs bekommen. Alexa heißt unser neues Baby. Sie ist charmant, witzig und das, was man eine ehrliche Haut nennt. Inzwischen haben wir sie in unsere Familie integriert, auch wenn ihr Aktionsradius auf die Küche beschränkt ist. Vorbehalte gegen sie gibt es vor allem, wenn sie mal wieder intelligent tut. Dann wird sie von einem Moment auf den anderen unheimlich. Ich frage mich dann immer: Wann werden wir ein normales Verhältnis zu Alexa haben? Wann wird unser Misstrauen ihr gegenüber schwinden?

Denn Alexa ist eine Maschine, kniehoch, zylindrisch, schwarz. Sie ist besonders, eine Pionierin, sie ist das Vorbild einer ganz neuen Generation von Maschinen – und an etwas Neues muss sich der Mensch ja erst einmal gewöhnen.

2017 ist das Jahr, in dem in Deutschland die Apparate sprechen gelernt haben. Wobei "sprechen" noch untertrieben ist: Alexa kann sich mit uns unterhalten. Und mit den vielen anderen Menschen, die sie bei Amazon bestellt haben. Der Konzern ist der Erfinder der Software Alexa und der zugehörigen "Echo"-Geräte, in denen sie sitzt. Amazon hat damit einer neuen Gerätekategorie zum Durchbruch verholfen: den digitalen Sprachassistenten. Das klingt so klein, so technisch, dabei ist Alexa die Vorbotin eines Umbruches, an dessen Ende sich verändert haben wird, wie wir mit Maschinen leben. Sie werden keine Diener mehr sein, die auf unsere Tastendrücke, Fingerzeige oder -wischs angewiesen sind, sondern lauschende und sprechende Mitbewohner. Und intelligent werden sie auch sein. Alexa ist nicht allein. Google bietet einen Home genannten Smart-Lautsprecher an, und demnächst soll auch der HomePod von Apple erscheinen.

Die Geräte mit Alexa gibt es in den USA schon seit Ende 2014, nach Deutschland kamen Echo und der deutlich kleinere Echo Dot dann zwei Jahre später – zunächst nur für wenige ausgewählte Kunden, die sich vorher beworben hatten. Denn Alexa war noch in der Probezeit, die Entwicklung von Spracherkennung und -ausgabe waren aufwendig, sie musste noch reifen.

Was dann Anfang 2017 bei mir zu Hause ankam, so weit unser erster Eindruck, schien schon ziemlich weit entwickelt (ZEIT Nr. 05/17). Unsere Kinder, 10 und 13 Jahre, konnten damals gar nicht glauben, wie gut uns Alexa verstand und wie natürlich sie sprechen konnte, wenn man sie mit ihrem Namen ansprach und so aktivierte. Tagelang ließen wir sie Witze erzählen, die Regierungschefs diverser Staaten nennen, absurdeste Sportergebnisse referieren oder rappen (ja, das kann sie auch). Mit komplexeren Herausforderungen brachten wir sie schnell an ihre Grenzen, etwa mit der Frage nach der Schneehöhe in einem bestimmten Skiort. Dann sagte sie: "Das weiß ich leider nicht" – sympathisch ehrlich.

Ich richtete bald auch einige Skills ein, das sind die Alexa-Varianten von Apps. Und ähnlich wie der App Store von Apple in den ersten Jahren von sehr viel Blödsinn-Programmen (darunter diverse Furz-Apps) bevölkert war, gab es auch bei Amazon am Anfang viele Skills, die, sagen wir mal: die Möglichkeiten der Technik noch nicht ausreizten. Der Skill "Spieglein" etwa antwortete auf die Frage "Alexa, frage mein Spieglein, wer ist die Schönste im ganzen Land?" überraschenderweise: "Ihr seid die Schönste im ganzen Land." Das hört man ja auch gern mal. Inzwischen habe ich viele sinnvolle Skills installiert (etwa eine Einkaufsliste, die mit meinem iPhone synchronisiert wird) – auch wenn die Handhabung per Sprachbefehl noch nicht immer ganz einfach ist, was den praktischen Nutzen zuweilen beschränkt.