Eher lustlos ging ich hin. Das Eröffnungskonzert hatte mich enttäuscht. Ein gut gemeintes Potpourri in einem überdimensionalen Saal, der die Musik mühelos übertrumpfte. Und dann hatten wir diesmal auch noch Karten für die zweite Reihe, die ich normalerweise fliehe. Aber meine Neugier siegte, nicht zuletzt wegen des Titels Arche und dann "Oratorium". Der Komponist, Jörg Widmann, hatte sich da einiges vorgenommen. Kein Wunder, schließlich war er ein Schüler Wolfgang Rihms, den ich als Stipendiatin – vor wie vielen Jahren! – in der Villa Massimo kennengelernt hatte. Und wenn Kent Nagono am Pult stand, waren die klanglichen Qualitäten sicher.

Aber dann! 13. Januar 2017. 20 Uhr. Wir, die Auserwählten, auf unseren Plätzen ringsum an den Rändern im Bauch der "Arche-Elbphilharmonie", verstummten. Vor unseren Augen strömte die Crew in den Mittelpunkt unseres ozeanischen Riesen, und das Strömen nahm kein Ende. Über dreihundert Personen, Kinder zuerst, vorneweg die Hamburger Alsterspatzen, dann die Audi Jugendchorakademie, Solisten des Knabenchors der Chorakademie Dortmund, der gewaltige Chor der Hamburger Staatsoper, die Solisten Marlis Petersen, Thomans E. Bauer, Iveta Apkalna, das Philharmonische Staatsorchester und nicht zuletzt derjenige, der Widmann den Auftrag erteilt hatte und seine Mannschaft samt Passagieren sicher ans bergende Ufer schiffen würde, Captain Noah: Kent Nagano.

Ulla Hahn gilt als eine der bedeutendsten deutschen Schriftstellerinnen. Im August ist ihr Roman Wir werden erwartet bei DVA erschienen

Fiat lux! Donnerte der Chor ins Aufbrausen der Orgel, und ein Kind, ein Mädchen versprach: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Tenebrae, tenebrae, das war wieder der Chor: Und die Erde war wüst und leer, Finsternis lag über der Urflut, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser … Es werde Licht.

Ich war überwältigt. Als sich Parsifal in Richard Wagners Oper auf die Suche nach dem Gral macht, heißt es: "Zum Raum wird hier die Zeit." In Widmanns Arche müsste es heißen: Zum Klang wird hier der Raum. Zum Raum, der die Zeit verklingen, vergessen lässt. Die reale Zeit. Klang und Raum schufen eine neue Wirklichkeit, eine neue Zeit: vom Anbeginn der Zeiten bis in unsere lauschenden Ohren in diesem Augenblick.

In einer unerhörten, faszinierenden Einheit von Wort und Klang ließ Widmann uns teilhaben an der Schöpfungsgeschichte. Die wir doch alle kennen. Ja. Aber nicht so. In diesem Dialog von Wort und Klang gibt der Text nicht nur Impulse für die Komposition, ist nicht nur Vorlage für die Musik; die Musik rückt auch die wohlbekannten Bibeltexte in ein neues Licht, offenbart aufs Neue ihre entflammende Wucht. Arche, das Wort kommt eben nicht nur vom lateinischen arca, der Kasten; es meint auch das griechische archae, der Anfang. Womit wir wieder bei dem Beginn des Johannes-Evangeliums wären: Im Anfang war das Wort.

Es werde Licht! Es werde Klang, und Im Anfang war das Wort. Licht, Klang, Wort: Welch ein faszinierender Dreiklang! Auftakt einer Reise durch die Menschheitsgeschichte.

Der Schöpfung folgt die Sintflut, dann die Liebe bis zum (vermeintlichen) Ende, den Dies irae, dem Jüngsten Gericht, bis alles mündet in den Aufschrei: Dona nobis pacem – Gib uns Frieden.

Welch eine mutige, zupackende, kenntnisreiche Collage aus den unterschiedlichsten Texten und Musikstilen; von der Bibel über Schiller, Claudius, Nietzsche, Heine, Klabund; in der Musik von Bach bis Andrew Lloyd Webber.

Arche ist somit – auch – ein Spiel mit der Tradition. Aber ein Spiel mit Respekt. Um derart damit spielen zu können, muss man das "Spielzeug" sehr gut kennen. Bei Widmann kommt hinzu: Er nimmt die Tradition ernst. Und tut damit genau das nicht, was wir seit Jahrzehnten so oft in den Künsten erleben: Er verleugnet und ironisiert nicht. Er reißt das Fundament nicht ein, er baut darauf auf. Avantgarde und Tradition im Dialog. Im Sinne Thomas Morus’: "Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme."