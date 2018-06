Seien Sie mal ehrlich: Wenn Ihre Kinder oder Enkelkinder Sie einmal fragen werden, was eigentlich 2017 so passiert ist, werden Sie dann sagen: Prinz Harry bekannte sich zu seiner großen Liebe? Wohl kaum. 2017 hielten uns Krisen und Halunken in Atem. Dabei nahm das Jahr viele überraschende Wendungen. Sprachen wir eben noch über Marine Le Pen, absorbierte schon die Sorge vor Rechtsextremen in der Bundeswehr unsere ganze Aufmerksamkeit. Die Bedrohungen von gestern waren bereits wieder verblasst. Lassen wir die Aufreger nicht so einfach davonkommen.