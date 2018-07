Alles hängt davon ab, wer sich die Frage stellt – wie war das Jahr? – und an wen sie sich richtet. Der Mann, der 2017 eine Krebsdiagnose erhielt, wird sie anders beantworten als die Frau, die eben ihr erstes Kind zur Welt gebracht hat; und die Schülerin, die ihr Abitur mit Bravour bestanden hat, anders als ihr Klassenkamerad, der durchgefallen ist.

Donald Trump findet vermutlich, dies sei ein gutes Jahr gewesen. Auch Kazuo Ishiguro, der im Oktober den Literaturnobelpreis erhielt, wird wohl mit 2017 zufrieden sein. Für Angela Merkel hingegen war es kein gutes Jahr und für den HSV leider auch nicht.

Fortuna ist nicht gerecht. Den einen spendet die Schicksalsgöttin Glück im Übermaß, den anderen versagt sie es. Und die Summe aller Schicksale ist schwerlich messbar. Wer also fragt: "Wie war das Jahr?", der setzt ein Kollektiv voraus, entweder seine Familie oder die Gemeinschaft der ihm Nahestehenden oder die Stadt, in der er lebt, oder die Nation oder Europa oder den Globus, und in jedem Fall wird seine Antwort anders lauten.

Was uns Deutsche in der Gesamtheit betrifft, so sind wir in der unglücklichen Lage, kaum noch glücklicher werden zu können. Zwar gibt es Elend auch bei uns, aber wir könnten es leicht beheben. Alles in allem ist das Land eine friedliche und satte Insel in einer Welt der Kriege und des Hungers. Voller Sorge beobachten wir das Anschwellen der Gewalt. Von außen bricht sie als Internationale des Terrors ins Land. Doch auch im Inneren der Gesellschaft wachsen schlechte Laune, Unduldsamkeit und Aggressivität.

Es läuft also auf die alte Frage hinaus, ob das Glas halb leer oder halb voll sei. Als sich der englische Dichter John Dryden über das Jahr 1666 beugte, fand er, das Glas sei mehr als halb voll, und er nannte dieses Jahr "das Jahr der Wunder": In seinem legendären Poem Annus Mirabilis schildert er in 1216 Verszeilen den verlorenen Krieg gegen die Niederlande und den Großen Brand von London, dem vier Fünftel der Stadt zum Opfer fielen. Kurz zuvor hatte auch noch die Pest gewütet. Dryden war vor ihr aufs Land geflohen, um seinen Hymnus auf Karl II. zu dichten. In ihm erblickte er die Lichtgestalt, die England zu neuer Größe führen werde, und in der Zerstörung Londons sah er die Chance, ein neues Jerusalem zu errichten.

Nein, Drydens Gesang beweist nicht den englischen Humor, sondern den unerschütterlichen Optimismus eines großen Geistes. Wer sich von ihm anstecken lassen wollte, der würde finden, dass die Krise der EU bloß die Ouvertüre eines neuen und starken Europas bedeute; oder dass der Einzug einer rechten Partei in den Bundestag der parlamentarischen Debatte nur dienlich sei. Er würde die Siege im Kampf gegen den Terror höher bewerten als die erfolgten Anschläge. Kurz: Er würde im Misserfolg die Bedingung des Erfolgs sehen. Aber ach, so sind wir in der Regel nicht gemacht. Die Siege vergessen wir, die Niederlagen zählen wir.

Dabei ist – gemessen an der Dauer der Welt – das Jahr 2017 allenfalls ein Augenblick gewesen. 1776 notiert Georg Christoph Lichtenberg: "Die Welt kann leicht noch eine Million Jahre so fortrollen wie bisher, und da wären 5.000 Jahre gerade das, was ein Vierteljahr in dem Leben eines Menschen von 50 ist. Was habe ich das letzte Vierteljahr getan? Gegessen, getrunken, elektrisiert, Kalender gemacht, über eine junge Katze gelacht, und so sind 5.000 Jahre dieser kleinen Welt hingelaufen, die Ich bin."

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio