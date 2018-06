Einsamer Höhepunkt des Jahres war die Begegnung mit der Madonna von Melun in der Berliner Gemäldegalerie. Ich kannte ihr Bildnis nur von Reproduktionen, ein Meisterwerk des gotischen Surrealismus. Es gehört zu den seltsamschönsten Frauendarstellungen überhaupt. Entsprechend aufgeregt sah ich der Audienz mit der Dame im Original entgegen. Und eine Dame war sie im wahrsten Sinne des Wortes, nicht irgendein unbekanntes Modell aus dem Zeitendunkel, sondern die Geliebte Karls VII., König von Frankreich, die jung verstarb, schwanger mit einem Kind des Thronhalters am Ende des Hundertjährigen Krieges mit England.

Der Maler Jean Fouquet (1415–1481), ein Zeitgenosse der Jeanne d’Arc, Jungfrau von Orléans, hielt sie in einem Diptychon fest, das einst in der Stiftskirche von Melun aufgehängt war. Heute befindet sein linker Flügel sich im Besitz der Berliner Gemäldegalerie, er zeigt den Stifter sowie den Heiligen Stephanus. Die rechte Tafel ist aus dem Königlichen Museum der Schönen Künste in Antwerpen angereist. Zum ersten Mal seit Langem sind die beiden Teile wieder vereinigt und können nun ihre ganze Geschichte erzählen. Die Kabinettausstellung (bis zum 7. Januar) erlaubt einen Blick auf die schockierenden Details. Das tropfende Blut am Hinterkopf des Märtyrers mit der Tonsur, der scharfkantige, auf einem Buch präsentierte Stein, der ihm den Tod brachte, korrespondieren mit der entblößten Brust der Mätresse. Sie ist der Blickfang, eine skulpturale Erscheinung der Weiblichkeit, elfenbeinweiß ihr Körper, zeitlos modern. Ihr unnahbar kühles Inkarnat leuchtet makellos durch die Jahrhunderte. Eine Wachspuppe mit halb geöffneten Lidern – ich stelle mir, selber verzückt, die Verzückung eines André Breton oder Max Ernst vor angesichts dieser Figur mit der Wespentaille, dem ausgebreiteten Brokatumhang, auf dem das Christuskind, Gliederpuppe aus einer künftigen Automatenwelt, von glutroten Engeln umgeben, still und ergeben thront, als mache es gute Miene zum bösen Vanitas-Spiel.

Ein skandalöses Andachtsbild, beispiellos in seiner erotischen Ausstrahlung, die alles Religiöse durchkreuzt und – erhöht. Diese Wunderfrau ist ganz bei sich selbst, weltlich in ihrem Ehrgeiz, die Schönste im ganzen Lande zu sein, wie es im Märchen heißt. Was dachte ein guter Christ, der vor ihr auf die Knie ging? Wir kennen den Namen der Frau, die hier die Madonna spielte: Agnès Sorel, La belle Agnès. Ihre hohe Stirn mit dem bis über die Schläfen ausrasierten Haar erzeugt einen Wiedererkennungseffekt, der auch den Laien zum Mitwisser macht. Über sie wurden Romane geschrieben.

Die Ausstellung deckt nicht nur ihr Leben in einer historischen Männerwelt wie einen Kriminalfall auf, die Hintergründe der Entstehung ihres Porträts. Sie erzählt auch vom Werdegang des Malers (der sich in einem Medaillon auf dem ursprünglichen Rahmen versteckte), vom Einfluss seiner Zeitgenossen wie Jan van Eyck und Rogier van der Weyden und von der Frühgeschichte der französischen Monarchie. Man denkt: Nur in Frankreich ist so etwas möglich gewesen – während Italien doch Vergleichbares kannte (die Madonnenbilder des Fra Filippo Lippi). Aber dann ist da etwas Einzigartiges, das den Künstler ausmacht: die Manier der visionären Komposition. Undenkbar, dass diese Frau Milch gibt und ein Kind stillt. Die Stille der Andacht stellt sich über tausend feine Einzelheiten her. Da ist der luxuriöse Farbklang, den kein Katalogdruck adäquat wiedergeben kann – unschlagbar das Original. Für diese Sensation wäre ich bis nach Australien gepilgert, aber nun gab es sie vor der Haustür. Von allen kulturellen Angeboten des Jahres war sie die weiteste Reise wert. Es war eine Verabredung, die ich mir lange erträumt hatte. Ich habe sie eingehalten und nicht bereut.