Martin Schulz Der SPD-Chef wünscht, er wäre 2017 mutiger gewesen.

Was haben Sie in diesem Jahr zum ersten Mal getan?

Einen Wahlkampf als Kanzlerkandidat geführt.

War 2017 besser oder schlechter, als Sie es Silvester 2016 erwartet hatten?

Es war besser. Weil ich gemerkt habe, dass die SPD immer noch viele Menschen begeistern kann. Dass das Ergebnis bei der Bundestagswahl dann doch niederschmetternd war, steht auf einem anderen Blatt.

Wer war für Sie 2017 eine Hoffnung?

All die – vor allem jungen – Menschen, die in die SPD eingetreten sind. Und übrigens auch die, die in anderen demokratischen Parteien mitarbeiten. Denn ohne Engagement keine Demokratie.

Und wer war eine Enttäuschung?

Der 1. FC Köln. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf.

Was würden Sie in diesem Jahr gerne korrigieren, an sich selbst und an anderen?

Viel. An mir: Ich hätte mutiger sein sollen. Und an der SPD: sie auch.

Was war Ihr persönlicher Sieg 2017?

Die konsequente Reduzierung meines Currywurst-Konsums nach dem 24. September.

Und Ihre Niederlage?

Was für eine Frage!

Worüber haben Sie sich am meisten gefreut?

Über die Geschlossenheit der SPD.

Und worüber am stärksten geärgert?

Über die weitverbreitete Annahme, Politik sei nur ein zynisches Spiel. Das ist falsch!

Was war für Sie die größte Überraschung?

Die 100 Prozent bei meiner ersten Wahl zum SPD-Vorsitzenden durch den Parteitag. Danach konnte es nur noch bergab gehen.

Was haben Sie 2017 vermisst?

Zeit und Ruhe.

Was war für Sie der spannendste Moment?

Mein Auftritt vor den Genossinnen und Genossen im Willy-Brandt-Haus am Wahlabend. Sie hätten mich auch ausbuhen können. Haben sie aber nicht.

Auf welche Nachricht(en) hätten Sie am liebsten verzichtet?

Auf die Tweets von Donald Trump.

Was haben Sie 2017 Wichtiges gelernt?

Dass man immer zu sich selbst stehen muss.

Was war Ihr schönster Ort?

Klingt blöd, stimmt aber: Würselen.

Und Ihr schönster Moment?

Der Wahlkampfabschluss in Aachen. Viele Freunde und alte Weggefährten. Und das erste Mal meine Frau mit auf der Bühne.

Wie lautet Ihre Überschrift für das Jahr 2017?

Mannomannomann.

Welche der Fragen, die Sie beschäftigen, ist auch 2017 unbeantwortet geblieben?

Die nach der Zukunft Europas.

Was wünschen Sie Deutschland für 2018?

Eine starke SPD.