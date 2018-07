Am 5. September hatte meine Schwester gerade ihren Selfiestick über eine Balustrade der Rialtobrücke in Venedig geschoben, als unter uns Darren Aronofsky und Jennifer Lawrence in einer Gondel auftauchten. "Hey, Darren", rief ich, und da schaute der Regisseur, den ich vor Jahren während einer Dürrenmatt-Konferenz im schönen Honolulu kennengelernt hatte und mit dem ich seitdem freundschaftlich verbunden war, zu uns hoch, winkte und bat den Gondoliere anzuhalten. Wir rissen ein paar Witze über das Wort Normalnull und jene zu Tode geknuddelten Babydelfine, die auf ebendieser Normalität gestrandet waren, über Vico Torriani, Toast Hawaii und das deutsche Kino der fünfziger Jahre, bevor Darren meinte, er habe seinen blau-weiß geringelten Schal im Hotel vergessen und müsse also zurück, gehe aber davon aus, uns später zu sehen, bei seiner Premiere.

Pascal Richmann geboren 1987 in Dortmund, schreibt Theatertexte, Essays und Erzählungen. Bei Hanser erschien 2017 "Über Deutschland, über alles"

Meine Schwester rollte mit den Augen. Auf ihre Frage, weshalb sie mich nach Venedig begleiten solle, hatte ich ausweichend geantwortet, schließlich mochte sie Darren nicht mehr so, seit wir zusammen Noah gesehen hatten.

Damals lebte ich in Bukarest, das heißt, abends kehrte ich in ein Apartment zurück, in dem tagsüber Filme im Stil Helmut Bittrichs produziert wurden, aber es war billig und lag nicht weit vom botanischen Garten entfernt, in dem ich meine Tage verbrachte. An einem verregneten Wochenende besichtigten meine Schwester und ich den AFI Palace Cotroceni, eine anpackend nach Chlor duftende Shoppingmall, deren Kino Darrens letzte Arbeit in 3-D zeigte. Sicher sei Noah mit evangelikalem Geld gedreht worden, wandte meine Schwester ein, doch wegen Requiem for a Dream wollten wir mal nicht so sein.

Später lagen wir unter den Wasserfällen des Palastes und lachten über Hannibals Auftritt als Methusalem und sein Handauflegen bei Hermine, dann erzählte ich, was Darren mir zwischen zwei Vorträgen am Kahala Beach anvertraut hatte. Er wolle, habe er gesagt, eine Figur erschaffen, die wie Romulus der Große handle, eine, die das, was zu schützen sie sich verpflichtet habe, mit voller Absicht in die sprichwörtliche Hölle schicke, eine historische oder mythologische Figur, das wisse er noch nicht genau. Von biblischem Zorn getrieben, richtete sich meine Schwester auf und rief, Aronofsky sei mit seinem Noah ebenso gescheitert wie Dürrenmatt am Welttheater, ohnehin führe der Schritt von der Straße ins Kino ja nicht mehr in den Traum, man finde vielleicht Kühle im Sommer und Wärme im Winter, aber eigenständige Erzählungen oder neue Narrative, schrie sie, finde in dieser Ursuppe aus Angst und Hilflosigkeit niemand.

Und jetzt, da in der Sala Grande ein Zuschauer nach dem anderen zu buhen anfing und meine Schwester mir ins Ohr flüsterte, sie halteMother! für misogynen Unsinn, während auf der Leinwand Jennys Baby aufgegessen wurde, verstand ich, dass Darren sein eigener Noah geworden war, dass jeder einzelne Dialog, den wir in den letzten Stunden ertragen hatten, und jede Szene, die so wirkte, als wolle mein Freund, der Regisseur, ein kinky Pendant zu Robbie Williams’ Feel verfilmen, dass also der ganze Quatsch notwendig gewesen war, damit sich Mother! als Kannibalismus gegen das Kino selbst wenden konnte. Darren wollte, dass seine Welt unterging und mit ihr Hulk und Shrek und die Transformers, die Remakes, die Romcoms, die Prequels und Sequels, alles, woraus sie heute noch bestand.

Mit einem Schirmchen im Drink verließen wir bald die Premierenparty. Am Canal Grande setzten sich Darren und Jenny auf einen Steg, zogen ihre Socken aus und ließen die Beine baumeln. Ob er wirklich vorhabe, das Kino zu zerstören, fragte ich zum Abschied, und da saugte Darren den letzten Schluck seines Mai Tais im Strohhalm hoch und sagte: "Nicht ich habe mein Reich verraten, Pascal, Rom hat sich selbst verraten."