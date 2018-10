Hat er ihnen denn nicht alles gegeben, was sie sich von ihm versprochen hatten? 25 Jahre ist Neymar da Silva Santos Júnior nun alt, im August dieses Jahres trennte er sich zum zweiten Mal von dem, was andere Heimat nennen. Der Brasilianer zog von Barcelona nach Paris, ließ seinen sechsjährigen Sohn und dessen Mutter in Spanien zurück, um die Franzosen mit dem zu begeistern, was er besser kann als alle anderen Menschen auf der Welt: Fußball spielen.

Und nun, drei Monate später, sitzt er in Lille nach dem Spiel der Brasilianer gegen Japan neben seinem Nationalmannschaftstrainer mit gesenktem Kopf auf dem Podium, die Hände baumeln unter dem Tisch, am rechten Ohr funkelt ein Ohrring, leise haucht Neymar seine Worte ins Mikrofon: "Ich will, dass ihr aufhört, irgendwelche Gerüchte zu erfinden. Bitte. Mir tun diese Erfindungen weh." Er sei nicht gekommen, um Unruhe zu stiften. Mit dem Daumen wischt er sich Tränen von der Wange.

Alles nur Show, heißt es unter Journalisten und Fußballfans, Neymar spiele eh schon mit dem Gedanken, zum nächsten Verein weiterzuziehen. Mit seinem Stürmerkollegen Edinson Cavani habe er sich überworfen, und auch die Beziehung zu Unai Emery, dem Trainer von Paris Saint-Germain (PSG), sei schwierig. Überhaupt: Was könne man schon erwarten von einem Fußballsöldner, der sich für 222 Millionen Euro kaufen und für politische Zwecke benutzen lässt? Schließlich gehört der Club PSG nicht irgendjemandem, sondern der katarischen Investorengruppe Qatar Sports Investments (QSI), die zur Qatar Holding gehört, der Investment-Sparte des katarischen Staatsfonds. Rund ein Zehntel des Investmentvolumens soll Katar in Frankreich angelegt haben.

Auf den ersten Blick ist der Neymar-Transfer einer von vielen Exzessen im Fußballbusiness, deren finanzieller Umfang außerhalb des Vorstellungsvermögens eines Fans liegt. Wer Fußball liebt, muss sich damit abfinden, dass die begehrtesten Spieler in den vergangenen Jahren auf der ganzen Welt zu einer immer wertvolleren Ware geworden sind, eine Folge der Globalisierung. Die Vereine profitieren von den steigenden Einnahmen beim Verkauf von Fernsehrechten, können also immer größere Summen in den Transfer von Spielern investieren. Der Markt gibt diesen Irrsinn her – und das Jahr 2017 hat dafür den bisher eindrucksvollsten Beleg geliefert.

Diese Entwicklung erklärt das Verhalten von Vereinen wie Bayern München, dem FC Barcelona, von Real Madrid oder Borussia Dortmund. Deren Zahlungsbereitschaft für einen einzigen Spieler liegt weit unterhalb von 222 Millionen – noch. Das Beispiel von Paris Saint-Germain folgt anderen Gesetzen. Denn die Besitzer von PSG verfolgen ein Ziel, das über die gelebte Leidenschaft von Traditionsvereinen hinausgeht: Katar, das Land, in dem 2022 die Fußballweltmeisterschaft stattfinden soll, benutzt, ja es missbraucht den Fußball, um Außenpolitik zu betreiben. "Sport", sagte das Staatsoberhaupt Katars, Scheich Hamad bin Chalifa al-Thani, "ist der beste Weg, um jedermann auf dem Globus zu erreichen." So kaufte sich der QSI im Jahr 2011 für 130 Millionen Euro in den französischen Spitzenklub PSG ein. Mittlerweile gehört der Verein den Katarern.

Naiv wäre dabei die Annahme, bei den Katarern handele es sich um besonders sportbegeisterte Menschen. Der Fußball ist für dieses Land nur eine weitere Möglichkeit, die Bekanntheit Katars auf der Welt zu erhöhen und das Image zu polieren. Begonnen hat diese Form der Vermarktungsoffensive unter der Führung der Herrscherfamilie der Al-Thanis kurz nach dem zweiten Golfkrieg. In großem Stil investierten sie in Luxusunternehmen, kauften Anteile an den Warenhäusern Printemps, Harrods und Sainsbury’s, an Volkswagen und Porsche. Alles werthaltige Marken, die zumindest bis zum Dieselskandal mit einem positiven Image verbunden wurden, bestens geeignet, von den Missständen im eigenen Land abzulenken.

Katar verstrickte sich jedoch in außenpolitische Konflikte: Das Engagement für die Muslimbruderschaft und andere Islamisten brachte den Katarern den Ruf ein, Terrororganisationen zu unterstützen. Sie wurden mit der Nusra-Front in Verbindung gebracht und mit dem sogenannten "Islamischen Staat". Wegen angeblicher Terrorfinanzierung und der guten Kontakte zu Saudi-Arabiens Erzfeind Iran wurde das Land von seinen Nachbarstaaten immer mehr geächtet.