Peter Steudtner Der Aktivist träumte im türkischen Gefängnis von seiner Familie

Was haben Sie in diesem Jahr zum ersten Mal getan?

Ich habe mich selbst zum ersten (und hoffentlich letzten) Mal vor einem Gericht gegen Terrorismusvorwürfe verteidigt.

War 2017 besser oder schlechter, als Sie es Silvester 2016 erwartet hatten?

Die Zeit in den türkischen Gefängnissen war wegen der Haftbedingungen belastend: Briefe gingen nicht durch, telefonieren konnte ich mit meiner Familie nur alle 14 Tage für zehn Minuten. Gleichzeitig war die Solidarität unter uns Gefangenen und auch von draußen bewegend, stärkend und inspirierend.

Wer war für Sie 2017 eine Hoffnung?

Das türkische Anwaltsteam und das große Solidaritätsnetzwerk, das uns Gefangene, die "Istanbul 10", in der Haft unterstützt hat.

Was war Ihr persönlicher Sieg 2017?

Ich bin in meiner Gefängniszelle parallel zum Berlin-Marathon am 24. September meinen eigenen Halbmarathon gelaufen – auf 4,8 mal 7,2 Metern.

Worüber haben Sie sich am meisten gefreut?

Über unsere Freilassung am 25. Oktober. Und dass ich wenige Tage später den vierten Geburtstag meiner Tochter mitfeiern konnte.

Und worüber am stärksten geärgert?

Am meisten ärgere ich mich über die zunehmenden Beschränkungen der Aktivitäten von zivilgesellschaftlichen Organisationen, wie sie seit einigen Jahren leider nicht nur in der Türkei, sondern weltweit zu beobachten sind.

Was war für Sie die größte Überraschung?

Die Polizeirazzia am 5. Juli 2017 auf der türkischen Insel Büyükada, während der neun andere Menschenrechtler und ich festgenommen wurden. Wir hatten dort gerade eine Schulung zum Umgang mit Stress und Traumata, es ging auch um Datensicherheit. Ein Routinetraining – und sicher kein Anlass für einen Anti-Terror-Einsatz.

Was haben Sie 2017 vermisst?

Fast vier Monate lang vermisste ich vor allem meine Familie und meine Freunde, gefehlt haben mir aber auch die Natur und künstlerische Inspiration.

Auf welche Nachricht(en) hätten Sie am liebsten verzichtet?

Die Vorverurteilungen in Teilen der türkischen Medien im Juli und August 2017, in denen ich der Spionage und der Unterstützung von Terrororganisationen bezichtigt wurde. Im Rahmen dieser Veröffentlichungen wurden auch Seiten aus der unter Verschluss befindlichen Prozessakte gegen mich geleakt, zu denen nicht einmal unsere Anwälte Zugang hatten.

Was haben Sie 2017 Wichtiges gelernt?

Schon als ich zu Oberschulzeiten mit Amnesty International Briefe an politische Gefangene schrieb, dachte ich mir: "Das muss sich irgendwie gut anfühlen, nicht vergessen zu sein, eine Öffentlichkeit draußen zu haben." Seit diesen 113 Tagen weiß ich: Das stimmt.

Was war Ihr schönster Ort?

Im Gefängnis habe ich davon geträumt, mit meiner Familie in der Natur zu sein.

Und Ihre beste Tat?

Im unterirdischen Gewahrsam des Polizeipräsidiums von Vatan in Istanbul gelang es mir, mit meinen Mitgefangenen kurze Entspannungs-Workshops auf dem Zellengang zu machen.

Wie lautet Ihre Überschrift für das Jahr 2017?

Selbstfürsorge ist Widerstand.

Was war für Sie der spannendste Moment?

Da gab es zwei: die beiden Gerichtstage in Istanbul. Beim ersten am 17. Juli wurde nach mehr als zwölf Stunden Anhörung unsere Untersuchungshaft auf unbestimmte Zeit angeordnet. Am 25. Oktober wurden dann zehn von uns elf Angeklagten freigelassen, jedoch nicht freigesprochen.

Welche der Fragen, die Sie beschäftigen, ist auch 2017 unbeantwortet geblieben?

Wie können wir andere Menschenrechtler und vor allem auch deren Familien und Freunde weltweit sichtbar machen und stärken?

Was wünschen Sie Deutschland für 2018?

Ich wünsche mir von uns allen klare politische Botschaften zur Umsetzung von Menschenrechten weltweit. Auch bei uns, zum Beispiel zum Schutz von Geflüchteten.