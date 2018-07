In diesem Jahr bin ich schon wieder kein Unternehmer geworden. Dabei hatte ich zwei schöne Ideen. Eine Rock-’n’-Roll-Kneipe wollte ich aufmachen. Oder eine Oldtimer-Werkstatt. Das waren nicht nur so Einfälle, ich habe mich ernsthaft damit befasst. Warum? Erstens, weil ich Neuanfänge mag. Zweitens, weil mir beides nach Freiheit schmeckte. Naiv, gewiss, aber ohne eine Prise Naivität kommt nichts Neues in die Welt.

Ein ungewöhnlicher Fall war ich mit diesen Überlegungen nicht, ganz im Gegenteil. Dem Global Entrepreneurship Monitor zufolge glaubten im Jahr 2016 mehr als 37 Prozent der Deutschen, sie hätten durchaus die Möglichkeit und auch die Fähigkeit, ein Unternehmen zu gründen.

Warum tun sie es dann nicht? Davon kann ich etwas erzählen.

Eine Rock-’n’-Roll-Kneipe schien mir die ideale Verbindung zweier meiner Leidenschaften zu sein. Ein gutes Musikprogramm traute ich mir zu, von Gastronomie verstehe ich auch etwas, und die Idee bestand ja nicht darin, mit so einem Projekt reich zu werden. Es sollte seinen Mann ernähren. Also warum nicht? Ich begann, den Markt zu beobachten. Was ich sah, überzeugte mich wenig und reizte mich umso mehr. Wäre doch gelacht!

Was mich erstaunte, war allerdings diese Information: In Deutschland nimmt die Zahl der gewerblichen Gründungen ab. Wie das Statistische Bundesamt im September mitteilte, wurden im ersten Halbjahr 2017 nur 288.800 neue Unternehmen gegründet, 1,4 Prozent weniger als im selben Zeitraum des Vorjahres – und dieser Sinkflug dauert schon eine ganze Weile. Die Zahl der Betriebsschließungen wiederum liegt über derjenigen der Neuanfänge, der Saldo ist negativ. Das sollte mich aber nicht entmutigen.

Ich surfte Service-Seiten für Gründer ab und entdeckte allerlei Institutionen, die Hilfe leisten wollen. Unterstützung erhalten in erster Linie junge Leute, die Hightech-Unternehmen auf die Beine stellen wollen. Das ist natürlich gut, nur konnte davon in meinem Fall keine Rede sein. Doch unverdrossen las ich mich durch Ratgeber für angehende Gastronomen, fing sogar schon an zu rechnen. Autsch. Wer sich dem Rentenalter nähert, hat es auf dem Kreditmarkt schwer. Und je länger ich nachdachte und mit je mehr Gastronomen ich über meinen Plan sprach, desto deutlicher wurde mir, was ich eigentlich schon immer wusste: Gastronomie ist eine harte Nummer.

So eine Bar müsste ja mindestens fünfmal in der Woche geöffnet sein, etwas anderes kann die Kundschaft sich nicht merken. Fünfmal bis in die Nacht arbeiten. Und spätestens von der Mittagszeit an einkaufen, putzen, rechnen und was weiß ich. Fünfmal den ganzen Abend zu Leuten nett sein, die mal so, mal so sind. Darunter Besserwisser. Angetrunkene. Stehpinkler. Leute, die mir pausenlos in die Musikauswahl hineinreden. Das soll Freiheit sein? Nein, danke.

Aber die Werkstatt, dachte ich mir. Ich fahre einen Oldtimer, an dem ich mit der Hilfe eines befreundeten Kfz-Mechanikers herumschraube. Wir beide kennen einen netten Hamburger Kaufmann, der das gleiche Hobby pflegt. Also dachte ich mir: Der eine kann schrauben, der andere hat kaufmännisches Verständnis und Kapital, und ich könnte ja unser Werbeonkel und das Verkaufsgenie sein. Jedenfalls habe ich schon mehrere Leute kennengelernt, die nach einer guten Oldtimer-Werkstatt suchten. Den Bedarf gab es also. Und ich hatte eine Zusatzidee: Die Werkstatt ließe sich doch zu einer Art Treffpunkt ausbauen, mit Musik, Live-Bands, siehe oben.

Viel Kapital war nicht nötig. Allerhand Werkzeug besitzen wir schon, und eine geeignete Halle zu finden ist zwar schwer, aber nicht unmöglich. Wir hatten auch bald einen Namen für die Firma und ließen für kleines Geld ein Logo entwickeln – das Wichtigste macht man ja immer zuerst. Allerdings hat unser kaufmännisch aktiver Freund allzu viel um die Ohren, als dass er sich auch noch um so eine Werkstatt kümmern könnte. Na gut, ich begab mich auf die Suche nach jemandem, der Oldtimer-Verständnis, kaufmännische Erfahrung und Lust auf einen Nebenjob hatte. Ich traf mich mit mehreren Kandidaten, was ziemlich unterhaltsam war, und fand schließlich sogar einen Rentner, einst Geschäftsführer einer Metallbaufirma, der bestens passte.

Dabei blieb es dann leider. Es hat schließlich seinen Grund, warum es nirgendwo eine Werkstatt für Oldtimer gibt, die sowohl einem Schrauber als auch einem Geschäftsführer, einem Kapitalgeber und dazu noch einem Werbefuzzi wenigstens so viel einbringt, dass sie mehr ist als ein Hobby. Und mehr als ein Hobby sollte sie schon sein.

Gero von Randow ist Redakteur im Politik-Ressort der ZEIT.

War also alles nichts. Ich gehörte leider nicht zu den bewundernswerten 4,6 Prozent, die ihre Unternehmensidee in die Praxis umsetzen. Immerhin war es ein erhebendes Gefühl, als potenzieller Gründer unterwegs zu sein. Gelernt habe ich auch etwas: Sein Hobby zum Beruf zu machen ist leichter gesagt als getan. Jedenfalls werde ich im kommenden Jahr keine Weinschule und keinen Thinktank aufmachen, auch das hatte ich mal überlegt.

Aber wer weiß, es kommen bestimmt noch mehr Ideen vorbeigeschwommen. Lust hätte ich schon.