An einem Freitag im Oktober klingelt bei Claus Wahlers im heimischen Bülstedt um halb sechs der Wecker. Die 800-Seelen-Gemeinde liegt im Kreis Rotenburg/Wümme, hoch in Deutschlands Norden auf dem platten Land der Moore, irgendwo zwischen Bremen und Hamburg. Das Sturmtief Herwart ist im Anzug. Doch Claus Wahlers sollen weder Wind noch Wetter aufhalten. Er hat ein Ziel: Er will mit dem Zug ins gut 500 Kilometer entfernte Dresden. Dort wartet sein nagelneuer E-Golf, der mit einer Batterieladung 300 Kilometer weit fahren kann.

Elektroautos hatten es auch 2017 lange schwer bei Deutschlands Autokäufern. Monat für Monat die gleiche traurige Statistik: Nicht mal einer von 100 Neuwagenkäufern entschied sich für einen Stromer. Die Gründe sind bekannt: zu teuer, zu wenige öffentliche Ladestationen. Und dann die "Reichweitenangst"! Sie beschreibt die Sorge, auf dem platten Land fernab der Ladetanksäulen mangels Energie liegen zu bleiben.

Anfang Juli lobten Autobauer und Politik eine Kaufprämie von 4.000 Euro für lokal emissionsfreie Elektro-Pkw aus. Der Effekt war gleich null.

Doch 2017 war auch das Jahr alter und neuer Dieselskandale. Dieselmotoren stoßen gerade bei kalten Temperaturen besonders viele giftige Stickoxide aus. Nicht nur VW hatte offenbar die Kunden getäuscht, eine ganze Industrie geriet unter Verdacht. Hinzu kamen drohende Fahrverbote in von Stickoxiden und Feinstaub geplagten Großstädten. Die Preise für gebrauchte Diesel bröckelten, die Neuzulassungen brachen ein. Plötzlich war im Autoland Deutschland die Rede vom baldigen Ende des Verbrennungsmotors.

Anfang August sollte ein "Dieselgipfel" von Industrie und Regierung die Krise entschärfen. Die Autobauer versprachen: Wer seinen dreckigen alten Diesel gegen einen sauberen Neuwagen tauscht, wird belohnt: mit einer "Umweltprämie" oder einer "Zukunftsprämie". Am Ende aber hängt alles daran, ob die Käufer diese Verkehrswende mitmachen.

Claus Wahlers fährt seit 17 Jahren einen Diesel. Auf ein Auto zu verzichten ist keine Option. "Es gibt kaum öffentliche Verkehrsmittel in Bülstedt", sagt Wahlers. Sein Arbeitsplatz liegt in Visselhövede, fast 50 Kilometer von seinem Wohnort entfernt. Gut 20.000 Kilometer im Jahr kommen so zusammen. Leute wie Wahlers entscheiden darüber, ob das E-Auto trotz aller Bemühungen ein Nischenfahrzeug bleibt. Was also hat ihn umgestimmt?

"Natürlich habe ich die Diskussionen um den Diesel verfolgt", sagt Claus Wahlers im IC von Bremen nach Leipzig. Wahlers, schwarz-grauer Pulli, schwarze Jeans, dunkelrandige Brille, erzählt jetzt von seinem Weg zum Stromer. Der 61-Jährige ist seit mehr als 30 Jahren als Diakon in der Jugendarbeit tätig. Auf den ersten Blick ist er ein unwahrscheinlicher E-Auto-Käufer: Schließlich ist ein Fahrverbot für seinen Diesel auf dem platten Land nicht zu befürchten. Und öffentliche Ladestationen sind dort sogar noch rarer als in den Metropolen.

Aber Wahlers sei von Technik begeistert, erzählt er, bastelte schon als Schüler auf dem elterlichen Bauernhof am Trecker herum. "Ich habe schon länger darüber nachgedacht, dass die Verbrennung fossiler Kraftstoffe im Auto eine Verschwendung ist. Da werden nur 28 Prozent der Energie genutzt." Auch darum habe er für die Elektromobilität viel übrig. "Trotzdem, bei so einer teuren Anschaffung muss alles stimmen."

Sein Diesel tat lange Jahre gute Dienste. "Das hohe Drehmoment", die Durchzugskraft also, sei ideal für Transporte mit Anhänger beim Umbau des elterlichen Hofs gewesen. Und der niedrige Verbrauch! 450.000 Kilometer hat der VW Passat, Baujahr 2000, auf dem Buckel. Wahlers hatte schon einmal ein E-Auto geleast, das aber hatte eine so geringe Reichweite, dass er nicht auf den Diesel verzichten konnte. Jetzt aber wird er der Neuanschaffung geopfert.

Wahlers wird von seinem Freund und Autohändler Wolf Warncke begleitet, der ihn schließlich vom Elektroauto überzeugte. Bei ihm hat Wahlers den E-Golf bestellt. Warncke führt gemeinsam mit seinem Bruder in Tarmstedt ein VW-Autohaus. Warncke kümmert sich besonders um die Elektromobilität. "Den alternativen Antrieben gehört die Zukunft", sagt der 54-Jährige. Die Sorge um Klimaschutz und Ressourcenschonung treibt ihn um. Deshalb trommelt der Händler seit Jahren auch für das E-Auto, obwohl ihn hier die Überzeugungsarbeit bei den Kunden viel mehr Zeit koste als etwa bei herkömmlichen Fahrzeugen. Er ist in der Region für sein Engagement bekannt – und hat seinen Bruder "dazu überredet, eine Schnellladestation auf dem Hof des Autohauses zu installieren". Etwa 190 Neuwagen werden die Brüder in diesem Jahr verkaufen, darunter 20 E-Autos, kalkuliert Warncke. Das wäre 10-mal so viel wie der Bundesdurchschnitt – und das auf dem platten Land. Wären alle deutschen Autohändler so rührig, hätte sich das Problem mit der Verkehrswende bald gelöst.