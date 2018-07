Zweimal in diesem Jahr sah es so aus, als ob es für Walter Kohl nicht weitergehen würde. Beim ersten Mal standen er und seine Frau Kyung-Sook mit einem klapprigen Minicamper mitten im Busch in New South Wales, Australien. Der Wagen, mit dem sie quer über den Kontinent fahren wollten, war im Schlamm einer Talsohle stecken geblieben.

Beim zweiten Mal stand Walter Kohl vor der Tür seines Elternhauses in Ludwigshafen-Oggersheim. Auch da war Schluss.

In Australien war es Teil des Problems, dass Kohl und seine Frau allein waren. Vor der Tür in Oggersheim hingegen schaute ganz Deutschland zu – bei einem grellen öffentlichen Trauerspiel. Im Juni 2017 war Helmut Kohl gestorben. Jahre zuvor hatte der Kanzler der Einheit den Kontakt zu seinen Söhnen abgebrochen. So erfuhr Walter Kohl aus dem Radio vom Tod des Vaters. Wenig später sprach das Land über die Bilder aus Oggersheim: Sie zeigten Walter Kohl, der sich an Polizisten vorbei in sein Elternhaus drängte. Als er Tage später mit seinem Sohn und seiner Nichte den Verstorbenen noch einmal sehen wollte, wurde er nicht mehr eingelassen. Seine Stiefmutter Maike Kohl-Richter hatte ihm Hausverbot erteilt. Sie bestimmte auch, wo der Tote beerdigt werden sollte – gegen den Willen der "alten" Familie, die aus Protest den Trauerfeiern fernblieb. Das Familiendrama im Hause Kohl nahm offensichtlich kein Ende.

Im Februar hatte Walter Kohl dem ZEITmagazin ein Interview gegeben. Darin ging es auch um den Konflikt mit dem damals noch lebenden Vater. "Ich habe beschlossen, meinen einseitigen Frieden damit zu machen", erzählte Kohl. Er betonte, wie befreiend diese einseitige Versöhnung für ihn gewesen sei.

Der Tod des Vaters, sagt Walter Kohl heute, sei "der Härtetest" für sein Versöhnungsversprechen gewesen. An einem Novembertag sitzt der 54-Jährige im Taunus, wo er lebt, in einem Café beim erneuten Gespräch mit der ZEIT. Auf der Speisekarte: Zwiebelsuppe, Eintopf mit gerösteter Mettwurst, Buttercremetorte, solche Sachen. Die Einrichtung: im Stil der frühen Ära Kohl. "Ich bin jetzt der älteste lebende Kohl", sagt der Sohn. Dann spricht er über die Tage im Sommer. Über die Trauerfeiern, die er daheim vorm Fernseher verfolgt habe. Über das Grab des Vaters in Speyer: "Ich habe es später besucht und war erschüttert über den Zaun, die Videoüberwachung und ein liebloses Holzdeck, mit dem das frische Grab damals abgedeckt war. Das passt überhaupt nicht zu meinem Vater." Der gehöre ins Familiengrab, neben Hannelore, die Mutter von Walter und Peter.