Es war Mittwochnachmittag im Biosupermarkt, und ich hatte gerade fünfzehn Minuten verständnisvoll nickend vor der Mutter des Kindes verbracht, dem mein Sohn die Wange zerbissen hatte (und das obwohl ich ihm doch schon während des Schwangerschaftsyogas, also quasi im Mutterleib, immer wieder erklärt hatte, dass ich und er extrem ausgeglichene Menschen sind), als ich, in der Schlange stehend, weit vor mir, direkt an der Kasse, Glühwein im Angebot (14,99 Euro) entdeckte, den ich sofort haben und auf der Stelle abziehen wollte. Zuvor hatte ich mich freundlich lächelnd durch den Biosupermarkt gerempelt und im Vorbeigehen wieder einmal heimlich einige Kartoffeln fallen lassen (Kartoffeln voller Erde für mehr Credibility, oder was?), um erstens etwas Unerlaubtes zu tun und zweitens meine Mitmenschen zum Stolpern zu bringen. Das Kartoffel-Thema war leider zu einer Art Sucht geworden, über die ich so wenig wie möglich nachdachte und die ich mir damit erklärte, dass ich früher einmal Punk gewesen und inzwischen Autorin war (irgendwas mit Kunst also). Genauer wollte ich mich mit dem Kartoffel-Problem zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht befassen, ich wollte Alkohol.

Die Schlange an der Kasse aber war lang, es würde noch Jahre dauern, bis ich endlich dran sein und bei meinem Glühwein ankommen würde. Ich reckte den Kopf und hielt nach ihm Ausschau, wobei ich feststellen musste, dass sich der Glühwein-Bestand bereits um ganze drei Flaschen dezimiert hatte und nur noch zwei Flaschen übrig waren. Ich schloss daraus, dass ich nicht die Einzige war, die an diesem Mittwochnachmittag scharf auf Glühwein beziehungsweise Stoff war, und überschlug, dass im Schnitt jeder Zweite, der an dem Glühwein-Angebot vorbeiging, sich davon angesprochen fühlen würde und somit, wenn ich an der Reihe war, kein Glühwein mehr da sein würde. Abgesehen davon, hatte ich es eilig, weil ich es immer eilig habe. Die Kassiererin, dieses ausgeglichene Biest, schien das Leben derweil superlocker zu nehmen, sie zog die Waren übers Band, als meditiere sie, auch die Menschen vor mir erweckten den Eindruck, als meditierten sie, obwohl klar ersichtlich war, dass sie wie ich kurz vorm Ausrasten waren.

Biosupermärkte sind genau wie Yogastudios ohne Frage die Orte mit dem höchsten Aggressionspotenzial Deutschlands, dachte ich wieder einmal und war unglaublich genervt von meinem eigenen Milieu-Selbsthass. Und natürlich, überlegte ich weiter und versuchte mich durch Pranayama-"Atme das Glück"-Atemübungen zu beruhigen, liegt es vollkommen nahe, dass Biosupermärkte Aggressionsorte sind, denn die Menschen sind von dem dort herrschenden Entspannungs-Entschleunigungs-Dogma überfordert und gehen also dazu über, sich hochaggressiv zu entspannen. Sie sagen Ja zur Langsamkeit, zu Freundlichkeit und Rücksicht, obwohl ihr Leben das Gegenteil davon ist, nämlich ein Kriegsgebiet, in dem Geld und Zeit niemals ausreichen für die aufwendige Aufrechterhaltung des Entspannungs-Lebens. Folgerichtig bedeutet es die größte Provokation, anderen Menschen im Biosupermarkt dabei zuzusehen, wie sie sich besser entspannen können als man selbst, denn Stress ist gleichbedeutend mit persönlichem Totalversagen.

In diesem Augenblick musste ich mitansehen, wie eine Frau hastig nach der tatsächlich letzten Flasche Glühwein greifen wollte. Ohne darüber nachgedacht zu haben, war ich mit einem Satz bei ihr und unsere Hände trafen sich auf der Flasche. Die Frau drehte sich um. Wow! Es war die Mutter des Kindes, das mein Sohn ins Gesicht gebissen hatte. Reflexhaft lächelten wir einander kalt zu – Ach, Sie hier, na so was – und krallten unsere Finger um den Flaschenhals des Glühweins, an dem wir beide zogen. Und es wäre natürlich ein schönes und vor allem entspanntes Ende für diese Kolumne, wenn wir einfach beschlossen hätten, unser mommie wars- Armdrücken um den Glühwein zu beenden und ihn zusammen zu trinken. Aber dafür waren wir einfach zu unrelaxed. Außerdem sagte die Kassiererin für ihre Verhältnisse ungewöhnlich schnell, dass sie auf der Stelle mehr Glühwein aus dem Lager holen gehe. Denn hinter uns wartete noch eine sehr, sehr lange Schlange.