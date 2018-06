DIE ZEIT: Frau Käßmann, wann wurden Sie zum letzten Mal als Frau diskriminiert?

Margot Käßmann: (überlegt) Ach, ich bin jetzt fast sechzig. Das kommt nur noch selten vor.

ZEIT: Wieso das? Je älter, desto mehr Respekt?

Käßmann: Die Welt hat sich gedreht. Auch Kirchenfrauen haben es heute einfacher als vor vierzig Jahren. Geblieben ist: Jüngere Frauen müssen mehr als ältere um Anerkennung kämpfen.

ZEIT: Junge Männer nicht?

Käßmann: In Leitungspositionen bleibt es für Frauen schwieriger als für Männer, Familie und Beruf zu vereinbaren. Da ist die Kirche ein Spiegel der Gesellschaft. Kanzlerin hin oder her! Und Religion insgesamt hat einen Hang zum Patriarchat. Schauen Sie sich um! Bei Christen, Buddhisten, Hindus, Juden, Muslimen: Religionsführer sind Männer.

ZEIT: Sie nicht. Sie waren die erste deutsche Landesbischöfin, die erste Ratsvorsitzende.

Käßmann: Von 22 evangelischen Landeskirchen wird jetzt, nachdem Bischöfin Junkermanns Amtszeit nicht verlängert wurde, nur eine einzige von einer Frau geleitet: Annette Kurschus in Westfalen. Als ich mit 41 Landesbischöfin wurde, schaute ich in den Spiegel und dachte: So sieht kein Bischof aus! – Auch ich hatte eher einen älteren Herrn im Kopf. So tief sitzen tradierte Bilder. Aber der größte Einwand der Presse vor meiner Wahl war, dass ich vier Töchter habe. Ob eine Mutter das schafft? Bei dem Gegenkandidaten, der fünf Söhne hatte, spielte es keine Rolle.

ZEIT: Die katholische Kirche sagt, das Priestertum sei Männersache. Könnten die Frauen das nicht einfach hinnehmen: So sind halt die Klubregeln?

Käßmann: Nein! Ein deutscher Kardinal sagte mal zu mir: Die Apostel waren Männer. Ich sagte: Es gab auch die Apostelin Junia. Er: Wo haben Sie das denn her? Ich: Aus der Bibel. Sowohl Lutherbibel als auch katholische Einheitsübersetzung wurden längst dahingehend korrigiert, dass der verfälschte männliche Name Junius in Wahrheit Junia lautet.

ZEIT: Also zwölf Apostel und eine Apostelin. Das wäre eine Frauenquote von unter zehn Prozent.

Käßmann: Wenn wir einzelne Sätze aus der Bibel reißen, müssten alle Bischöfe Bärte tragen. Siehe 3. Buch Mose 19, 27. Aber ehrlich, ich bin es müde, mit Bibelstellen gegen die Feinde der Frauenordination anzutreten. Wir haben das mit Exegetinnen und Exegeten jahrzehntelang diskutiert und sind als Kirche zu dem Schluss gekommen: Gegen die Weihe von Frauen spricht kein Bibelwort. Gut ist, dass die evangelische Kirche in Deutschland die Frauenordination nicht mehr hinterfragt. Bis 1980 musste eine Pfarrerin, die heiratete, ihre Ordination zurückgeben.

ZEIT: Wieso? Evangelische Pfarrer dürfen doch seit Martin Luther heiraten.

Käßmann: Ja, Luther sah keinen Sinn im Zölibat. Aber von den ersten Pfarrerinnen glaubte man noch, mit der Heirat würden sie unrein. Und ich habe selber erlebt, dass Katholikinnen während der Menstruation nicht den Altarraum putzen durften.

ZEIT: Heute haben es geschiedene Pfarrerinnen schwer, eine Stelle zu finden. Wie passt das zu Luthers Wort, die Ehe sei ein weltlich Ding?

Käßmann: Mit der Scheidung hat meine Kirche auch bei Männern ein Problem, aber da geht es nicht um Theologie, sondern um untadelige Lebensführung. Ich rechne es der EKD-Synode hoch an, dass sie mich als geschiedene Frau zur Ratsvorsitzenden gewählt hat.

ZEIT: Hatten Sie auch Vorteile als Frau?

Käßmann: Aber ja. Frauen gegenüber sind Männer oft weniger aggressiv. Und wir führen anders. Weniger Donnergewitter und Hauruck, mehr Zähigkeit und Diplomatie. Manchmal fragen mich Männer: Wie haben Sie das jetzt wieder durchgesetzt!

ZEIT: Hilft es, unterschätzt zu werden?

Käßmann: Ja. Männer sagen sich: Ach, die zarte junge Frau! Und dann ist sie zäher, als alle dachten.

ZEIT: Der Fehler, der Sie zum Rücktritt veranlasste, war recht männlich. Alkohol am Steuer!

Käßmann: Ja, in Bayern wird man mit sowas noch Verkehrsminister. (lacht) Aber zu den Vorteilen. Anrührend war die Begeisterung, mit der ich als Bischöfin in Asien oder Afrika bestaunt wurde: She is the bishop! Mir wurden Kränze umgehängt. Frauen erzählten, dass sie zum ersten Mal zu einem wichtigen Kirchenempfang eingeladen wurden wegen mir. Aber ich betone noch mal: Zu Hause haben mich auch viele Männer gewählt.

ZEIT: Warum hat Ihre Kirche kaum Bischöfinnen?

Käßmann: Sie vergisst oft, dass Frauen in kirchlichen Leitungspositionen ein Markenzeichen weltweit sind. Bei wichtigen Ereignissen sind in meiner Kirche die ersten zwei Reihen nur mit Männern besetzt – und keiner merkt es.

ZEIT: Wie passt das zu dem bösen Wort von der "Feminisierung des Pfarrberufs"?

Käßmann: Ach, Friedrich Wilhelm Graf! Er findet auch, in der Kirche werde zu viel Sopran gesungen. Die Idee eines patriarchalen Kirchenamtes ist unreformatorisch. Luther sagt: Jeder getaufte Christ ist Priester, Bischof, Papst. Leider haben wir 450 Jahre gebraucht, um zu begreifen: Frauen sind auch getauft.

ZEIT: Und was ist mit den Katholiken?

Käßmann: Niemand sollte von außen versuchen, eine andere Kirche zu ändern. Leid tut mir aber, dass es so viele kompetente katholische Theologinnen gibt, die sich zum Priesteramt berufen fühlen, und dass Gemeinden sich eine Priesterin vorstellen können, aber es geht nicht. Trotz Priestermangels.

ZEIT: Braucht die Kirche eine Frauenquote?

Käßmann: Meine Kirche sollte aus Eigennutz mehr Frauen in Führungspositionen holen. Eine Quote könnte helfen, aber wir haben sie gar nicht nötig.

ZEIT: Sie gehen jetzt in Rente. Wegen der Männer?

Käßmann: Nein. Ich möchte mehr Freiheit und hänge nicht so sehr am Amt. Ich bin ich auch ohne Amt. Viele Männer sind da anders. Aber jetzt sind Jüngere dran.