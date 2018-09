Neulich tat der katholische Bischof von Görlitz etwas, das er noch nie getan hatte: Wolfgang Ipolt schrieb einen offenen Brief. Einen deftigen, adressiert an den Vorstandsvorsitzenden der Siemens AG, Joe Kaeser. Die Pläne des Konzerns, erklärte Ipolt, seien für Görlitz eine "Katastrophe". Sie müssten gestoppt werden.

Wenn schon ein sonst besonnener Bischof zürnt, muss die Sache dramatisch sein. Und tatsächlich: Früher wäre gegen Pläne wie jene von Siemens – 3.400 Stellen zu streichen, viele davon in Ostdeutschland, und zwei Turbinenwerke in Görlitz und Leipzig ganz zu schließen – protestiert worden, auch gewütet. Aber am Ende hätte der Konzern sie wohl trotzdem exekutiert, am Ende wäre gegen sie doch nichts auszurichten gewesen. Der Osten ist gewerkschaftlich immer noch schwächer organisiert als der Westen. Und sind die Ostdeutschen Stellenstreichungen, Werksschließungen nicht auch irgendwie gewohnt?

Doch diesmal ist etwas anders. Und Siegfried Deinege (parteilos), der Bürgermeister von Görlitz, ein Mann mit grauem Vollbart und Märchenerzählerstimme, kann sehr plastisch erklären, was das ist.

Deinege war früher Manager bei Bombardier. Heute ist er Anführer einer Rebellion gegen Siemens. Man muss das gesehen haben, am Donnerstag voriger Woche: Wie die Stadtratsmitglieder Deinege anerkennend auf die Schulter klopften, im großen Saal des Görlitzer Rathauses. Weil sie finden, dass Deinege seine Sache gut macht. Der Oberbürgermeister sagt: "Wir haben es geschafft, uns ins Gespräch zu bringen. Wer heute an Siemens denkt, der denkt automatisch an Görlitz."

Woran es liegt, dass Siemens Görlitz ausgewählt habe als jenen Standort, an dem ein Werk geschlossen wird? "Unsere Region war bislang eben die mit der geringsten Lobby", sagt Deinege. In Görlitz habe man mit dem kleinsten Widerstand gerechnet, aus alter Erfahrung. Aber die Zeiten hätten sich geändert. "Wir eignen uns jetzt nicht mehr als einfaches Opfer."

Ja, man muss es wohl so sagen: Diesmal lösten die Streichpläne eines Großkonzerns einen Zorn, eine deutschlandweite Debatte aus, mit der dieser Konzern wohl nicht gerechnet hat. Dass die Wut des Ostens ein Faktor ist, mit dem sich Dax-Konzerne auseinanderzusetzen haben, ist neu in der deutschen Nachwendegeschichte. Siemens schlägt seit Wochen eine Empörung entgegen, wie sie lange kein deutsches Großunternehmen mehr bei einem geplanten Stellenabbau erlebt hat. SPD-Chef Martin Schulz nannte das Vorgehen des Konzerns "asozial". Für einen Brief an die Bundeskanzlerin haben sich die Regierungschefs der betroffenen Ost-Länder zusammengetan. Auch die Wirtschaftsminister der Länder haben sich verbündet und gemeinsam mit Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries ein Schreiben an Siemens verfasst: Sie bitten um ein Gespräch. Und das liegt auch daran, dass sich in den neuen Ländern Dinge verändert haben. Ob man das nun gut findet oder nicht.

Der Osten Deutschlands, das ist jene Region, in der jeder Fünfte AfD gewählt hat. In Görlitz errang die AfD sogar das Direktmandat. Deshalb würden die Siemens-Pläne nicht nur bedeuten, dass in Görlitz ein Werk schließt. Nein: Hier lässt sich der neue Kulturkampf beobachten. Die Angst vor der AfD ist nun auch eine Angst davor, dass die Ossis noch zorniger, die Populisten noch stärker werden könnten. Offenbar ist in einem Arbeitskampf heute nicht mehr nur entscheidend, wo die stärkste (West-)Gewerkschaft ihre Einflüsse am besten geltend macht, sondern auch, wo die Angst am größten ist. Abgehängte Regionen, sich abgehängt fühlende Menschen – die sind eben mehr denn je ein politisches Thema.

Aus der Angst davor, dass Görlitz der Demokratie bald von der Stange gehen könnte, hat Oberbürgermeister Deinege seine Argumentation gestrickt: Er beschreibt düstere Szenarien von der Zukunft seiner Stadt ohne Siemens – einer Stadt, der die Jungen und Talentierten verloren gehen könnten, in der die Unzufriedenen irgendwann die Oberhand gewinnen könnten. An Angela Merkel schrieb er einen Brief, Journalisten lud er zu langen Gesprächen ein, er schaffte es, seine Stadt zur Chiffre für ein deutsches Problem zu machen. Für Gegenden, die in die Frustration getrieben werden.

Ob bewusst oder unbewusst, ausgerechnet aus der Tatsache, dass in dieser Gegend so viele AfD gewählt haben, schöpft Görlitz jetzt also einen Teil seiner Argumente. Aus dem Ergebnis der Bundestagswahl folgt eine unbestimmte Drohung: Wenn ihr nicht aufpasst, wird alles noch schlimmer. So wird die ostdeutsche Wut zum ökonomischen Faktor. Und so werden auch Unternehmer in die Pflicht genommen – gewissermaßen aus einer staatspolitischen Verantwortung heraus: Jeder in Deutschland soll offenbar mit dafür zuständig sein, die Probleme des Ostens, die Probleme des ländlichen Raums zu lösen. Oder diese wenigstens nicht zu verschlimmern.

Ist das legitim? Belohnt man die Görlitzer nicht auch noch fürs Protestwählen, wenn man jetzt, sobald einem irgendetwas nicht gefällt, droht, dass alles noch schlimmer werde? Oder kümmert man sich vielmehr endlich um die Gründe fürs Protestwählen – die Frustration, die Missachtung derer, die sich im östlichsten deutschen Zipfel nicht hinreichend beachtet fühlen?

Es gibt jedenfalls viele, die sagen: Joe Kaeser, der Siemens-Chef, habe es selbst provoziert, dass er jetzt an seine Verantwortung erinnert wird. Denn nach der Bundestagswahl erklärte er in einer Pressemitteilung von Siemens und mit Blick auf das Ergebnis der AfD: "Das ist auch eine Niederlage der Eliten in Deutschland."