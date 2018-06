Martin Ahrends lebt als Schriftsteller in Werder an der Havel. © Christine Oppe

"Worum streiten die eigentlich so lange", fragt die Tochter, "worum geht es da? Um Zahlen?" – "Um Zahlen, hinter denen pragmatische politische Konzepte stehen." – "Aber keine Zukunftsentwürfe, die mir Lust machen würden auf Politik. Dies kleinkarierte Parteien-Hickhack – das ist doch jämmerlich."

– "Wie stellst du dir Politik vor?" – "Begeisternd, motivierend im Interesse einer Zukunft, für die es lohnt, Opfer zu bringen. Wir Jungen könnten viel mehr, wenn wir wüssten, wofür. Wir erheben uns arrogant über alles Mögliche. Und wären viel lieber stolz auf ein großes Projekt. Stolz ist eine riesige Motivationsquelle."

– "Stolz? Was für ein Wort. Hat das mit deiner Arbeit über das Exil zu tun?" – "'Dass ein gutes Deutschland blühe wie ein andres gutes Land', sang Hanns Eisler, als er zurückgekommen war. Ich darf doch fühlen wie die Exilanten, wie Brecht, wie Thomas Mann. Das können wir doch vom Exil erben: diesen Sehnsuchtsblick auf Deutschland." – "Dieses bessere Deutschland ... Das war doch ein Wunschbild. Thomas Mann wollte dahin nicht zurück."

– "Aber man muss doch wünschen dürfen. Und ein Verlust darf ein Verlust genannt werden. Hier, schau mal, schreibt Thomas Mann von einem 'Deutschtum, das all sein Geist und all seine Musik nicht davor bewahren konnten, in die niedrigste Gewaltanbetung und in eine die Grundlagen der abendländischen Gesittung bedrohende Barbarei einzumünden!' Dem hat das noch richtig wehgetan." – "'Deutschtum', was für ein Wort. Thomas Mann war vom Untergang weniger betroffen als die Dagebliebenen, meine Großeltern und Eltern zum Beispiel. Über meinem Elternhaus lag dies Verlorenhaben als eine Trauer, die nur zum Vorschein kam, wenn Musik erklang, wenn man nicht anders als wahr sein konnte. Als ich Kind war, galt ein Stolzverbot."

– "Verlorenhaben?" – "Nicht den Krieg, sondern das Vertrauen in unsere Kultur, in den Boden, in dem meine Eltern wurzelten. Ich hab dies kulturelle Einwurzeln gemieden, hab all das verweigert, was in so einem bürgerlichen Haus eigentlich dazugehörte: Bildung, gute Manieren, Klavier spielen. Ich hatte diesen Generalverdacht gegen die überkommenen Kulturgüter. Sie hatten das überlebt. Und hatten es nicht hindern können. Wozu also konnten sie taugen? Ich hab diesen Untergang persönlich genommen. Irgendwo musste der ja ankommen und sich zeigen. Dem ökonomischen Anschein nach sind wir ja gar nicht untergegangen ..."

– "Dir bleibt wenigstens dein Zynismus. Und was bleibt uns Jungen?" – "Das internationale Christentum mit guten Gründen, sich anzustrengen und aufzuopfern. Du suchst kein Deutschtum, du suchst eine Religion."