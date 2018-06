Wer Stockholm kennt, kann die Essenz der Strategie von Cevian Capital an deren Hauptsitz ablesen. Für die Innenstadt ist der Bau in der Engelbrektsgatan 5 nur durchschnittlich herrschaftlich. Der Blick auf den Königlichen Park Humlegården davor ist herrlich, aber kein Unikum. Das Gebäude liegt ein wenig abseits vom Platz Stureplan, dem Zentrum der schwedischen und damit nordeuropäischen Finanzwelt – obwohl Cevian sich dort locker ein Büro leisten könnte. Wenn notwendig, ist der zentrale Platz mit seinen teuren Büros und edlen Bars ganz schnell zu erreichen.

Der beeindruckende, aber nicht protzige Bau und die etwas abseitige Lage passen bestens zu Cevians Vorgehensweise. Seit 15 Jahren agieren die Schweden bei ihren Milliarden-Engagements zunächst eher unauffällig am Rande. Sie kaufen langsam einen größeren Aktienposten auf. Erst später legen sie, wenn nötig, den großen Auftritt hin. So wie jetzt in Deutschland. "Die Ergebnisse von Thyssenkrupp sind besorgniserregend", klagte Cevian-Partner Lars Förberg Ende November im Interview mit dem Handelsblatt. Beim Streit um die Zukunft des deutschen Riesen und um dessen Aufspaltung hat die Öffentlichkeit vor allem den Kampf zwischen Stahlarbeitern und Vorstand im Blick gehabt, Donald Trumps Drohungen mit Strafzöllen und die Konkurrenz aus China. Doch womöglich ist Cevian ein entscheidender Faktor.

"Die Teile sind mehr wert als das Ganze", lautet ein vom zweiten Cevian-Gründer Christer Gardell gern zitierter Satz. Er und Förberg haben Cevian vor 15 Jahren etabliert. Beide studierten einst an der Handelshögskolan i Stockholm, der Ausbildungsstätte der schwedischen Finanzelite. In den neunziger Jahren arbeiteten sie schon kurz gleichzeitig für die Investmentgesellschaft Nordic Capital. Nun setzen die beiden gemeinsam darauf, Großunternehmen, bei denen sie sich einkaufen, zu zerschlagen, um sie, in Einzelteile zerlegt, teuer zu verkaufen. Aktuell mischt Cevian bei Thyssenkrupp mit. Die Großaktionäre beklagen öffentlich, dass das Management den Konzern nicht ausreichend umbaue.

Jahrzehntelang galt die traditionsreiche Familie Wallenberg als der bekannteste schwedische Investor. Cevian dürfte diesem mittlerweile den Rang zumindest streitig machen – mit einer ziemlich anderen Strategie. Die Wallenbergs setzen vor allem auf sehr langfristige Engagements und darauf, durch Dividendenzahlungen reich zu werden. Sie halten große Anteile an Unternehmen wie der Bank SEB, dem Pharma-Hersteller AstraZeneca sowie dem Hausgeräteproduzenten Electrolux. Cevian hingegen will durch Strategieänderungen Werte schaffen.

Während Gardell seit je viel Raum in den schwedischen Medien einnimmt, wirkt der ein paar Jahre jüngere Förberg zurückhaltender. Vor einigen Jahren, auf der Party zu seinem 50. Geburtstag, soll Gardell sich selbst als Gordon Gekko ("Gier ist gut!") bezeichnet haben, die von Michael Douglas gespielte Hauptfigur im Film Wall Street. Seine Sportlichkeit zelebriert er gern mit Bemerkungen wie jener, dass er gegen das schwedische Tennis-Ass Björn Borg gewonnen habe. Dass sein Vater, ein Buchbinder, gewerkschaftlich aktiv war, ist kaum ein Thema.

Weil Gardell sich nicht damit zufriedengibt, Anteile an Firmen zu erwerben, sondern das Management häufig zu Fusionen oder Verkäufen drängt, haben sie dem mittlerweile 57-Jährigen in dessen Heimat den Beinamen "Schlachter" gegeben. Etwas freundlicher werden solche Investoren als "aktivistisch" bezeichnet. Das Muster: Anteile erwerben, Macht ausbauen, Macht ausüben, Anteile verkaufen – natürlich möglichst mit hohem Gewinn.

Die Idee hinter Cevians Teilungswunsch: Viele Konglomerate, also Unternehmen, die wie Thyssenkrupp aus sehr unterschiedlichen Firmen bestehen, würden profitieren, wenn sie zerlegt würden. Zum einen sei es einfacher, Firmen zu managen, die einen klaren Fokus hätten, zum anderen sei deren Wert leichter zu berechnen. Gern setzt sich der Investor auch dafür ein, kleinere Unternehmen mit Riesen aus derselben Branche zu fusionieren.