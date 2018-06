Vor den Fenstern des Casinos an der Esplanade: Gitter aus vergoldetem Metall, blickdicht. "Weil die Gäste die Zeit vergessen sollen", sagt Ines Göckede, 42. Seit 20 Jahren arbeitet sie für die Spielbank Hamburg, seit zweieinhalb Jahren ist sie Tischchefin. Das heißt, sie kontrolliert die Croupier-Kollegen beim Blackjack und Roulette, beobachtet das Geschehen und greift ein, wenn es Streit gibt. Das Gespräch findet an einem Pokertisch statt. Als Erstes wird die Sprachregelung klargestellt:

Ines Göckede: Wir sagen weiblicher Croupier. Das französische Wort Croupière kann sich in Deutschland keiner merken.

DIE ZEIT: Neben der Bezeichnung – was ist sonst noch schwierig an Ihrem Job?

Göckede: Dass Menschen denken, ein Croupier weiß, welche Zahl als Nächstes kommt. Oder wir seien an dem Geld beteiligt, das die Gäste verlieren. Es gibt immer wieder Leute, die sich aufregen: "Jetzt setze ich ein einziges Spiel lang nicht auf die Eins, und dann kommt sie! Das haben Sie doch mit Absicht gemacht!"

ZEIT: Antworten Sie?

Göckede: Selten. Es liegt in der Natur der Sache, dass diese Gäste nicht gut gelaunt sind. Sie sind in Spielstimmung.

ZEIT: Spüren Sie das Adrenalin im Saal?

Göckede: Klar. Kugeln klackern, überall hört man die Annoncen, es liegt ein Knistern in der Luft. Wenn man die Gäste auf der Straße trifft, sind sie in einer ganz anderen Stimmung. Es gibt Abende, an denen die Stimmung richtig aufgeheizt ist. Merkwürdigerweise oft bei Vollmond.

ZEIT: Wie bitte?

Göckede: Kein Spaß. Bei Vollmond verhalten sich die Menschen im Casino anders. Früher habe ich das für ein Gerücht gehalten. Aber nach 20 Jahren in dem Job bin ich mir sicher, dass es stimmt. Die Gäste stehen unter Strom. Es ist stressig, sie sind laut, aufgeregt.

ZEIT: Kann man auch als Croupier süchtig werden nach Adrenalin?

Göckede: Süchtig ist übertrieben, aber es macht den Reiz des Jobs aus. Ein Bürojob von 9 bis 17 Uhr würde mich tödlich langweilen.

ZEIT: Zu welchen Zeiten arbeiten Sie?

Göckede: Wir arbeiten im Schichtdienst, um 15 Uhr beginnt die Frühschicht, der Spätdienst dauert von 20 bis 4 Uhr.