Am Damaskustor der Altstadt von Jerusalem ist alles vorbereitet für dramatische Szenen: Auf den Stufen, die wie ein Amphitheater vom Tor in die Neustadt führen, haben etwa hundert Reporter aus der ganzen Welt Kameras und Mikrofone aufgebaut. Manche von ihnen tragen Helm und schusssichere Weste. In der nahen Al-Aksa-Moschee beten die Gläubigen in diesem Moment das erste Freitagsgebet, seit US-Präsident Donald Trump erklärt hat, sein Land erkenne Jerusalem fortan als Hauptstadt Israels an. Die Reporter sind gerüstet für den großen Knall: Sollten die Palästinenser auf die Entscheidung mit einem Volksaufstand reagieren, er dürfte hier und heute beginnen. Es wäre ein denkwürdiges Datum: Auf den Tag genau vor 30 Jahren begann in Jerusalem die erste Intifada.

Als die ersten Männer mit ihren Gebetsteppichen durch das Tor treten, sind alle Kameras auf sie gerichtet. Doch sie eilen einfach davon. Bis auf einen Pulk von zwei Dutzend Männern und Frauen, die Sprechchöre anstimmen und sich ein kurzes Gerangel mit der Polizei liefern, passiert: nichts. "Schau, wie viel Presse da ist", sagt einer der Vorbeigehenden zu seinem Nebenmann. Es klingt belustigt. Mit einem Mal sind die Rollen verkehrt: Die Welt ist in Aufruhr. Die Palästinenser schauen befremdet darauf.

Es bleibt an diesem Tag nicht überall so ruhig wie am Damaskustor. Im Gazastreifen inszenieren bewaffnete Brigaden einen Aufmarsch und feuern mehrere Raketen auf Israel ab. Beim Gegenschlag der israelischen Armee sterben zwei Palästinenser. Zwei weitere Palästinenser sterben im Westjordanland bei Straßenschlachten mit der Armee. Doch der "Zorn", zu dem der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde Mahmud Abbas aufgerufen hatte, oder gar eine "neue Intifada" (Hamas-Chef Ismail Hanija) will partout nicht stattfinden.

So liegt die Besonderheit an diesem Tag weniger im Lärm von Schüssen und martialischen Worten. Sie liegt in der Ruhe am Damaskustor. Doch was hat die Ruhe zu bedeuten?

Die ersten Reporter haben die Kameras schon wieder abgebaut, als Musa Abbasi und Hani Assuli an die Stufen vor dem Tor treten. Die Palästinenser, beide 31, sind wenige Hundert Meter entfernt von der Al-Aksa-Moschee aufgewachsen. Vor wenigen Jahren wären sie es noch gewesen, die eine Demo vor dem Damaskustor organisiert hätten. Heute haben sie so lange geschlafen wie selten. Bis spät am Abend sind sie am Vortag durch den Osten der Stadt gefahren, haben zugeschaut, wie sich Jugendliche, deutlich jünger als sie selbst, Scharmützel mit der israelischen Polizei lieferten. Ein denkwürdiger Abend für die beiden: Abbasi ist einer der bekanntesten Köpfe der Fatah-Jugend, auch Assuli ist Fatah-Aktivist. Fatah ist die nationale Befreiungsbewegung, seit Jahrzehnten dominiert sie das politische Geschehen in Palästina. Wenn es um die palästinensische Sache ging, haben junge Fatah-Männer wie sie bislang immer an vorderster Front gestanden. Plötzlich fanden sie sich im Abseits wieder. "Das waren einfach Jungs, die Steine werfen. Die sind keinem Kommando gefolgt", sagt Abbasi. Als er zu Hause ankam, sagt Abbasi, habe er sich müde gefühlt wie seit Jahren nicht mehr. Vor allem aber machtlos.

Musa Abbasi, 31, leitet ein Jugendprojekt in Ostjerusalem. © Jonas Opperskalski für DIE ZEIT

Abbasi und Assuli bin ich vor etwa sieben Jahren das erste Mal begegnet. Die beiden engagierten sich in palästinensisch-israelischen Kooperationsprojekten, ich war freie Journalistin in Jerusalem. Man traf sich gelegentlich bei Veranstaltungen, die häufig "Frieden" und "Zukunft" im Titel trugen. Junge Erwachsene wie sie, engagiert in ihrer palästinensischen Nachbarschaft, Aktivisten der mächtigen Fatah-Bewegung, galten als die Führer von morgen. Warum sind sie jetzt nicht auf den Straßen, bei den Demonstranten?

Assuli antwortet schnell und ernst: "Ich war erst geschockt von dem, was Trump gesagt hat. Er hat die Idee von zwei Staaten begraben! Aber dann dachte ich: Warum soll das so schlimm sein? Es hat doch niemand mehr daran geglaubt. Vor Ort hat Israel längst Fakten geschaffen." Abbasi widerspricht: "Es ist trotzdem ein mächtiges Zeichen: Wir Palästinenser sind jetzt ganz allein. Die USA sind kein Vermittler mehr, und die arabischen Staaten tun nichts dagegen. Und unsere Führung? Die hat keine Idee, wie es weitergehen soll."

Die beiden sind mit Mohammed Matar verabredet, den alle nur Abu Hassan nennen, einem der wichtigsten Fatah-Aktivisten der Stadt mit besten Verbindungen ins Zentralkomitee der Bewegung. Er, das hoffen sie, kann ihnen genauer sagen, was in der Führung wohl diskutiert wird. Auch Abu Hassan ist Jerusalemer, allerdings von der anderen Seite der Mauer. Sein Viertel Al-Assarije liegt jenseits der israelischen Sperranlage. Anders als Abbasi und Assuli hat er keinen Jerusalemer Aufenthaltstitel des Staates Israel, sondern einen palästinensischen Pass, nach Jerusalem kann er deshalb nicht einfach kommen. Sie haben sich deshalb in Bethlehem verabredet.

Auf der zwanzigminütigen Fahrt dorthin wird sichtbar, was Assuli meint, wenn er sagt, Israel habe Fakten geschaffen. Linker Hand, gen Osten, sind die palästinensischen Viertel spärlich beleuchtet. Rechts ziehen die hell erleuchteten Viertel des israelischen Westjerusalems vorbei. Nur wer die politische Karte der Stadt im Kopf hat, weiß, dass ganze Stadtviertel – rechtlich gesehen – gar nicht in Israel liegen. Sie wurden auf Land errichtet, das eigentlich zu den von Israel besetzten palästinensischen Gebieten zählt: jüdische Siedlungen.

Der Weg nach Bethlehem führt durch einen Checkpoint der israelischen Armee. Die Mauer aus grauem Beton, die Jerusalem vom Westjordanland trennt, ist hier etwa sieben Meter hoch und voller Graffiti. Seit Kurzem ist ein neues darunter: Es zeigt Trump, den Kopf bedeckt mit einer Kippa, betend. Das Motiv ist echt, ein Foto dieser Szene entstand bei Trumps Besuch in Israel im Frühjahr. Allerdings an der Klagemauer.