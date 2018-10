Es klingt so einfach: Je frühzeitiger man einen Tumor entdeckt, desto eher kann man ihn behandeln, bevor er Unheil anrichtet. Doch im Fall der Früherkennung von Brustkrebs ist es leider nicht so einfach. Seit Jahren schon wecken Studien Zweifel am Nutzen des Mammografie-Screenings. Die jüngste Studie zum Thema verstärkt die Skepsis nun noch.

Diesmal stammen die Befunde aus den Niederlanden, wo seit 1989 Frauen ab einem bestimmten Alter alle zwei Jahre zur Früherkennung eingeladen werden. Laut der neuen Untersuchung wurden dadurch zwar tatsächlich mehr Frühformen von Brustkrebs entdeckt. Doch die Hoffnung auf weniger Brustkrebsfälle hat sich nicht erfüllt. Denn die Zahl der Diagnosen von fortgeschrittenem Krebs sank in den Niederlanden nicht. Stattdessen, so vermuten die Studienautoren, kam es zu vielen Überdiagnosen. Das heißt: Es wurden Tumoren entdeckt, die den Frauen niemals Probleme bereitet hätten.

Nun kommen nicht alle Untersuchungen zu so eindeutigen Aussagen. Manche Studien belegen auch einen Vorteil des Screenings. Doch das jüngste Ergebnis zeigt wieder einmal die Schwierigkeiten der Diagnostik: Je genauer man hinsieht, desto mehr entdeckt man. Und statt Todesfälle zu verhindern, fördert man manchmal nur unnötige Ängste.