Als Daniel Schölzel im September, nach ein paar Tagen Urlaub, das Görlitzer Siemens-Werk betrat, geschah etwas, mit dem er nicht gerechnet hatte. Sein Vorgesetzter bat ihn zu sich. In seinem Büro stand ein Blumenstrauß, und der Vorgesetzte kramte nach einem Dokument. "Herzlichen Glückwunsch", sagte er und überreichte Schölzel eine Urkunde. Der Zerspanungsmechaniker feierte an diesem Tag sein 25-jähriges Dienstjubiläum. "Ein schöner Moment war das", sagt Schölzel. Doch er fragt sich: War es vielleicht sein letzter Moment größerer Freude im Görlitzer Siemens-Werk?

Inzwischen fürchtet Daniel Schölzel, 42 Jahre alt, in Görlitz geboren und aufgewachsen, um seinen Job. Vor wenigen Wochen hat der Siemens-Konzern ein Sparprogramm angekündigt, gegen das sich Widerstand formiert, in der Belegschaft und in der Politik. Am Montag hat Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries deshalb einen Vorstand von Siemens nach Berlin bestellt. Der Plan des Konzerns ist es, neben anderen Werken das in Görlitz aufzugeben.

Daniel Schölzel ist dort einer von 960 Mitarbeitern. Er gehörte 1992 zu denen, die man wohl die Generation Jackpot in Görlitz nennen könnte. Der Jackpot war damals eine Lehrstelle im gerade von Siemens übernommenen traditionsreichen Görlitzer Turbinenwerk. Das Unternehmen brachte seinen neuen Mitarbeitern bei, wie ein Werk organisiert sein muss, damit es rentabel läuft. Für ihre Arbeit wurden die Siemensianer aus Görlitz lange überschwänglich gelobt, der Konzern verkündete stolz die Innovationen, die aus Sachsen kamen: Die erste ölfreie Dampfturbine sei dort entwickelt worden, hieß es etwa vor zwei Jahren. Daniel Schölzel und die knapp tausend anderen: Sie dachten, sie hätten den Kapitalismus verstanden. Nun verstehen sie ihn nicht mehr.

Siemens ist dabei, in Görlitz eine Erfolgsgeschichte zu beenden

Um Schölzel zu besuchen, muss man in den östlichsten Zipfel des Landes fahren, ganz dicht an die Grenze zu Polen. Er lebt mit seiner Frau auf 100 Quadratmetern in einem prächtigen Altbau. So etwas ist bezahlbar in Görlitz, wo man nicht weiß, ob die Pracht größer ist oder der Leerstand. Schölzel empfängt in seinem Hausflur, in dem Hunderte Modelleisenbahnwagen in Glasvitrinen stehen. Der Mann, der bei Siemens Präzisionsteile herstellt, ist auch in seiner Freizeit ein Tüftler. Auf die Gefahr, seinen Job zu verlieren, reagiert er auf eine besondere Weise: Er ist nicht zornig oder panisch, er ist – enttäuscht. Enttäuscht von einem Arbeitgeber, auf den er, als jüngerer Ostdeutscher, stolz war. Weil der den Eindruck erweckt hatte, als wäre es ihm ernst mit dem Osten und den Ostdeutschen. Schölzel sagt: "Wir haben Siemens viel zu verdanken." Dann aber hebt er an zu einer grundsätzlichen Erklärung. "Wenn es bei uns im Werk schlecht liefe", sagt Schölzel, "dann könnte ich akzeptieren, dass wir schließen müssen. Ich würde nie aufbegehren, wenn wir nichts zu tun hätten, wenn die Turbinen, die wir produzieren, nicht mehr gefragt wären. Oder wenn es Beschwerden über unsere Arbeit gäbe." Aber all das sei nicht der Fall, und doch sage man ihnen, dass das Werk geschlossen werden müsse. Schölzel fragt: "Wie sollen wir denn damit leben?"

Tatsächlich ist der Konzern dabei, eine Erfolgsgeschichte zu beenden. Noch 2011 schrieb Heinrich von Pierer – früherer Vorstandschef der Siemens AG – in seiner Biografie: Mithilfe einer "tüchtigen und begeisterungsfähigen Mannschaft" sei das Werk in Görlitz sehr fix "aus dem Tal der Tränen auf den Gipfel der Leistungsfähigkeit marschiert".

Siemens So will Siemens 7.000 Stellen streichen Im November verkündete Siemens, dass es wegen der Energiewende weltweite Überkapazitäten etwa in der Kraftwerkssparte gebe. Deswegen müsse das Unternehmen über mehrere Jahre hinweg knapp 7.000 Stellen streichen, die Hälfte davon in Deutschland. Gänzlich geschlossen werden sollen zwei sächsische Werke: in Görlitz und in Leipzig. Auch ein Verkauf des Erfurter Werkes wird erwogen. Die Pläne stammen von Konzernchef Joe Kaeser, doch es gibt Widerstand. Das Treffen mit der Ministerin In ihrer Empörung hat sich Brigitte Zypries, SPD-Wirtschaftsministerin, mit den Regierungen mehrerer Bundesländer zusammengetan und den Konzern um Erklärungen gebeten. Am vergangenen Montag kam es zu einem Treffen mit Janina Kugel, Siemens- Personalvorstand . Konkrete Ergebnisse brachte es nicht. Aber es sei ein "sehr gutes Gespräch" gewesen, ließ Zypries wissen. Nun müssten aber die Verhandlungen zwischen dem Konzernvorstand und den Betriebsräten abgewartet werden.

Siemens in Görlitz, das ist eines der raren Beispiele dafür, dass es nach 1989 im Osten auch gutes Unternehmertum gab. Mutige Manager, die einen ehemaligen "Volkseigenen Betrieb" übernahmen, obwohl sie nicht genau wissen konnten, worauf sie sich da einließen. Die Betriebe der DDR arbeiteten ja nach einer ganz anderen Logik als die im Westen – planwirtschaftlich. Es war ein Wagnis, sie zu retten.

Daniel Schölzel weiß das. Schon sein Vater hatte im Turbinenwerk gearbeitet, in den siebziger Jahren. Von ihm kennt Schölzel auch die Geschichten aus der DDR-Zeit. Damals verkaufte das Werk viele Turbinen nach Kuba, doch 1989 brach das Geschäft ein. Ohnehin beschäftigte das Werk viel mehr Mitarbeiter als nötig. Eine Abteilung produzierte Tischlampen, obwohl die mit dem Generatorenbau gar nichts zu tun hatten. Es gab angestellte Gärtner und sogar eine Bibliothek. All das wurde nach der Übernahme durch Siemens 1992 abgebaut, Hunderte Stellen wurden gestrichen. Bleiben durfte ein Drittel der Belegschaft – und eingestellt wurden nur wenige neue, junge Mitarbeiter, darunter Daniel Schölzel.

"Meine Familie war stolz", erzählt er. Denn ringsherum musste zu dieser Zeit ein Betrieb nach dem anderen schließen, rund 20.000 Einwohner zogen weg aus Görlitz, ein Viertel der Einwohner. Kaum eine andere Region im Osten Deutschlands blutete derart aus. Aber Daniel Schölzel blieb. Görlitz zu verlassen, das wäre ihm nicht eingefallen. Auch fast alle anderen aus seinem Lehrgang sind noch da.

1997, Schölzel war seit fünf Jahren bei Siemens, kamen die Manager in eine absurde Situation: Sie hatten das Görlitzer Werk so flott wettbewerbsfähig gemacht, dass zu schnell und zu viel produziert wurde. Nun machte es einem anderen Siemens-Standort Konkurrenz, Wesel in Nordrhein-Westfalen. Der Vorstand stand vor der Frage: Schließen wir Görlitz, oder schließen wir Wesel? "In der Regel wurde in einem solchen Konfliktfall eher das Werk in den neuen Bundesländern aufgegeben", schreibt Heinrich von Pierer in seinem Buch. Doch der Siemens-Vorstand entschied damals: Görlitz bleibt erhalten.