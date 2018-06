Sigmar Gabriel hat es in seiner kurzen Zeit als Außenminister noch nicht erleben müssen, dass er mit einer einzigen Rede so viel Widerspruch erntet. Sein Auftritt auf dem Berliner Forum Außenpolitik der Körber-Stiftung vergangene Woche hatte es in sich. Es war der Versuch, die deutsche Außenpolitik in einer weltpolitischen Vierfachkrise neu zu justieren: als Reaktion auf Donald Trumps "America first"- Ideologie, den Aufstieg autoritärer Regime, die Lähmung Europas und die Kriege im Mittleren Osten.

Lange waren die Leitplanken deutscher Außenpolitik zwischen den Parteien der Mitte, von SPD und Grünen bis zur CDU/CSU und FDP, unumstritten. Doch das ändert sich, nicht nur, weil die FDP wieder im Bundestag und die AfD dazugekommen ist. Zwischen den Volksparteien kommt Streit auf, der außenpolitische Konsens bröckelt. Selbst in einer neuen großen Koalition dürfte Außenpolitik nicht mehr so geschmeidig durchlaufen, wie sie es bis 2016 tat.

Das zeigen die Reaktionen auf Gabriels Grundsatzrede, die drei wichtige Forderungen stellte: erstens, mit den USA anstelle von "Unterwerfung" einen "strategischen Interessenausgleich" zu finden; zweitens, Berlin und Brüssel müssten Interessen definieren und durchsetzen, statt sich allein an Werten zu orientieren; drittens, die EU solle sich "Gestaltungsmacht" erarbeiten. Das alles ist in Berlin reichlich umstritten.

Amerika: Gabriel hat auch deshalb so viel Aufsehen erregt, weil er eine transatlantische Hoffnung auf die Zukunft begrub. Der SPD-Mann geht davon aus, dass der globale Rückzug der USA endgültig ist – unabhängig von Trump. Der Vorsitzende des Außenpolitischen Ausschusses des Bundestags, Norbert Röttgen von der CDU, sieht genau das ganz anders. Seiner Meinung nach darf Europa durchaus hoffen, "dass es nach Trump wieder mehr Rationalität und Zivilität" und damit mehr Gemeinsamkeit gibt. Für ihn klingt Gabriels "strategischer Interessenausgleich" mit Washington viel zu sehr nach einer "deutschen Kopie des Trumpschen Interessenansatzes". Der Streit dreht sich also um die weitreichende Frage, ob wir mit Amerika "im Kern eine Interessengemeinschaft haben und nur in dieser Gemeinschaft unsere Lebensform verteidigen können" (Röttgen) – oder ob es notfalls auch ohne Amerika gehen müsse (Gabriel).

Cem Özdemir, Co-Vorsitzender der Grünen, ist hier dem CDU-Politiker näher als dem Sozialdemokraten. Er höre immer genau hin, wenn die SPD Deutschland strategisch verorte, sagt er und warnt davor, aus Trumps Positionen den Schluss zu ziehen, dass "Deutschland das Kind der Mitte" sei. Es sei Teil des Westens. "Wir müssen die Idee des Westens aufrechterhalten", so Özdemir, bis im Weißen Haus wieder jemand sitze, der sich auf die eigentliche Rolle der USA besinne. Özdemir stößt sich an Gabriels Wort von der möglichen "Unterwerfung" unter amerikanische Politik. Das Bündnis mit den Vereinigten Staaten sei "doch nicht der Warschauer Pakt". Özdemir fühlt sich an Gerhard Schröder erinnert, der glaube, dass wir Moskau näher seien. "Das sind wir aber nicht."

Werte: Gabriel hat sich bewusst angreifbar gemacht, indem er eine deutsche Urgewissheit infrage stellte. "Werteorientierung wird allein nicht ausreichen", um sich in der Welt zu behaupten, sagt er, man brauche vielmehr Interessen. Dafür bekommt Gabriel Lob vom FDP-Chefaußenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff. Das Grundgesetz verpflichte uns zur Werteorientierung, sagt Lambsdorff, "aber wir können nicht so tun, als ob es keine interessengeleiteten Akteure" in der Welt gäbe und Deutschland "ohne Interessendefinition erfolgreich" sein könnte – "das geht nicht".

Aus der eigenen Partei kommt weniger Beifall. Dem SPD-Fraktionsvize Rolf Mützenich fällt es schwer, der Interessendefinition zu folgen. Mützenich nimmt zwar Gabriel gegen Kritiker in Schutz, wenn es um Deutschlands Stellung zwischen Washington und Moskau geht – doch nicht auf Kosten der Werte. Berlin solle sich dafür starkmachen, die internationale Strafgerichtsbarkeit auszubauen. "Ich bin für Machtprojektion, wenn es darum geht, internationale Gerechtigkeit herzustellen, aber nicht aus politisch-wirtschaftlichen Erwägungen", sagt er.

Europa: Der FDP-Mann Lambsdorff stimmt Gabriel auch bei dessen Forderung zu, dass "wir in der Außen- und Sicherheitspolitik französischer und die Franzosen in der Finanzpolitik deutscher werden" müssen. Gabriel räume hier SPD-Rhetorik aus dem Wahlkampf ab, wonach Deutschland nicht mehr für die Verteidigung tun müsse. Auch Cem Özdemir stimmt dieser Europa-Vision zu. Die EU müsse sich reformieren und in der Verteidigungspolitik stärker integrieren. Und die SPD selbst? Während Gabriel mehr französische Finanzdisziplin anmahnte, jubelt der SPD-Parteitag Martin Schulz zu, der, ungleich beseelter, die "Vereinigten Staaten von Europa bis 2025" forderte.

Was sich in der Debatte abzeichnet, sind überraschende Überschneidungen und punktuelle Koalitionen. Die mögliche neue Außenpolitik ist deshalb nicht einfach die Zerstörung der alten Einigkeit. Sie bringt vielmehr unerwartete Querverbindungen hervor, einen neuen Konsens, der nicht den strengen Grenzen einer Partei oder einer Koalition gehorcht. Damit sind die Außenpolitiker ganz auf der Höhe der Zeit. Vielleicht wird die parlamentarische Basis einer künftigen Regierung ja auch so aussehen.